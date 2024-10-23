Во время оккупации Киевщины россияне вывезли не менее 250 гражданских, - правозащитники

По меньшей мере 250 гражданских вывезлироссийские военные во время оккупации части Киевской области весной 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила исполнительный директор Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко во время брифинга.

В частности, по ее словам, по состоянию на начало февраля 2022 года МИПЧ было известно об около 300 случаях задержания гражданских на территории Донецкой и Луганской областей и еще более 150 - на территории оккупированного Крыма и перемещения их в РФ.

"После полномасштабного вторжения эта цифра возросла. Мы можем говорить о по меньшей мере 1880 людях. Например, в Киевской области задержаны и вывезены на территорию Российской Федерации не менее 250 человек", - сказала Катриченко.

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По ее словам, подавляющее большинство гражданских заложников из северных областей Украины находятся в РФ без особого статуса.

"То есть им не предъявлено никаких обвинений, они находятся без объяснений", - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что среди задержанных есть разные категории граждан.

"Мы можем говорить об активистах, то есть тех, которые активно выступали против оккупации, есть граждане, которые недостаточно активно для стороннего наблюдателя выступали против оккупации, но они действовали, возможно, как-то помогая Силам обороны. Также есть журналисты, медийщики", - сказала Катриченко.

По ее словам, "то же самое происходит на оккупированных территориях юга, востока и сейчас".

"Видим, что задержанные являются администраторами телеграм-каналов, которые рассказывают о происходящем. Мы знаем о задержании журналиста агентства УНИАН Дмитрия Хилюка в оккупации, также мы знаем о задержании Виктории Рощиной, которая на самом деле вела журналистскую деятельность. И ее деятельность была как раз связана с информированием о том, что происходит на оккупированных территориях", - добавила Катриченко.

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Напомним, ранее сообщалось, что россияне агитируют жителей оккупированных территорий выезжать на территорию России и получать жилищные сертификаты в дальних регионах.