Під час окупації Київщини росіяни вивезли щонайменше 250 цивільних, - правозахисники

Щонайменше 250 цивільних громадян вивезли російські військові під час окупації частини Київської області навесні 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це повідомила виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко під час брифінгу.

Зокрема, за її словами, станом на початок лютого 2022 року МІПЛ було відомо про близько 300 випадків затримання цивільних на території Донецької та Луганської областей та ще понад 150 - на території окупованого Криму і переміщення їх до РФ.

"Після повномасштабного вторгнення ця цифра зросла. Ми можемо говорити про щонайменше 1880 осіб. Наприклад, у Київській області затримано і вивезено на територію Російської Федерації щонайменше 250 осіб", - сказала Катриченко.

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За її словами, переважна більшість цивільних заручників із північних областей України перебувають у РФ без особливого статусу.

"Тобто їм не висунуто ніяких звинувачень, вони перебувають без пояснень", - підкреслила експертка.

Вона зауважила, що серед затриманих є різні категорії громадян.

"Ми можемо говорити про активістів, тобто тих, які активно виступали проти окупації, є громадяни, які не досить активно для стороннього спостерігача виступали проти окупації, але вони діяли, можливо, якось на допомогу Силам оборони. Також є журналісти, медійники", - сказала Катриченко.

За її словами, "те саме відбувається на окупованих територіях півдня, сходу і зараз".

"Бачимо, що затримані є адміністраторами телеграм-каналів, які розказують про те, що відбувається. Ми знаємо про затримання журналіста агентства УНІАН Дмитра Хилюка в окупації, також ми знаємо про затримання Вікторії Рощиної, яка насправді вела журналістку діяльність. І її діяльність була якраз пов’язана з інформуванням про те, що відбувається на окупованих територіях", - додала Катриченко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни агітують мешканців окупованих територій виїжджати на територію Росії й отримувати житлові сертифікати в далеких регіонах