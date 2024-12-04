США ввели визовые санкции в отношении российских чиновников, причастных к депортации украинских детей

США вводят визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников из-за их причастности к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей.

Об этом говорится на сайте Государственного департамента США, сообщает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что многим детям изменили идентичность и скрыли их происхождение, они подверглись пророссийской идеологизации и милитаризации или были усыновлены российскими семьями.

"Кремлевская власть создала множество препятствий для возвращения этих детей в Украину. Постоянное пренебрежение Россией своих международных правовых обязательств сообщать о местонахождении этих детей делает почти невозможным их безопасное возвращение",- говорится в заявлении Госдепартамента.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия незаконно вывезла тысячи украинских детей.

"Депортация Кремлем детей из Украины является сознательной и систематической, она началась еще до российского полномасштабного вторжения", - сказано в заявлении.

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В Госдепе добавляют, что США и в дальнейшем будут способствовать привлечению к ответственности виновных в таких преступлениях и помогать Украине вернуть депортированных детей.

Напомним, что недавно было опубликовано исследование Школы общественного здоровья Йельского университета (Yale HRL), в котором говорится, что самолеты и фонды российского диктатора Владимира Путина использовали в программе вывоза детей с оккупированных РФ территорий Украины для "лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".

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