США ввели визовые санкции в отношении российских чиновников, причастных к депортации украинских детей
США вводят визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников из-за их причастности к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей.
Об этом говорится на сайте Государственного департамента США, сообщает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что многим детям изменили идентичность и скрыли их происхождение, они подверглись пророссийской идеологизации и милитаризации или были усыновлены российскими семьями.
"Кремлевская власть создала множество препятствий для возвращения этих детей в Украину. Постоянное пренебрежение Россией своих международных правовых обязательств сообщать о местонахождении этих детей делает почти невозможным их безопасное возвращение",- говорится в заявлении Госдепартамента.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия незаконно вывезла тысячи украинских детей.
"Депортация Кремлем детей из Украины является сознательной и систематической, она началась еще до российского полномасштабного вторжения", - сказано в заявлении.
В Госдепе добавляют, что США и в дальнейшем будут способствовать привлечению к ответственности виновных в таких преступлениях и помогать Украине вернуть депортированных детей.
Напомним, что недавно было опубликовано исследование Школы общественного здоровья Йельского университета (Yale HRL), в котором говорится, что самолеты и фонды российского диктатора Владимира Путина использовали в программе вывоза детей с оккупированных РФ территорий Украины для "лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".
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Кацапи є якоюсь цінністю для США та ЄС?
У кращому випадку ціннісю є їх гроші та їх нерухомість.
Ну так обскубуйте, тих, що вже виїхали, і не пускайте нових.
Або не сумуйте, що кацапи вам роблять диверсії та політичні вбивства.