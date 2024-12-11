Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильственно депортировала, - Зеленский

Сейчас Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильно депортировала. Возвращать своих детей Украина пытается при посредничестве партнеров, в частности Катара и Ватикана.

Об этом в интервью CBN, рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что сейчас Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильно депортировала.

"Это те дети, которые верифицированы нашими институтами, потому что есть фамилия, есть имя, понятно, что это за ребенок и откуда он", - сказал президент.

В то же время он напомнил, что российский омбудсмен в свое время заявила о 700 тысячах украинских детей, которых Россия вывезла из Украины.

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"Это их официальные данные. Не знаю, насколько это правда, но это ужас, они гордятся тем, что украли детей", - сказв Зеленский.

Своих детей Украина пытается возвращать при посредничестве партнеров, в частности это Катар, Ватикан. К этому процессу, по словам президента, приобщаются и другие страны. Всего удалось вернуть 1030 детей.

Также Зеленский отметил, что возвращение похищенных Россией детей является очень сложным делом.

"С детьми очень сложно... Потому что мы не можем менять детей на детей. Там наши депортированные силой украинские дети. У нас нет российских детей. Мы никого не воровали, никого не депортировали. Ни разу такого не было. И даже наша операция в Курской области тому доказательство. ... Ни один человек не украден, ни одного гражданского человека мы не убили, ни один ребенок там не пострадал",- сказал глава государства.

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Президент отметил, что военных меняют на военных, и сейчас Украине удалось вернуть более 3,5 тыс. военных, и этот процесс продолжается, несмотря на блокирование российской стороны.

Также есть инструменты для возвращения гражданских.

Напомним, что недавно было опубликовано исследование Школы общественного здоровья Йельского университета (Yale HRL), в котором говорится, что самолеты и фонды российского диктатора Владимира Путина использовали в программе вывоза детей с оккупированных РФ территорий Украины для "лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".

После выхода расследования США ввели визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников из-за их причастности к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей.

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