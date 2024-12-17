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Российский генерал Кириллов ликвидирован в результате взрыва в Москве. Вчера СБУ объявила ему о подозрении

Ігор Кирилов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

Это официально подтвердили в Следкоме РФ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным российского следствия, утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома.

По факту ликвидации Кириллова и его помощника возбуждено уголовное дело, отметили в российском ведомстве.

Также смотрите: Силы обороны ликвидировали 14 российских захватчиков, еще 12 ранили на Северском направлении. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Москве прогремел взрыв: ликвидированы двое военных РФ.

Напомним, 16 декабря 2024 года Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ. На днях ему было сообщено о подозрении. Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".
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Топ комментарии
+63
Оперативно. Вчора оголосили підозру. Вночі божий суд. Вранці виконання вироку.
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17.12.2024 08:27
+45
Отак треба підозри оголошувати.
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17.12.2024 08:15
+40
вироку не дочекався, бідолага
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17.12.2024 08:12
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17.12.2024 09:02 Ответить
наші бойові комари взимку без проблем долітають до москви й виконують там поставлені задачі...
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17.12.2024 09:05 Ответить
Якщо так підуть справи,то вже наші хлопці з Моссаду будуть навчатись у українців.
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17.12.2024 09:08 Ответить
Новина приємна, але Україна ніякого відношення до цього немає.
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17.12.2024 09:11 Ответить
Розборки між хімічними мафіями.
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17.12.2024 09:38 Ответить
і на чому базується твоє твердження?
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17.12.2024 12:40 Ответить
Ну логічно, що зрадника у Києві набагато легше ліквідувати ніж зрадника у далекій моцкві, і раз зрадники у Києві гуляють живі здорові, то і московського цілком логічно вбив хтось інший...
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17.12.2024 14:13 Ответить
не зрозумів...ти категорично сказав "Україна ніякого відношення до цього немає", а наразі розмірковуєш де вбити легше...логічно хтось інший...не бачу ані логіки, ані зв'зку але бачу зневагу до тих хто вколошкав цього покидька, конструктора ракет, начальника колонії в Оленівці...
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17.12.2024 17:09 Ответить
Певно живемо в різних світах.
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17.12.2024 18:16 Ответить
мабуть))
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17.12.2024 20:47 Ответить
Та і йух з ним!
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17.12.2024 09:13 Ответить
йуха вже нема, відірвало що знайти не можуть
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17.12.2024 10:07 Ответить
Так бачу, що пора рускім хенералам переходити на пейджери...
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17.12.2024 09:17 Ответить
От дурашка. А так би отримав по нашому гуманному суду років 8. Все справедливо. За неявку в суд - смерть.
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17.12.2024 09:23 Ответить
УРРЯ!
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17.12.2024 09:43 Ответить
Комарі загризли.
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17.12.2024 09:52 Ответить
Очень оперативно сработали . Чел даже сутки НЕ прожил , после обьявления приховора.
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17.12.2024 09:59 Ответить
Пошло. Теперь самокаты под запрет. Будут считаться огнестрельным оружием..
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17.12.2024 12:07 Ответить
а кажуть, що є в расїї безпечні місця
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17.12.2024 10:00 Ответить
Брешуть! "Всі брешуть" (с) д. Хаус
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17.12.2024 10:48 Ответить
це не ми , мабуть, а може і ми
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17.12.2024 10:03 Ответить
Генерал, долго пугавший уникальных обывателей и мир боевыми гусями, комарами и грязной бомбой умер в результате хлопка экологически чистого самоката... Током убило
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17.12.2024 10:04 Ответить
нормально так, самокат "с лічним шахфёром" ))
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17.12.2024 10:04 Ответить
ОГО мокшанські генерали з волг пересіли на самокати .
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17.12.2024 10:06 Ответить
Рёпке написал что надо готовиться Путину.
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17.12.2024 10:17 Ответить
Кирилов не оплатил аренду самоката.
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17.12.2024 10:17 Ответить
Самокат скорее всего восстановлению уже не подлежит
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17.12.2024 10:24 Ответить
Бойку підготуватися.
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17.12.2024 10:39 Ответить
Краще нехай сидить. І віддає гроші, що вкрав на нафтових платформах.
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17.12.2024 11:08 Ответить
Собаці собача смерть! Гори у пеклі чмо! Слава Україні!
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17.12.2024 11:01 Ответить
Если свои, то никого не "найдут". И это будет странно, т.к. вся мацква в камерах.
Хотя, могут для правдоподобности навесить на какого-нибудь попку, может даже покажут визитку Яроша, "изъятую" из его кармана.
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17.12.2024 11:07 Ответить
Знов знайдуть якогось етнічного українця-заробітчанина, що двадцять років на будівництвах мацкви працював за три копійки, оголосять його бандеровцем та кинуть за грати. Ось побачите!
Починаємо відлик часу.
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17.12.2024 11:52 Ответить
СБУ тут нідочого!
Це все "бойові комарі", про яких волав цей йолоп!
Да да, спеціальна така-собі утепльонная зимова версія...
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17.12.2024 11:16 Ответить
Так а шо там по №*йлу, ніяких підозр він не викликає?
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17.12.2024 11:24 Ответить
Отак і треба б було робити : вчора оголошення підозри, сьогодні ліквідація!
Може й задумалися б хоча б ті, кому є чим задумуватися.
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17.12.2024 11:42 Ответить
Щось повільні ті наші бойові комарі - тільки через три роки добрались до цілі і успішно виконали бойове завдання...
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17.12.2024 12:22 Ответить
Зголосився Комар до повстанців.
Щоб кусати москалів-голодранців...

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно...
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17.12.2024 14:01 Ответить
Ага. А потім Цензор.Нет розносить московське іпсо про причетність українських спецслужб. На кого працюєте пане Бутусов зі своєю командою?
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17.12.2024 14:34 Ответить
Иа умер. Пятачок и Винни-Пух скорбят.
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17.12.2024 15:06 Ответить
У фсб, напевно, настали золоті часи-є на кого списати ліквідацію небажаних пу- режиму осіб
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17.12.2024 16:33 Ответить
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