Российский генерал Кириллов ликвидирован в результате взрыва в Москве. Вчера СБУ объявила ему о подозрении
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
Это официально подтвердили в Следкоме РФ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным российского следствия, утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома.
По факту ликвидации Кириллова и его помощника возбуждено уголовное дело, отметили в российском ведомстве.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Москве прогремел взрыв: ликвидированы двое военных РФ.
Напомним, 16 декабря 2024 года Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ. На днях ему было сообщено о подозрении. Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".
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Хотя, могут для правдоподобности навесить на какого-нибудь попку, может даже покажут визитку Яроша, "изъятую" из его кармана.
Починаємо відлик часу.
Це все "бойові комарі", про яких волав цей йолоп!
Да да, спеціальна така-собі утепльонная зимова версія...
Може й задумалися б хоча б ті, кому є чим задумуватися.
Щоб кусати москалів-голодранців...
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно...