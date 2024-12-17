Российский генерал Кириллов ликвидирован в результате взрыва в Москве. Вчера СБУ объявила ему о подозрении

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

Это официально подтвердили в Следкоме РФ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным российского следствия, утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома.

По факту ликвидации Кириллова и его помощника возбуждено уголовное дело, отметили в российском ведомстве.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Москве прогремел взрыв: ликвидированы двое военных РФ.

Напомним, 16 декабря 2024 года Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ. На днях ему было сообщено о подозрении. Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".