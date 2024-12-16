Силы обороны ликвидировали 14 российских захватчиков, еще 12 ранили на Северском направлении. ВИДЕО
На Северском направлении воины бригады "Месть" успешно остановили масштабную атаку российских захватчиков, которые пытались прорваться в сторону Северска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших пограничников опубликовано в телеграм-канале ГПСУ.
Враг применил бронетехнику и пехоту, атакуя на нескольких флангах с использованием тактики малых групп. Однако наши пограничники дали отпор. Благодаря слаженной работе минометчиков и операторов ударных дронов, планы оккупантов были полностью разрушены.
В результате боя ликвидировано 14 захватчиков, еще 12 - ранены. Также враг понес потери в технике, которую удалось уничтожить благодаря точной работе наших беспилотников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.12.2024 22:54 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...