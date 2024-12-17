В Москве раздался взрыв: ликвидированы два военных РФ. ВИДЕО+ФОТО

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, погиб высокопоставленный военный и его помощник.

Как сообщают росСМИ, очевидцы рассказали, что сначала был слышен звук взрыва, а потом они увидели машину и тела мужчин. Рядом с ними лежали осколки от выбитых ударной волной окон. В доме на первых этажах выбиты стекла и двери.

"В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник (это предварительная информация). Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было заложено у выхода из подъезда", - пишет Telegram-канал Baza.

По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к рулю самоката (или вмонтировано в руль), стоявшего у подъезда дома. Предварительно взрыв произошел на высоте около метра от земли.

По версии Telegram-канала Mash, погибшие, предварительно, - генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ (войска радиационной, химической и биологической защиты) и его помощник.

"В результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник", - впоследствии написал Telegram-канал Baza.

Рядом с местом детонации пострадали также два автомобиля. Официальных данных о личностях погибших на данный момент нет. На месте работают экстренные службы.

Напомним, Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ. На днях ему было сообщено о подозрении.



