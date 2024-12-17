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армия РФ (18059) взрыв (6503) москва (3044) россия (93025)

В Москве раздался взрыв: ликвидированы два военных РФ. ВИДЕО+ФОТО

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, погиб высокопоставленный военный и его помощник.

Как сообщают росСМИ, очевидцы рассказали, что сначала был слышен звук взрыва, а потом они увидели машину и тела мужчин. Рядом с ними лежали осколки от выбитых ударной волной окон. В доме на первых этажах выбиты стекла и двери.

"В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник (это предварительная информация). Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было заложено у выхода из подъезда", - пишет Telegram-канал Baza.

Вибух у Москві 17 грудня: що відомо

По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к рулю самоката (или вмонтировано в руль), стоявшего у подъезда дома. Предварительно взрыв произошел на высоте около метра от земли.

По версии Telegram-канала Mash, погибшие, предварительно, - генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ (войска радиационной, химической и биологической защиты) и его помощник.

У наслідок вибуху загинув Ігор Кириллов

"В результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник", - впоследствии написал Telegram-канал Baza.

Рядом с местом детонации пострадали также два автомобиля. Официальных данных о личностях погибших на данный момент нет. На месте работают экстренные службы.

Напомним, Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ. На днях ему было сообщено о подозрении.

17 грудня у Москві пролунав вибух
17 грудня у Москві пролунав вибух
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Топ комментарии
+43
Всім би кацапам таким чином повідомляли про підозру
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17.12.2024 07:12
+30
РХБЗшник)))) нормас так) нагорода знайшла свого хероя!!
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17.12.2024 07:09
+25
novayagazeta.eu

"Реально ли, чтобы Россия не просто не могла, а не хотела дальше воевать?

- Общество должно перегореть, оно должно бояться даже думать о войне. Именно общество, а не только армия.

Это произойдет, когда в каждой семье кто-то останется без руки, без ноги, кто-то похоронит мужа, сына, брата…"
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17.12.2024 07:16
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17.12.2024 07:04 Ответить
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17.12.2024 07:09 Ответить
РХБЗшник)))) нормас так) нагорода знайшла свого хероя!!
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17.12.2024 07:09 Ответить
Всім би кацапам таким чином повідомляли про підозру
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17.12.2024 07:12 Ответить
novayagazeta.eu

"Реально ли, чтобы Россия не просто не могла, а не хотела дальше воевать?

- Общество должно перегореть, оно должно бояться даже думать о войне. Именно общество, а не только армия.

Это произойдет, когда в каждой семье кто-то останется без руки, без ноги, кто-то похоронит мужа, сына, брата…"
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17.12.2024 07:16 Ответить
Ничего и тогда не изменится - появится лозунг типа "отомстим".
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17.12.2024 07:25 Ответить
Якщо будуть мстити як німці та японці англо-саксам за WWII, то якось переживемо.
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17.12.2024 07:33 Ответить
КАбздон має Шерсть прігласссіть!!! Супер Операція " Іллюшка Ківа на Снегггу" триває!!!
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17.12.2024 07:17 Ответить
нє, це гармошечнік кучмовський, хз чи ще живе.
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17.12.2024 08:22 Ответить
Гарна новина ,
душу гріє
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17.12.2024 07:17 Ответить
То не ми. То звичайний акумулятор.
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17.12.2024 07:21 Ответить
... а таких самокатів в "любом ваєнторгє......"
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17.12.2024 08:21 Ответить
бракований китайський, нехай тепер заборонять імпорт китайських самокатів, акумуляторів і взагалі китайських товарів, бо вони вбивають кацапів
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17.12.2024 08:25 Ответить
Самокат до пекла бхахахаха
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17.12.2024 07:23 Ответить
"На берегу лежат два трупа. У одного торчит...за... заноза! А у другого с-под тулупа торчит такая же "заноза" "
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17.12.2024 07:23 Ответить
Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф брав участь у створенні та ухваленні на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка».
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17.12.2024 07:24 Ответить
может съел чего..
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17.12.2024 07:27 Ответить
-2 нациста
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17.12.2024 07:27 Ответить
Такий хенераль-хімік потрібен був хкуйлу як зайвий свідок???
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17.12.2024 07:29 Ответить
Конечно, конечно,все свидетели секти *****, следі заметают, правда,длбб?
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17.12.2024 09:11 Ответить
а якщо так, то навіть ще краще. бо зараз усі ці замазані топ-вояки будуть чекати на небезпеку не тільки від Буданова, але вже і від своїх чекістів... а так і до внутрішніх розбірок типу сапоги проти чекістів не так уже й далеко. хоча, дуже малоймовірно, шо то ху йло віддав наказ чекістам зачищати вже потроху кінці перед можливою заморозкою війни..
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17.12.2024 12:20 Ответить
долбо..об ти..?? привіт... на перший погляд нізамітно... гарно маскуєшся
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17.12.2024 14:09 Ответить
Зачем я тогда пошёл в химвойска? И почему мне сейчас Кришна не помог?
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17.12.2024 07:31 Ответить
Знищили військового злочинця, що організовував застосування забороненої хімічної зброї проти сирійців і українців
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17.12.2024 07:35 Ответить
а у нас немає 1кг вибухівки щоб опезежиста-рашиста бойка відправити до ківи і кобздона ???
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17.12.2024 07:38 Ответить
А навіщо так багато, 9 грам достатньо.
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17.12.2024 07:49 Ответить
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17.12.2024 07:39 Ответить
Кобзон вже виходить на сцену, вам, товаришу, у віп-ложу.
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17.12.2024 07:42 Ответить
Санкційний список зменшився)))
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17.12.2024 07:46 Ответить
Красиво прилёг на снег. Как живой
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17.12.2024 07:50 Ответить
генерал-лейтенант Игорь Кириллов - автор известной версии о боевых комарах ВСУ.
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17.12.2024 07:52 Ответить
І хто ж тепер расєю від радіації захищатиме? І від хімії?...
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17.12.2024 08:01 Ответить
Оце "повідомили про підозру". Оце я розумію👍
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17.12.2024 08:02 Ответить
Спасибі за гарну новину і підняття настрою на день.
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17.12.2024 08:03 Ответить
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17.12.2024 08:07 Ответить
У под'єзда грянул взрив
Как мороз по коже
Добрий дядя Гєксагєн
Ваньку потрєвожил.
P.S.
Долго ботінок в нєбє лєтал
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17.12.2024 08:08 Ответить
************** покаталися...
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17.12.2024 08:13 Ответить
Самокат апасная вещь.
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17.12.2024 08:14 Ответить
Файна робота, респект, так просто цього не зробити, наші хлопаки герої.
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17.12.2024 08:15 Ответить
Катюзі по заслузі (с)
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17.12.2024 08:18 Ответить
Карма у нього погана була, випадково батарея самоката вибухнула, а могла і бурулька впасти на голову.
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17.12.2024 08:21 Ответить
Ібо ньефіг шастать
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17.12.2024 08:28 Ответить
Бідний самокат!!!
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17.12.2024 08:32 Ответить
Я завжди казав, що Куга М4 - гівно з палочкою...
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17.12.2024 08:43 Ответить
А, к примеру, бойка, ******** *********, нельзя так '*******'??... 🤔
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17.12.2024 09:46 Ответить
В порядочных семьях муж с женой вместе на работу утром выходят. А здесь - с помощником. Что-то у них в семье было не то...
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17.12.2024 09:56 Ответить
Як не статуєтка - так самокат.Скоро кацапи унітазів жахатимуться....
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17.12.2024 11:14 Ответить
Самокат шкода...
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17.12.2024 12:10 Ответить
 
 