В Москве раздался взрыв: ликвидированы два военных РФ. ВИДЕО+ФОТО
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По предварительным данным, погиб высокопоставленный военный и его помощник.
Как сообщают росСМИ, очевидцы рассказали, что сначала был слышен звук взрыва, а потом они увидели машину и тела мужчин. Рядом с ними лежали осколки от выбитых ударной волной окон. В доме на первых этажах выбиты стекла и двери.
"В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник (это предварительная информация). Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было заложено у выхода из подъезда", - пишет Telegram-канал Baza.
По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к рулю самоката (или вмонтировано в руль), стоявшего у подъезда дома. Предварительно взрыв произошел на высоте около метра от земли.
По версии Telegram-канала Mash, погибшие, предварительно, - генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ (войска радиационной, химической и биологической защиты) и его помощник.
"В результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник", - впоследствии написал Telegram-канал Baza.
Рядом с местом детонации пострадали также два автомобиля. Официальных данных о личностях погибших на данный момент нет. На месте работают экстренные службы.
Напомним, Служба безопасности задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ. На днях ему было сообщено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
"Реально ли, чтобы Россия не просто не могла, а не хотела дальше воевать?
- Общество должно перегореть, оно должно бояться даже думать о войне. Именно общество, а не только армия.
Это произойдет, когда в каждой семье кто-то останется без руки, без ноги, кто-то похоронит мужа, сына, брата…"
душу гріє
Как мороз по коже
Добрий дядя Гєксагєн
Ваньку потрєвожил.
P.S.
Долго ботінок в нєбє лєтал