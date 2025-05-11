УКР
Путін визнав участь КНДРівців у війні РФ проти України

Військові КНДР на війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що війська КНДР суттєво допомагають росіянам у війні проти України.

Про це він заявив на пресконференції у ніч на неділю, 11 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"(Був радий. - Ред.) передати найтепліші слова солдатам і командирам підрозділів спецпризначенців КНДР, які разом із нашими бійцями професійно й добровільно виконували завдання під час звільнення прикордонних районів Курської області від формувань київського режиму", - наголосив він.

Путін також додав, що північнокорейські військові нібито "проявили мужність і героїзм, діяли надзвичайно професійно, показали хороший вишкіл та підготовку".

Раніше повідомлялося, що РФ визнала участь військ КНДР у війні проти України.

КНДР (1301) путін володимир (24521) Курськ (1190)
Як би нам ще країни Нато так допомогали.
11.05.2025 07:30 Відповісти
Це не допомога, це бізнес.
11.05.2025 07:34 Відповісти
Да ти шо??? Напевно ми ще й самі себе вбиваємо???
11.05.2025 07:41 Відповісти
Це не допомога від КНДР, це бізнес
11.05.2025 07:44 Відповісти
Ху?ло ж сказав: добровільно. Чи маєте більше за нього інформації з даного питання?
11.05.2025 08:35 Відповісти
та вони собі не допоможуть, демократія торжерствує, орбан і фіцо теж допоможуть.
11.05.2025 07:39 Відповісти
Яке ж воно кончене...
11.05.2025 07:44 Відповісти
Аж полегшало,що ****о признав...
11.05.2025 07:57 Відповісти
Можуть собі дозволити - Україні це не грозить
11.05.2025 07:58 Відповісти
Не дай Бог назвати Україну Україною а Збройні Сили України Збройними Силами. Тільки "фармірованія кієвскага рєжіма". Від цього у ***** ерекція.
11.05.2025 08:02 Відповісти
Гитлера кацапсины победили сами, а вот освободить 1 колхоз и свиноферму на Курской губернии
от "формирование киевского режима" понадобилась помощь корейской армии и наёмников из 25 стран.
11.05.2025 09:30 Відповісти
"Путин признал участие КНДРовцев в войне РФ против Украины"
Так надо договориться с Китаем чтобы они тоже предоставили (за валюту, конечно) для начала 100.000 своих солдат, почему нет, русские ведь постоянно обзывают их "узкоглазыми," вот, теперь можно сполна показать им место.. )
11.05.2025 09:57 Відповісти
А от якби не визнав?
Страшно навіть уявити, шо було б!
11.05.2025 10:09 Відповісти
Йому прийшлося, бо на "дизель-шоу" викрили, а воно думало що це документальне відео
11.05.2025 10:17 Відповісти
Самостійно з Україною впоратися у пуйла не виходить. Отакої...
11.05.2025 10:27 Відповісти
Ната, ау , де допомога?
11.05.2025 12:51 Відповісти
 
 