Путін визнав участь КНДРівців у війні РФ проти України

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що війська КНДР суттєво допомагають росіянам у війні проти України.

Про це він заявив на пресконференції у ніч на неділю, 11 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"(Був радий. - Ред.) передати найтепліші слова солдатам і командирам підрозділів спецпризначенців КНДР, які разом із нашими бійцями професійно й добровільно виконували завдання під час звільнення прикордонних районів Курської області від формувань київського режиму", - наголосив він.

Путін також додав, що північнокорейські військові нібито "проявили мужність і героїзм, діяли надзвичайно професійно, показали хороший вишкіл та підготовку".

Раніше повідомлялося, що РФ визнала участь військ КНДР у війні проти України.