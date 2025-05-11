Путін визнав участь КНДРівців у війні РФ проти України
Російський диктатор Володимир Путін визнав, що війська КНДР суттєво допомагають росіянам у війні проти України.
Про це він заявив на пресконференції у ніч на неділю, 11 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"(Був радий. - Ред.) передати найтепліші слова солдатам і командирам підрозділів спецпризначенців КНДР, які разом із нашими бійцями професійно й добровільно виконували завдання під час звільнення прикордонних районів Курської області від формувань київського режиму", - наголосив він.
Путін також додав, що північнокорейські військові нібито "проявили мужність і героїзм, діяли надзвичайно професійно, показали хороший вишкіл та підготовку".
Раніше повідомлялося, що РФ визнала участь військ КНДР у війні проти України.
от "формирование киевского режима" понадобилась помощь корейской армии и наёмников из 25 стран.
Так надо договориться с Китаем чтобы они тоже предоставили (за валюту, конечно) для начала 100.000 своих солдат, почему нет, русские ведь постоянно обзывают их "узкоглазыми," вот, теперь можно сполна показать им место.. )
Страшно навіть уявити, шо було б!