РУС
Новости Военные КНДР на Курщине Сотрудничество КНДР и РФ
2 938 16

Путин признал участие КНДРовцев в войне РФ против Украины

Военные КНДР на войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин признал, что войска КНДР существенно помогают россиянам в войне против Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ночь на воскресенье, 11 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"(Был рад. - Ред.) передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима", - подчеркнул он.

Путин также добавил, что северокорейские военные якобы "проявили мужество и героизм, действовали чрезвычайно профессионально, показали хорошую выучку и подготовку".

Также читайте: Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие КНДР в войне РФ против Украины

Ранее сообщалось, что РФ признала участие войск КНДР в войне против Украины.

Автор: 

КНДР (1263) путин владимир (31920) Курск (1178)
Топ комментарии
+11
Гитлера кацапсины победили сами, а вот освободить 1 колхоз и свиноферму на Курской губернии
от "формирование киевского режима" понадобилась помощь корейской армии и наёмников из 25 стран.
11.05.2025 09:30 Ответить
+7
Як би нам ще країни Нато так допомогали.
11.05.2025 07:30 Ответить
+4
Не дай Бог назвати Україну Україною а Збройні Сили України Збройними Силами. Тільки "фармірованія кієвскага рєжіма". Від цього у ***** ерекція.
11.05.2025 08:02 Ответить
Це не допомога, це бізнес.
11.05.2025 07:34 Ответить
Да ти шо??? Напевно ми ще й самі себе вбиваємо???
11.05.2025 07:41 Ответить
Це не допомога від КНДР, це бізнес
11.05.2025 07:44 Ответить
Ху?ло ж сказав: добровільно. Чи маєте більше за нього інформації з даного питання?
11.05.2025 08:35 Ответить
та вони собі не допоможуть, демократія торжерствує, орбан і фіцо теж допоможуть.
11.05.2025 07:39 Ответить
Яке ж воно кончене...
11.05.2025 07:44 Ответить
Аж полегшало,що ****о признав...
11.05.2025 07:57 Ответить
Можуть собі дозволити - Україні це не грозить
показать весь комментарий
11.05.2025 07:58 Ответить
"Путин признал участие КНДРовцев в войне РФ против Украины"
Так надо договориться с Китаем чтобы они тоже предоставили (за валюту, конечно) для начала 100.000 своих солдат, почему нет, русские ведь постоянно обзывают их "узкоглазыми," вот, теперь можно сполна показать им место.. )
11.05.2025 09:57 Ответить
А от якби не визнав?
Страшно навіть уявити, шо було б!
11.05.2025 10:09 Ответить
Йому прийшлося, бо на "дизель-шоу" викрили, а воно думало що це документальне відео
11.05.2025 10:17 Ответить
Самостійно з Україною впоратися у пуйла не виходить. Отакої...
11.05.2025 10:27 Ответить
Ната, ау , де допомога?
11.05.2025 12:51 Ответить
 
 