"Путин признал участие КНДРовцев в войне РФ против Украины"

Российский диктатор Владимир Путин признал, что войска КНДР существенно помогают россиянам в войне против Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ночь на воскресенье, 11 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"(Был рад. - Ред.) передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима", - подчеркнул он.

Путин также добавил, что северокорейские военные якобы "проявили мужество и героизм, действовали чрезвычайно профессионально, показали хорошую выучку и подготовку".

Ранее сообщалось, что РФ признала участие войск КНДР в войне против Украины.