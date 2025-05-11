Путин признал участие КНДРовцев в войне РФ против Украины
Российский диктатор Владимир Путин признал, что войска КНДР существенно помогают россиянам в войне против Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции в ночь на воскресенье, 11 мая, сообщает Цензор.НЕТ.
"(Был рад. - Ред.) передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима", - подчеркнул он.
Путин также добавил, что северокорейские военные якобы "проявили мужество и героизм, действовали чрезвычайно профессионально, показали хорошую выучку и подготовку".
Ранее сообщалось, что РФ признала участие войск КНДР в войне против Украины.
от "формирование киевского режима" понадобилась помощь корейской армии и наёмников из 25 стран.
Так надо договориться с Китаем чтобы они тоже предоставили (за валюту, конечно) для начала 100.000 своих солдат, почему нет, русские ведь постоянно обзывают их "узкоглазыми," вот, теперь можно сполна показать им место.. )
Страшно навіть уявити, шо було б!