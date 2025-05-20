КНДР, вероятно, получила от РФ вооружение и передовые технологии в обмен на отправку своих войск, - Yonhap
Северная Корея, вероятно, получила технологическую помощь от России в разработке новой ракеты класса "воздух-воздух".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.
Издание отмечает, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за противовоздушными учениями и тренировками на которых, вероятно, использовали новую ракету "воздух - воздух", запущенную с истребителя МиГ-29.
Отвечая на вопрос, могла ли Северная Корея получить вооружение и передовые технологии от России в обмен на отправку своих войск представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Чжун заявил, что "есть связь". Впрочем, Ли добавил, что необходим дальнейший анализ, чтобы определить масштабы возможной технологической помощи со стороны России.
По словам южнокорейского военного, Северной Корее понадобится "значительное" время, прежде чем она сможет использовать эти системы вооружения в боевых условиях.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин признал, что войска КНДР существенно помогают россиянам в войне против Украины.
а, саме головне, нафіга, цензор це сюди тягне? бутусов, ти за це платиш?
яке, у сраку, озброєння?
кацапи на віслюках та козлах возять.......
В настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух-воздух» в мире. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ[3].
На базе Р-37 разработана ракета «воздух-воздух» большой дальности Р-37М (в экспортном исполнении - РВВ-БД), с двухрежимным?! РДТТ, усовершенствованной ГСН 9Б-1103М-350 «Шайба» и назначенным сроком службы в 8 лет, которая может применяться с самолёта Су-35 [1]
В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.[4][5]
Также Р-37М может быть установлена на Су-30СМ2[6]
И встает всего один вопрос: причем тут МиГ-29?
ага!
як що б захотіли, то вже б в атлантиці онучі прали?
ага!
але ж, не хочуть кацапи.
хочуть пару мільйонами українськи чорноземи здобрити.
100500 іскандеров за годину!
лапоть, нафіга ти тут напружуєшся?
вирішив заробити, на миску щєй?
я з будановим не один літр кави випив ялті!
так, шо, не треба тут ригати кацапською язикою.
Приклад для усіх нейтралів.