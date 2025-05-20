КНДР, вероятно, получила от РФ вооружение и передовые технологии в обмен на отправку своих войск, - Yonhap

Северная Корея, вероятно, получила технологическую помощь от России в разработке новой ракеты класса "воздух-воздух".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.

Издание отмечает, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за противовоздушными учениями и тренировками на которых, вероятно, использовали новую ракету "воздух - воздух", запущенную с истребителя МиГ-29.

Отвечая на вопрос, могла ли Северная Корея получить вооружение и передовые технологии от России в обмен на отправку своих войск представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Чжун заявил, что "есть связь". Впрочем, Ли добавил, что необходим дальнейший анализ, чтобы определить масштабы возможной технологической помощи со стороны России.

По словам южнокорейского военного, Северной Корее понадобится "значительное" время, прежде чем она сможет использовать эти системы вооружения в боевых условиях.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин признал, что войска КНДР существенно помогают россиянам в войне против Украины.

