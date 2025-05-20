РУС
3 178 31

КНДР, вероятно, получила от РФ вооружение и передовые технологии в обмен на отправку своих войск, - Yonhap

Россия помогла Северной Корее разрабатывать ракеты класса

Северная Корея, вероятно, получила технологическую помощь от России в разработке новой ракеты класса "воздух-воздух".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.

Издание отмечает, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за противовоздушными учениями и тренировками на которых, вероятно, использовали новую ракету "воздух - воздух", запущенную с истребителя МиГ-29.

Отвечая на вопрос, могла ли Северная Корея получить вооружение и передовые технологии от России в обмен на отправку своих войск представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Чжун заявил, что "есть связь". Впрочем, Ли добавил, что необходим дальнейший анализ, чтобы определить масштабы возможной технологической помощи со стороны России.

По словам южнокорейского военного, Северной Корее понадобится "значительное" время, прежде чем она сможет использовать эти системы вооружения в боевых условиях.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин признал, что войска КНДР существенно помогают россиянам в войне против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие КНДР в войне РФ против Украины

+5
Щирі вітання Південній Кореї, та ось пани корейці, вам і результат вашого мовчазного споглядання співпраці Кіма та путлєра. Вирішили бути нейтральною стороною - ця нейтральність вам ще знатно відгукнеться.
Приклад для усіх нейтралів.
20.05.2025 14:08 Ответить
+3
Треба визнати, у рф є союзники у війні проти України , у нас нажаль немає!
20.05.2025 14:08 Ответить
+1
вони ще і верстати з чпу в рашку продавали і напевно продають.
20.05.2025 14:13 Ответить
ну, от хто генерує цю *****?
а, саме головне, нафіга, цензор це сюди тягне? бутусов, ти за це платиш?
яке, у сраку, озброєння?
кацапи на віслюках та козлах возять.......
20.05.2025 14:00 Ответить
а хіба у рф немає прямого сполучення залізницею з КНДР?
показать весь комментарий
20.05.2025 14:10 Ответить
Ну если это не сарказм - тогда стоит все таки расстроить. В рашке таки есть достаточно современное и относительно высокотехнологичное вооружение. Естественно что по характеристикам оно уступает лучшим Западным образцам, и производить его в достаточных для ведения широкомасштабной войны количествах они не могут, но где то применять по особо важным целям - могут. Были случаи - из открытых источников -когда наши самолеты сбивали на очень больших дальностях ракетой р-37, у которой заявленная дальность поражения под 300 км. И в принципе ее против современной авиации использовать нереально, как минимум потому что если авиация работает - то помимо того что у самолета и свой радар есть, и системы РЭБ, постановщики помех, тепловые ловушки и так далее - действия авиации всегда сопровождают самолеты ДРЛО. И они естественно будут видеть с недосягаемых для авиации противника дальностей и перехватчики, и сам пуск ракет. И летчик будет предупрежден о пуске за несколько минут до того времени как ракета подлетит - и у него будет множество возможностей уклониться. Просто когда у нас нет самолетов ДРЛО и устаревшие МИГ-29 и Су-27 - тогда даже такое оружие против них может сработать.
20.05.2025 14:10 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Р-37 Этих ракет у самой рабссеи фиг да нифига. А во втроых надо знать что дальность пуска ограничивается дальностью обзора и захвата бортовой РЛС, а на МиГ-29 это 200 км.
20.05.2025 14:25 Ответить
Ну так у ракеты есть своя ГСН, ее вести постоянно не нужно, да и если цель подсвечивать своей РЛС то цель может что то заподозрить. Если цель не ожидает удара - тогда есть шансы. Против современных авиационных комплексов шансов практически нет.
20.05.2025 14:37 Ответить
ГСН полуактивная, тоесть ловит отраженный сигнал от бортовой РЛС. И если цель не подсвечивать, то будет срыв захвата. Это уязвимый момент для истребителя, он "привязан" к цели до момента поражения.
20.05.2025 14:41 Ответить
У р37 активная ГСН, то есть если она выйдет в район цели то имеет шансы ее захватить. Написано скорость 6 махов, но я в это не верю. возможно в верхних слоях при работе двигателя, потом скорость упадет. Думаю поряда 3-4 махов. 3 маха это 1км\сек. При такой скорости ракета лететь 300 км будет 200-300 секунд, то 3-5 минут. Если самолет будет предупрежден то за это время можно очень далеко улететь от зоны где ракета будет искать целью
20.05.2025 15:16 Ответить
Р-37 (по кодификации НАТО AA-13 «Arrow», буквально «Стрела» или Ризя) - советско-российская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности (300 км). (РВВ-БД в экспортном варианте, до 200 км).

В настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух-воздух» в мире. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ[3].

На базе Р-37 разработана ракета «воздух-воздух» большой дальности Р-37М (в экспортном исполнении - РВВ-БД), с двухрежимным?! РДТТ, усовершенствованной ГСН 9Б-1103М-350 «Шайба» и назначенным сроком службы в 8 лет, которая может применяться с самолёта Су-35 [1]

В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.[4][5]

Также Р-37М может быть установлена на Су-30СМ2[6]

И встает всего один вопрос: причем тут МиГ-29?
20.05.2025 15:32 Ответить
А при чем тут МИг-29?
20.05.2025 16:04 Ответить
Издание отмечает, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за противовоздушными учениями и тренировками на которых, вероятно, использовали новую ракету "воздух - воздух", запущенную с истребителя МиГ-29. Источник: https://censor.net/ru/n3553262
20.05.2025 16:08 Ответить
про понівечену щелепу. я вже не кажу, але ж київ за три дні?
ага!
як що б захотіли, то вже б в атлантиці онучі прали?
ага!
але ж, не хочуть кацапи.
хочуть пару мільйонами українськи чорноземи здобрити.
20.05.2025 16:26 Ответить
Шапкозакидательство это конечно хорошо, но нужно на некоторые вещи смотреть трезво. Они к сожалению не все деньги которые получали с продажи нефти разворовали и потратили на дворцы и яхты. Кое что и перепало тем кто создавал оружие чтобы нас убивать. Да, слава богу они не могут делать 100 искандеров в день, но даже два штуки это достаточно много.
20.05.2025 17:01 Ответить
за годину!
100500 іскандеров за годину!
лапоть, нафіга ти тут напружуєшся?
вирішив заробити, на миску щєй?
20.05.2025 17:08 Ответить
Ты идиот? Наш ГУР говорит что они наладили выпуск Искандеров до 2 штук в день в среднем. Если тебе что то не нравится - можешь у Буданова спросить.
20.05.2025 18:00 Ответить
лапоть!
я з будановим не один літр кави випив ялті!
так, шо, не треба тут ригати кацапською язикою.
20.05.2025 18:12 Ответить
Ну КНДР не союзник а продавец. Никаких идейных общих платформ или политических выгод у раши и Кима нету, просто Ким собирает пенку с варящейся в собственном соку и находящейся в тяжелом состоянии раши. Ну кому бы он продал кривые косые и устаревшие как морально так и физически миллионы снарядов? А тут можно выкатывать любой ценник - все оплатят. Так же и китайцам невыгодно чтобы рашка вышла из войны раньше времени, до того момента как она еще сильнее ослабеет и будет готова отдавать китайцам все на что те укажут пальцем - и практически бесплатно. Это не союзники, это умные и хитрые соседи которые пользуются положением рашки. Нам конечно по факту не особо легче, но просто разница достаточно фундаментальная.
20.05.2025 14:14 Ответить
Ні,не згоден з вами! Це саме союзник, підписані відповідні угоди, так як їх солдати на землі допомогають у війні як всі бачили і це вже впливає на геополітику. Нам жоден іноземний уряд військами не допомагав, тому у гнас немає союзників у агресивній війні проти рф!
20.05.2025 14:17 Ответить
Они солдат просто продают. За рис или ракеты - не важно. Союзник это тот кто помогает просто так, ничего не требуя взамен, потому что имеет с тобой общие цели. Для Ыны отправка собственного спецназа это во первых банальная торговля людьми, а во вторых получение реального боевого опыта. Ну а то что нам не помогают наши союзники людьми - так никто и не обещал. Как минимум никого из добровольцев из западных стран, которые служат в ЗСУ - никто не будет обвинять например в наемничестве - и на том спасибо. Ну а солдаты - ну сейчас миллион снарядов будет куда ценнее чем 5 тысяч солдат собраных со всей Европы.
20.05.2025 14:21 Ответить
Яка нам різниця за що вони продаються. Факт в тому,що ***** може на них розраховувати. Українці наївно думали,що Захід піде в союзники до України по своїм переконанням, захищати демократичні цінності та міжнародне право, а виявилося це пшик, що кожен сам за себе..
20.05.2025 14:33 Ответить
Так и нам готовы продать оружие, разве нет? Только нужно учесть что нам союзники огромное количество оружия передают бесплатно. А у Кима бесплатного оружия нет, есть дешевые солдаты зато. У наших союзников солдат нет. Даже для обороны самих себя. Другое дело что многие страны запада могли бы сильно за это время пересмотреть свои планы в виде выпуска вооружения.
20.05.2025 14:39 Ответить
Не готові продать,пам'ятаєте коли потрібні були набої для зеніток Швейцарія відказала,Південна Корея відказалася продавати будь яке озброєння. США та інші також не продали б наприклад ракети.
20.05.2025 14:54 Ответить
Зачем брать все страны? У Швейцарии свой закон. У других свои законы, например о нераспространении дальнобойных ракет. Да, имея теперешнее послезнание - с выдаванием помощи по капле только чтобы не допустить обрушения нашей возможности к сопротивлению со стороны главных союзников, и одновременно чтобы не дать нам нанести настолько чувствительного поражения рашке- можно говорить что могли бы сделать намного больше. Но - они нам в принципе ничем не обязаны, и можно им только быть благодарными за то что делали и делают. С другой стороны они имеют свои цели - и решают их. Если например страны Балтии отдали нам все что имели, понимая что сколько бы пушек и танков у них не было - им против раши один на один не выстоять, и что будет в раше если там например произойдет государственный переворот против нелегитимного путина, если рашка начнет разваливаться и ее будет подгребать под себя Китай - тем же странам Балтии и странам скандинавским странам - им как то пофиг, у них есть проблема в виде рашки здесь и сейчас. А США все сидит и трусится не знает что будет делать если с рашкой что то случиться, как Байден сидел и трясся - как бы нам помочь Украине сделать путину больно - но чтобы не очень. В любом случае - если бы не помощь союзников - мы бы уже пару лет как не могли воевать. С автоматом против танка сильно не навоюешь, а до дронов еще нужно было дожить.
20.05.2025 15:14 Ответить
Все таки можна назвати їх партнерами але не союзниками, бо союзники надають все і готові підставити плече для перелому ситуації а нам все по краплі все по краплі. І я не згоден, що нам не потрібна поміч інших армій, можливо на кордонах з білорашкой , ПМР але це треба було ще у 22 році робити. А " коаліція охочих" якась дубово-неповоротка все якісь умови вишукують, путін не дасть неяких гарантій бо він параноїк з нападами загострення.
20.05.2025 17:27 Ответить
Згоден
20.05.2025 16:25 Ответить
По правді, вони сруться, що путін ще більше озброїть кімченина технологіями і той піде на Сеул..
20.05.2025 14:13 Ответить
а що... чучхе мали створити коаліцію, провести саміти, зустрічі і донести ком"юнікЄ ?
20.05.2025 14:12 Ответить
КНДР, імовірно, отримала від РФ озброєння та передові технології в обмін на відправлення своїх військ, а можливо 100500 тон рису та собаччю зграю у мільйон голів- Yonhap
20.05.2025 14:13 Ответить
південна корея умивається, лохи
20.05.2025 14:23 Ответить
 
 