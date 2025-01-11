РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7714 посетителей онлайн
Новости Фото
13 969 62

Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили. Сейчас их доставили в Киев, где они общаются со следователями СБУ.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины. Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек", - подчеркивает глава государства.

"Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленным. Мир должен знать, что происходит", - отмечает Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали свое мясо и проводят штурмы, - ДШВ

ЗСУ взяли в полон КНДрівців
ЗСУ взяли в полон КНДрівців
ЗСУ взяли в полон КНДрівців
ЗСУ взяли в полон КНДрівців
ЗСУ взяли в полон КНДрівців
ЗСУ взяли в полон КНДрівців
ЗСУ взяли в полон КНДрівців
ЗСУ взяли в полон КНДрівців

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) КНДР (1212) пленные (2143) Курск (1119) война в Украине (4173)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Гарна робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
11.01.2025 14:01
+15
Ці смердючи адепти чучхе навіть у ізоляторі СБУ мають у 1000 разів кращі умови та харчування чим на своєй говняній родине-уродине. До речі вони вам, пані та панове, *********** не нагадують? Дуже схожі з ганчирками касабів - ***********.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:00
+13
А руки собаки погризли.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці смердючи адепти чучхе навіть у ізоляторі СБУ мають у 1000 разів кращі умови та харчування чим на своєй говняній родине-уродине. До речі вони вам, пані та панове, *********** не нагадують? Дуже схожі з ганчирками касабів - ***********.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:00 Ответить
Якщо їх назад мінятимуть, то це як остання вечеря в камері смертників - розстріляють разом із сім'ями
Тут їм тільки молитися, щоб в українських камерах і залишитися
показать весь комментарий
11.01.2025 14:17 Ответить
"Це тупе м'ясо никому не потрібно на у країні чучхе ні в Параше.
показать весь комментарий
11.01.2025 15:48 Ответить
хиба що його матері.... і то...
показать весь комментарий
12.01.2025 04:03 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
11.01.2025 14:01 Ответить
А руки собаки погризли.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:01 Ответить
Цікаво, а як в туалет припече, то як штани розтібнути?🤔
показать весь комментарий
11.01.2025 15:10 Ответить
Папа римський хай йому розстебує.
показать весь комментарий
11.01.2025 22:07 Ответить
солнцелікій в туалет не ходіт бо немає отверстій
наслєднікам чучхе - оні тоже нах не нужні
показать весь комментарий
12.01.2025 13:12 Ответить
Ото пощастило їм!
Тепер дізнаються, що таке Корейська морковка!
Та й про те, що жити можно інакше, ніж при товстому тирані.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:05 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2025 17:01 Ответить
Цікаво те, що грохнули вже (ніби) не менше 1000, а захопили тільки двох. Якісь невловимі.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:30 Ответить
трупів повно - живих мало
показать весь комментарий
11.01.2025 15:15 Ответить
Так оце і підозріло. Що - серед дохляків не знайшлося десятка недобитків? Ну хоч би фото кучі дохлих вузькооких показали.
показать весь комментарий
11.01.2025 16:48 Ответить
зовсім не підозріло. Труп - він і в Африці труп, як довести що це труп корейця а не тувинця?
показать весь комментарий
11.01.2025 17:17 Ответить
Елементарно, Ватсон! Для того і є наука.
показать весь комментарий
11.01.2025 20:27 Ответить
ага, генетичний аналіз
показать весь комментарий
12.01.2025 04:04 Ответить
Скоро гру в кальмара з корейськими полоненними буде транслювати українське телебачення .
показать весь комментарий
11.01.2025 14:10 Ответить
Розкошелюйся Петро Олексійович.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:14 Ответить
Республіка Тива у воєннику?

Ось той другий, до речі, більше на камбоджійця схожий
показать весь комментарий
11.01.2025 14:14 Ответить
А чому отому підору вузькоокому український камуфляж накинули? На нього треба, або кацапсячий ватнік, або зеківську робу для смертників накинути.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:14 Ответить
Як це блазень не попіаритися на корейцях
показать весь комментарий
11.01.2025 14:15 Ответить
Портной теперь ещё... А сварщики хреновые - руки пообжигали...
показать весь комментарий
11.01.2025 14:16 Ответить
Из военного билета: "Место рождения: респ. Тыва..."

"Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России Кореи спряталась Тыва.
Статны, как лезгинцы корейцы, чуть умней мордвы
Там - живут тывинцы, жители Тывы... "
показать весь комментарий
11.01.2025 14:18 Ответить
Статны?😁Малі, жовті, кривоногі, вузькоглазі і відбиті наглухо. Зразу за ніж хапаються. Особливо, коли сильно бухі
показать весь комментарий
11.01.2025 15:12 Ответить
Золкін вже чуха копчик, і вчить кндерівську мову !!!
показать весь комментарий
11.01.2025 14:25 Ответить
А їх катуватимуть Кей-попом?)
показать весь комментарий
11.01.2025 14:28 Ответить
А є ПРЯМІ докази, що вони є ті саме корейці? Незнання рос. чи тувінської мови, наприклад, не є прямим доказом.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:29 Ответить
На момент взяття у полон один із них мав військовий квиток російського зразка (виданий на ім'я іншої особи із реєстрацією в рф). Видали квиток восени 2024 року. Тоді ж протягом тижня солдати КНДР проходили злагодження із угрупованнями рашистів. Інший взагалі був без документів.

КНДРівець 2005 року народження, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Що цікаво, він як і русня у 2022 році, казав, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:29 Ответить
ВСУ спростовують взяття Курахове орками
показать весь комментарий
11.01.2025 14:34 Ответить
кацап фейку радіє
показать весь комментарий
11.01.2025 14:35 Ответить
https://t.me/voynareal/107071 А ось так ССО брали в полон одного з солдатів КНДР на Курщині Після евакуації з поля бою йому першу домедичну допомогу.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:32 Ответить
Петро Порошенко оголосив конкурс, він пообіцяв подарувати 20 мавіків тому, хто привезе йому полоненого північнокорейського військовослужбовця з документами.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:35 Ответить
а йому нахрена ?
показать весь комментарий
11.01.2025 14:37 Ответить
Нагодує "Шаленою бджілкою"
показать весь комментарий
11.01.2025 16:58 Ответить
А Поронешко поступить, як з рідним братом - уб'є, а потім з'їсть.
показать весь комментарий
11.01.2025 17:12 Ответить
для чого їх потрібно брати в полон, від них користі як від козла молока.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:49 Ответить
Оце потужна перемога,так зелупа? Зате твоя лялька - кацап сирській здав 3600 кв. км української землі за твоїм наказом. Зато в курській області в полі весело і аес не треба.
показать весь комментарий
11.01.2025 14:52 Ответить
Там і родичі такі.. якщо взагалі є
показать весь комментарий
11.01.2025 15:32 Ответить
Повідомляли: у першій хвилі військ армії Півн. Кореї надійні тільки офіцери, рядовий склад порушники, зеки.
показать весь комментарий
11.01.2025 18:20 Ответить
А тобі не пох, що буде з тими косоглазими?
показать весь комментарий
11.01.2025 21:52 Ответить
Потрібно тикнути цими тваринами в морду тим які не вірять що вже йде третя світова війна. Особливо американцям показати це відео де їхній суперсильний і хоробрий (не то що Байден, як вони ******* говорити) Трамп хоче віддати рашистам і північнокорейцям Україну. А то в США в США на всіх ресурсах сидять куча проросійських ботів і висміюють тих що кажуть що північна корея вже воює в Европі
показать весь комментарий
11.01.2025 15:08 Ответить
Дати пожрати, а потім на держак від лопати
показать весь комментарий
11.01.2025 15:27 Ответить
Навіть якщо це і кореєць, затриманий на території Курщини. Це не територія України.
Які звинувачення можна висунути пухлому Ину і його зомбі-солдатам?
показать весь комментарий
11.01.2025 17:10 Ответить
час звинувачень пройшов давно
настав час УКРОМОССАДУ!
показать весь комментарий
12.01.2025 04:06 Ответить
Тепер як жест доброї волі їх треба передати жирдяю...і умових їх утримання та порядок допитів трохи змінятся
показать весь комментарий
11.01.2025 17:22 Ответить
Дякуємо, разом з Президентом, учасникам захоплення цих чучхеїстів !!

... порожня камера на 4 місця ?!? Тю, можна спокійно поряд селити наших дезертирів.

Чого він у нашому пікселі ?
показать весь комментарий
11.01.2025 18:17 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2025 18:47 Ответить
Не зрозумів ? Це ти кого лупиш ? Президента, чи Президента ?!
показать весь комментарий
11.01.2025 21:34 Ответить
Якщо якась перемога - то обов'язково ВОНО вилізе.
А як поразка - то не я. І хата не моя.
показать весь комментарий
11.01.2025 18:48 Ответить
Перший навіть симпатичний 😁
Фотка майже художня
Вираз обличчя - нарешті я попав у полон! зара заживу!!!
показать весь комментарий
12.01.2025 04:08 Ответить
Ну заходили, це добре, ну беззаперечні докази, і що? Це вплине на щось? Ми оголосимо війну Кіму? США у…буть ядеркою по Пхеньяну? Сциклива Європа ще більше занепокоїться???? Які наслідки?
показать весь комментарий
12.01.2025 08:35 Ответить
 
 