Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили. Сейчас их доставили в Киев, где они общаются со следователями СБУ.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины. Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек", - подчеркивает глава государства.
"Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленным. Мир должен знать, что происходит", - отмечает Зеленский.
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Тут їм тільки молитися, щоб в українських камерах і залишитися
наслєднікам чучхе - оні тоже нах не нужні
Тепер дізнаються, що таке Корейська морковка!
Та й про те, що жити можно інакше, ніж при товстому тирані.
Ось той другий, до речі, більше на камбоджійця схожий
"Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России
Кореиспряталась Тыва.
Статны, как лезгинцы
корейцы, чуть умней мордвы
Там - живут тывинцы, жители Тывы... "
КНДРівець 2005 року народження, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Що цікаво, він як і русня у 2022 році, казав, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.
Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.
Які звинувачення можна висунути пухлому Ину і його зомбі-солдатам?
настав час УКРОМОССАДУ!
... порожня камера на 4 місця ?!? Тю, можна спокійно поряд селити наших дезертирів.
Чого він у нашому пікселі ?
А як поразка - то не я. І хата не моя.
Фотка майже художня
Вираз обличчя - нарешті я попав у полон! зара заживу!!!