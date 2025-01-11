Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили. Сейчас их доставили в Киев, где они общаются со следователями СБУ.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины. Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек", - подчеркивает глава государства.

"Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленным. Мир должен знать, что происходит", - отмечает Зеленский.

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