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Тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали свое мясо и проводят штурмы, - ДШВ

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Войска РФ в Курской области проводят штурмовые действия большим количеством людей.

Об этом рассказал командир десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Егор Ноздряков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДШВ.

"Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда своего мяса и проводят штурмовые действия большим количеством людей. Легендарная 80-ка была одной из первых, кто заходил на территорию рф в августе прошлого года. Крепко стоит и сегодня в полосе своей ответственности и мужественно отражает многочисленные накаты россиян", - говорит военный.

"Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек. Сама тактика, на определенных участках является успешной - вызывают на себя артиллерийский огонь и fpv удары. Заскакивают в посадки и уже там приходится вступать в бой нашей пехоте и штурмовикам. Поэтому сейчас, одна из задач - увеличение пулеметных засад, наращивание позиций и количества личного состава", - добавляет он.

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Самая большая сложность для наших войск, по словам Ноздрякова, преимущество в человеческом ресурсе противника. Но враг не ценит этот ресурс и не считается со своими потерями.

"Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи", - отмечает он.

Автор: 

80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151) Десантно-штурмовые войска (221) Курск (1119)


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Топ комментарии
+12
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11.01.2025 13:26
+9
Якщо з'явився добрий шанс то потрібно знищувати це путінське м'ясо. Краще знищувати його на курщині чим десь в Україні. побільше касетних боеприпасів і протипіхотних мін. А для тих рашистів які ******* заскакувати в окопи є така штука як ложний окоп. Де особливо шустрих рашистів чекають мінні пастки
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11.01.2025 13:20
+7
тактика московитів не мінчється вже 400 рокіа.
мясо ось їх тактика
ніякого там планування немає і ніколи не було тупе завалювання мясом
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11.01.2025 13:19
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тактика московитів не мінчється вже 400 рокіа.
мясо ось їх тактика
ніякого там планування немає і ніколи не було тупе завалювання мясом
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11.01.2025 13:19 Ответить
Не це саме погане. На мій погляд , саме погане те, що випускник московського училища -Сирський намагаєтся воювати такою ж самою тактикою - воювати м'ясом без стратегичного планування. Але в умовах кратної переваги ворога в кількості людей, ця тактика призведе до нашої поразки.
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11.01.2025 13:42 Ответить
Хіба лише сам Сирський ? Інща сотня генералів - суцільні військові таланти ?
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11.01.2025 14:18 Ответить
Риба гниє з голови завжди...
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11.01.2025 14:58 Ответить
Якщо з'явився добрий шанс то потрібно знищувати це путінське м'ясо. Краще знищувати його на курщині чим десь в Україні. побільше касетних боеприпасів і протипіхотних мін. А для тих рашистів які ******* заскакувати в окопи є така штука як ложний окоп. Де особливо шустрих рашистів чекають мінні пастки
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11.01.2025 13:20 Ответить
Многія лєта кацапському м'ясу!
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11.01.2025 13:23 Ответить
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11.01.2025 13:26 Ответить
В антизомбі та громадянській обороні показували бабусь - які дуже бойко українською розмовляли. Коли спросили - звідки мову знають - у відповідь - так мама з татом так розмовляли, й бабусі/дідусі..
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11.01.2025 13:41 Ответить
Колись дивилась док фільм про те, що ніхто українців не морив, а голодомор був і у мордорі. Показали Кубань і взяли інтерв'ю у найстарішого мешканця станиці, який спілкується старовинним кАзачим наречіЄм.
Сидить дідусь, і нашою рідною українською мовою розповідає про те, які ж це були заможні села і як їх розкуркулювали. Тим самим підтвердивши факт геноциду саме українського народу. Та кацапам зайшло, як і "кАзацкая народная песня "Розпрягайте хлопці коней"".
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11.01.2025 15:24 Ответить
"м'ясо"- це українське розуміння окупантів , для рашистів ,це війскові підрозділи ,котрі мають виконати поставлене куйлом ,завдання чи то з визволення частини рашистської території,а чи то з окупації частини території України
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11.01.2025 13:35 Ответить
А ви думали, вони на вас там дивитися будуть, чи що? Офігєнна стратегія - пролізти в курщину, коли там не було військ, примусити кацапів сформувати ударний кулак у 60 тис, який тепер попре на Сумщину і... Геть нічого не досягти у стратегічному плані. Хто цей маразм придумав - Гундос особисто?
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11.01.2025 14:44 Ответить
Трамп на подходе к иннагурации,вот и спешат орки..
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11.01.2025 15:28 Ответить
 
 