Тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали свое мясо и проводят штурмы, - ДШВ

Войска РФ в Курской области проводят штурмовые действия большим количеством людей.

Об этом рассказал командир десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Егор Ноздряков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДШВ.

"Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда своего мяса и проводят штурмовые действия большим количеством людей. Легендарная 80-ка была одной из первых, кто заходил на территорию рф в августе прошлого года. Крепко стоит и сегодня в полосе своей ответственности и мужественно отражает многочисленные накаты россиян", - говорит военный.

"Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек. Сама тактика, на определенных участках является успешной - вызывают на себя артиллерийский огонь и fpv удары. Заскакивают в посадки и уже там приходится вступать в бой нашей пехоте и штурмовикам. Поэтому сейчас, одна из задач - увеличение пулеметных засад, наращивание позиций и количества личного состава", - добавляет он.

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Самая большая сложность для наших войск, по словам Ноздрякова, преимущество в человеческом ресурсе противника. Но враг не ценит этот ресурс и не считается со своими потерями.

"Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи", - отмечает он.