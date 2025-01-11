Если ВСУ отступят из Курской области, то 60 тысяч российских военных начнут оттуда масштабное наступление на Украину, - WP
ВСУ и армия РФ пытаются существенно улучшить свои позиции в Курской области до 20 января. Это станет ключевой позицией на мирных переговорах, которые Дональд Трамп пообещал провести.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
"Это были тяжелые дни. Россияне атаковали с разных направлений одновременно. На некоторых из них они достигли успеха. Они пересекли границу [в Украину] в нескольких точках, но нам удалось отвоевать позиции", - отметил изданию украинский военнослужащий, который находится в регионе, рассказывая о первых днях контрнаступления.
Постоянное внимание Украины к Курску свидетельствует о том, насколько важно для Киева удержать эту территорию, особенно учитывая то, что возвращение Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров. Украинские официальные лица также предупредили, что если их войска отступят через границу, то 60 тысяч военнослужащих, которых, по словам Киева, развернула Россия, пойдут за ними в Украину и займут большую территорию, пишут корреспонденты газеты.
В издании добавляют, что августовское вторжение в Курск стало единственным очевидным продвижением Украины на поле боя за последний год, что делает его еще более важным для Украины.
"Существует четкий стимул для Украины пытаться удержать Курск как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить небольшие операции по улучшению своих позиций, чтобы они могли удерживать его дольше и пытаться продемонстрировать, что они все еще имеют наступательные возможности в этой войне", - сказал военный аналитик из Центра военно-морского анализа, базирующегося в Вирджинии Майкл Кофман.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чого наші віська відносно легко зайшли? Може тому що небуло там ніяких підготовлених кацапських резервів?
може ліліпутін відправить їх у вовчанськ - "доробити" "харківську санітарну зону"
Про 60 тисяч - це просто цифра висмоктана з пальця
Якщо б там була така кількість - то давно на курщині була б суцільний катлаван і мясорубка
чи краще наші 40К там положимо всіх, і потім москалі маршем через Суми підуть?
сирсько зелене чмо
И типа никто об этом не знал, и даже не догадывался?
Так вы Украину защитить хотите, или "хоч" больнее ущипнуть РФию напоследок? Может и атомные тогда рванем, ммм?
После объявления всеобщей мобилизации, когда кожен слесарь - штурмовик по совместительству, выбросьте из лексикона эту фразу про "експерти вiйськовi" - да, мы эксперты, представьте себе. И мы еще до этой новости понимали что эта авантюра приведет к безвозвратным потерям НАШЕЙ территории и мобилизации оркотни, с которой потом придется что-то делать.
Так и случилось. Похоже что мы тут эксперты получше Сырка будем.