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Если ВСУ отступят из Курской области, то 60 тысяч российских военных начнут оттуда масштабное наступление на Украину, - WP

Курська область

ВСУ и армия РФ пытаются существенно улучшить свои позиции в Курской области до 20 января. Это станет ключевой позицией на мирных переговорах, которые Дональд Трамп пообещал провести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

"Это были тяжелые дни. Россияне атаковали с разных направлений одновременно. На некоторых из них они достигли успеха. Они пересекли границу [в Украину] в нескольких точках, но нам удалось отвоевать позиции", - отметил изданию украинский военнослужащий, который находится в регионе, рассказывая о первых днях контрнаступления.

Постоянное внимание Украины к Курску свидетельствует о том, насколько важно для Киева удержать эту территорию, особенно учитывая то, что возвращение Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров. Украинские официальные лица также предупредили, что если их войска отступят через границу, то 60 тысяч военнослужащих, которых, по словам Киева, развернула Россия, пойдут за ними в Украину и займут большую территорию, пишут корреспонденты газеты.

В издании добавляют, что августовское вторжение в Курск стало единственным очевидным продвижением Украины на поле боя за последний год, что делает его еще более важным для Украины.

"Существует четкий стимул для Украины пытаться удержать Курск как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить небольшие операции по улучшению своих позиций, чтобы они могли удерживать его дольше и пытаться продемонстрировать, что они все еще имеют наступательные возможности в этой войне", - сказал военный аналитик из Центра военно-морского анализа, базирующегося в Вирджинии Майкл Кофман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 82 ОДШБр с ПТРК "Стугна-П" уничтожают российскую бронетехнику в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) ВСУ (6629) Курск (1119)


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Топ комментарии
+18
а підготувати лінію укрпіплень, прям бетоном все залити, комунікації, резерви? і повернутись за лінію, зустрічати потім цих 60К уйобків. нє? не думали?
чи краще наші 40К там положимо всіх, і потім москалі маршем через Суми підуть?
сирсько зелене чмо
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11.01.2025 12:26
+13
То есть гений Сырок, взял наши дефицитные войска с востока, бросил на курскую область, захватил полтора населенных пункта, спровоцировал парашу на доп. мобилизацию и закупку корейцев, а теперь оказывается что эти 60000 орков пойдут на Украину, если наши войска оттуда уйдут?

И типа никто об этом не знал, и даже не догадывался?
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11.01.2025 12:39
+12
І тут нашим Гудеріанам раптово спала на думку відчайдушна думка, що якщо кацап'є буде розвивати наступ і виб'є наших з курщини, то навряд чи зупиняться біля прикордонних стовпчиків?
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11.01.2025 12:21
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не треба бути з генштабу або мати мізки як у Ейнштейна, щоб зрозуміти одну просту річ.
Чого наші віська відносно легко зайшли? Може тому що небуло там ніяких підготовлених кацапських резервів?
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11.01.2025 14:34 Ответить
яка коротка память
може ліліпутін відправить їх у вовчанськ - "доробити" "харківську санітарну зону"
Про 60 тисяч - це просто цифра висмоктана з пальця
Якщо б там була така кількість - то давно на курщині була б суцільний катлаван і мясорубка
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11.01.2025 12:38 Ответить
Думаю ця операція планувалась коли вагнер ішов на Москву і в той час не реалізувалась а тепер нагадались
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11.01.2025 12:47 Ответить
І тут нашим Гудеріанам раптово спала на думку відчайдушна думка, що якщо кацап'є буде розвивати наступ і виб'є наших з курщини, то навряд чи зупиняться біля прикордонних стовпчиків?
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11.01.2025 12:21 Ответить
а підготувати лінію укрпіплень, прям бетоном все залити, комунікації, резерви? і повернутись за лінію, зустрічати потім цих 60К уйобків. нє? не думали?
чи краще наші 40К там положимо всіх, і потім москалі маршем через Суми підуть?
сирсько зелене чмо
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11.01.2025 12:26 Ответить
Та вони не здатні аналог лінії Суровікіна зробити, це сором для країни! Розікрали усі кошти на фортифікації!
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11.01.2025 13:15 Ответить
Ніодна оборонна лінія не втримає орди рашистів і тісячі КАБів. Це помилка вважати що от щас ми як відбудуємо оборону і як засядемо в глуху оборону і рашисти її не пройдуть. М'ясом завалять і пройдуть вони все або обійдуть. Єдина наша сильна тактика це активна оборона і рух. Ще наші козаки і Батько Махно доказали це б'ючи москалів які мали велику перевагу в кількості.
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11.01.2025 13:28 Ответить
Так йди рухайся, мудило.
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11.01.2025 13:50 Ответить
КАБам ці лінії до пи#зди
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11.01.2025 14:28 Ответить
Проти кабів де повинні ф16 працювати?
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11.01.2025 14:54 Ответить
Підуть в наступ чи не підуть, але обстріли прикордоння і самих Сум будуть постійними і нищівними.
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11.01.2025 12:35 Ответить
А так їх не було до цього 2 роки після того як росіяни відступили?
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11.01.2025 13:28 Ответить
Були , але значно менші ...
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11.01.2025 14:27 Ответить
Все так и планировалось кремлядями, а под чутким руководством дерьмака выполнялось.
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11.01.2025 12:37 Ответить
То есть гений Сырок, взял наши дефицитные войска с востока, бросил на курскую область, захватил полтора населенных пункта, спровоцировал парашу на доп. мобилизацию и закупку корейцев, а теперь оказывается что эти 60000 орков пойдут на Украину, если наши войска оттуда уйдут?

И типа никто об этом не знал, и даже не догадывался?
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11.01.2025 12:39 Ответить
Та вони просто генії стратегії!
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11.01.2025 13:16 Ответить
Дядя ти дурак? Якби наші війська не зайшли на курщину то рашисти вже сиділи б в Харкові і Сумах або даже десь під Київом.
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11.01.2025 13:30 Ответить
Докажи.
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11.01.2025 17:52 Ответить
Украинский https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-syrskiy-rasskazal-o-tekushchey-situacii-v-kurskoy-oblasti-12815940.html Генштаб задействовал в Курской области свои лучшие и хорошо укомплектованные бригады. Это контрастирует с использованием слабых и истощенных бригад, которые постоянно вынуждены отступать на Донбассе. Об этом пишет испанская газета https://elpais.com/internacional/2024-11-11/ucrania-destina-sus-mejores-unidades-para-resistir-en-el-largo-plazo-en-suelo-ruso.html El País.
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11.01.2025 15:23 Ответить
А до операції в курській області,там не було москальського ударного кулака.Там були строковики і може не багато кадрових москальських військових.
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11.01.2025 12:43 Ответить
Головне - де ті маси спорядження і техніки , які кацапи начебто збирались кинути на Сумщину ?
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11.01.2025 14:28 Ответить
Та там не дуже і така маса напевно.
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11.01.2025 16:04 Ответить
Це і конякі зрозуміло. Не зрозуміла сама ота курська операція.
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11.01.2025 13:05 Ответить
Можна подумати, що у коментарях одні експерти військові, які знають краще як воювати. Росіяни нападали в будь-якому випадку і на Слобожанщину незалежно від вторгнення українців на Курщину. Так хоча б руйнується їх територія. А те, що важко, так це ж війна з росіянами, яких багато і по кількості і у яких багато спорядження. Важко було б і без вторгнення. В будь-якому випадку.
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11.01.2025 13:27 Ответить
Хоч?

Так вы Украину защитить хотите, или "хоч" больнее ущипнуть РФию напоследок? Может и атомные тогда рванем, ммм?

После объявления всеобщей мобилизации, когда кожен слесарь - штурмовик по совместительству, выбросьте из лексикона эту фразу про "експерти вiйськовi" - да, мы эксперты, представьте себе. И мы еще до этой новости понимали что эта авантюра приведет к безвозвратным потерям НАШЕЙ территории и мобилизации оркотни, с которой потом придется что-то делать.

Так и случилось. Похоже что мы тут эксперты получше Сырка будем.
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11.01.2025 17:56 Ответить
Підуть і до бабки не ходи - там окопчики від зеленского укріпленні шпоном та застелені чороною плівкою. зеленский жеж навмисно не будує бетонні укріпрайьони - завдання - якамога більше знищити українців. Цеж і була йього ідея по курщині.
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11.01.2025 14:13 Ответить
А мільйони мовчать - отже всім задоволені
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11.01.2025 14:42 Ответить
Стратегія від дебілів - залізти на курщину без жодної мети, і сидіти там, доки усіх не переб'ють, бо тепер кацапи сформували ударний кулак, і якщо відійти,вони двинуть на Сумщину... Генії 80 лвл.
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11.01.2025 14:53 Ответить
Скоро весняний призов...
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11.01.2025 17:03 Ответить
Те що я зразу і сказав. Зеля піарится, а чи готові укріплення, щоб зупинити кацапів, коли прийде час відводити війська. Бо кацапи на кордонах не зупиняться.
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11.01.2025 17:36 Ответить
"Геніальна" авантюра безтолкового ішака, як вбачається, матиме продовження. До чого причетне це чмо, там завжди проблеми та біда.
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11.01.2025 19:23 Ответить
А навіщо нам переговори, та при чому тут Трамп ?
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11.01.2025 21:04 Ответить
Якщо каби вирішують все, то де ж наші каби?
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12.01.2025 02:54 Ответить
 
 