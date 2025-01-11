Если ВСУ отступят из Курской области, то 60 тысяч российских военных начнут оттуда масштабное наступление на Украину, - WP

ВСУ и армия РФ пытаются существенно улучшить свои позиции в Курской области до 20 января. Это станет ключевой позицией на мирных переговорах, которые Дональд Трамп пообещал провести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

"Это были тяжелые дни. Россияне атаковали с разных направлений одновременно. На некоторых из них они достигли успеха. Они пересекли границу [в Украину] в нескольких точках, но нам удалось отвоевать позиции", - отметил изданию украинский военнослужащий, который находится в регионе, рассказывая о первых днях контрнаступления.

Постоянное внимание Украины к Курску свидетельствует о том, насколько важно для Киева удержать эту территорию, особенно учитывая то, что возвращение Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров. Украинские официальные лица также предупредили, что если их войска отступят через границу, то 60 тысяч военнослужащих, которых, по словам Киева, развернула Россия, пойдут за ними в Украину и займут большую территорию, пишут корреспонденты газеты.

В издании добавляют, что августовское вторжение в Курск стало единственным очевидным продвижением Украины на поле боя за последний год, что делает его еще более важным для Украины.

"Существует четкий стимул для Украины пытаться удержать Курск как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить небольшие операции по улучшению своих позиций, чтобы они могли удерживать его дольше и пытаться продемонстрировать, что они все еще имеют наступательные возможности в этой войне", - сказал военный аналитик из Центра военно-морского анализа, базирующегося в Вирджинии Майкл Кофман.

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