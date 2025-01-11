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Силы спецопераций и ДШВ показали, как брали в плен КНДРовцев. ВИДЕО

Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Как отмечается, после эвакуации с поля боя операторы ССО оказали пленному из КНДР первую домедицинскую помощь.

Смотрите также: Бойцы ССО уничтожили пять вражеских бронемашин на Курщине и четырех путинских штурмовиков. ВИДЕО

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Автор: 

КНДР (1212) ССО (528) Курск (1119)


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Топ комментарии
+18
Сенсу їх у полон брати жодного, це ідейні чухчеїсти, вони іншими не стануть
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11.01.2025 15:32
+11
"Докази на суді" - знаєте таке правило?
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11.01.2025 15:44
+11
На міжнародному кримінальному, де будуть судити військових злочинців, братушек
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11.01.2025 16:06
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Обезьян в зоопарк!!!
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11.01.2025 15:27 Ответить
В Южную Корею. Вот что этим дебильным чучхеистам,как серпом по яйцам.
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11.01.2025 15:50 Ответить
Егеж... та вони тільки раді туди попасти. Відсидить у південнокорейській буцигарні, де годують краще, ніж чучхейських рабів. І на волю доживати старість у капкраїні.
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11.01.2025 16:10 Ответить
Невже ви думаєте що у кожного з цих довбой@бів в заручниках у Іна не залишилися родичі чи ще якийсь "якір"? Можна сказати,що їм пох на це. Але щось я сумніваюся.
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11.01.2025 16:29 Ответить
Родичі того нещасного, мабуть, уже остигають...
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11.01.2025 21:50 Ответить
Носяться як з розбитим яицем - шоб дуба не врізав
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11.01.2025 15:29 Ответить
"цєнний експонат"
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11.01.2025 15:45 Ответить
Так - тепер будуть показувати як неандертальця
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11.01.2025 15:49 Ответить
Сенсу їх у полон брати жодного, це ідейні чухчеїсти, вони іншими не стануть
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11.01.2025 15:32 Ответить
"Докази на суді" - знаєте таке правило?
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11.01.2025 15:44 Ответить
на якому суді, дядя?
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11.01.2025 15:54 Ответить
На міжнародному кримінальному, де будуть судити військових злочинців, братушек
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11.01.2025 16:06 Ответить
блажен кто верует...
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11.01.2025 19:05 Ответить
Ну їх взяли у полон на курщині, тож формально вони не окупанти України, тож який це доказ?
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11.01.2025 17:19 Ответить
смотря что доказывать
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11.01.2025 19:42 Ответить
Ти не повіриш, спецслужбам по професії потрібно вміти колоти, ламати саме подібних фанатиків і ідейних. Якщо в СБУ таких нема, то даю 100%, залучать необхідних з інших країн. З тих же штатів. А, і ще одне. Він не покінчив з собою, тобто не дуже то і ідейний.
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11.01.2025 15:46 Ответить
Гадаю, в СБУ є такі фахівці. І їх цілком достатньо.
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11.01.2025 21:53 Ответить
Хіба в полон беруть, щоб ідейно перековувати? Коли в 2014 взяли кацапських десантників, це був прямий доказ, що Кацапія ввела свої війська на нашу територію. Бо "настамнєт!".
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11.01.2025 17:29 Ответить
Скільки років треба щоб вибити з голови чухче.
.
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11.01.2025 15:37 Ответить
Не менше, ніж вибити "рускімір".
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11.01.2025 15:38 Ответить
Ніц із того не вийде.
Пригадайте "сталінскіх дєвачєк". Гадаєте, з них можливо "витрусити" комсомольську дичину?..
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11.01.2025 21:56 Ответить
ну цей хоч не помре, поки його довезуть до "живого куточка" в ООН?
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11.01.2025 15:39 Ответить
Починайте думати, як ми його взяли в полон хоч і у кідарів, но на теріторії чужої хоч і кідарстанської держави.
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11.01.2025 15:50 Ответить
Я ж казав, заб'ють цими корейцями весь інфопростір і місяць мусолитимуть, як видатну перемогу
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11.01.2025 15:50 Ответить
Мабуть наказали взяти одного живцем. Блін, заради цих мавп, наші хлопці життям ризикують.
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11.01.2025 15:51 Ответить
Обідно за зальот, кацапе?
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11.01.2025 16:07 Ответить
Роту свинособак..
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11.01.2025 16:53 Ответить
Ога- ти би зі свого дивану цілу роту корейців взяв би, вояка мамкіна )))))
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11.01.2025 16:29 Ответить
***** ******, что корейцы не воюют. ВСУ была поставлена задача доказать, что ***** ******. ВСУ поймали косорылого и доказали. Так шо тебе кисло опять, Олексий?
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11.01.2025 19:52 Ответить
Охолоньте, добродію, охолоньте. Кацапа штирить, бо він - кацап. А ще тому, що на цьому він хтів заробити капєйечьку малуйу.
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11.01.2025 21:59 Ответить
На кол иноверца)))
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11.01.2025 16:23 Ответить
У Пввденній Кореї доволі багато прихильників мирного об,єднання1 Нехай поспілкуються в покажуть всьому світові. Там теж трішки треба вичищувати мізки від дружби з КНДР.
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11.01.2025 16:44 Ответить
Танунах...
Мирне об'єднання з чучхеїстами - це те саме, що інтеграція дамбасітів до українського суспільства.
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11.01.2025 22:02 Ответить
Насправді, так інформаційну війну ніхто не відміняв. Якщо використати в пропагадистських цілях це дасть ефект ядерної бімби по союзнику путіна-кім чен ину! Маю надію наші керманичі використають цей привід залучивши відомі світові ЗМІ, а якщо тихенько, просто обміняють, то значить вони або невдахи, або працюють на ворога.
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11.01.2025 22:23 Ответить
Судячи з геометричних розмірів, з цього прибульця вийде чотири великих пакета корму для собак
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11.01.2025 18:18 Ответить

Гадаєте, собаки тим не погидують?
(Хоча, буває всяко...).
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11.01.2025 22:05 Ответить
Нехай на камеру скаже, що Ин хуьло!
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11.01.2025 18:30 Ответить
Скорше, воно собі мову відкусить і виплюне...
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11.01.2025 22:13 Ответить
мову?
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11.01.2025 22:41 Ответить
Саме так!
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12.01.2025 01:02 Ответить
За такі "потужні успіхи" ганьба верховному ішаку. Шкода наших Героїв, що стали жертвою амбіцій обкуреного ішака.
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11.01.2025 19:05 Ответить
Скільки можна мусолити цю тему? Кацапи можуть використовувати на своїй території кого завгодно і немає в цьому ніякої інтриги. Скільки можна сцяти цією ******* в очі?
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11.01.2025 19:38 Ответить
Это уже не их территория. Надо же "учитывать реальную ситуацию "на земле" © 😉
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11.01.2025 22:32 Ответить
Это демагогия, как и сама новость, ни о чем.
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12.01.2025 08:09 Ответить
дічь
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11.01.2025 23:52 Ответить
Бідненьке заблукало, так не треба шастати там, де тебе знайдуть заблуканого на чужій землі.. Тобі повезло, запам'ятай і передай своїм
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12.01.2025 13:25 Ответить
 
 