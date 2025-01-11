Силы спецопераций и ДШВ показали, как брали в плен КНДРовцев. ВИДЕО
Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Как отмечается, после эвакуации с поля боя операторы ССО оказали пленному из КНДР первую домедицинскую помощь.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
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Пригадайте "сталінскіх дєвачєк". Гадаєте, з них можливо "витрусити" комсомольську дичину?..
Мирне об'єднання з чучхеїстами - це те саме, що інтеграція дамбасітів до українського суспільства.
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(Хоча, буває всяко...).