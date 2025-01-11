Захвачены в плен 2 КНДРовца, получены неопровержимые доказательства участия КНДР в войне, - СБУ. ВИДЕО
Воины Сил обороны Украины взяли в плен первых военнослужащих Северной Кореи, которые воевали за рашистов на Курщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Таким образом, как отмечается, Служба безопасности Украины, которая документирует и расследует соответствующие преступления, получила неопровержимые доказательства участия КНДР в войне против нашего государства.
"Речь идет о двух военных Северной Кореи, одного из которых 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины.
Сразу после взятия в плен иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией", - отмечают в СБУ.
Также отмечается, что для проведения первоочередных следственных мероприятий их доставили в Киев. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства.
"Пленные не говорят на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС.
На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува рф. А другой вообще был без документов", - добавили в СБУ.
Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками рашистов.
Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Примечательно, что пленный, так же как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.
Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть.
По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.
Сейчас СБУ проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия военных КНДР в войне РФ против Украины. Следствие ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Ранее Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
Пожалуйста, подождите...
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Він пообіцяв подарувати 20 мавіків тому, хто привезе йому полоненого північнокорейського військовослужбовця з документами.
Добре, я сам . Дивіться з 2 хв. 00 сек.
https://youtu.be/eKchuV7X8Lo?si=yAC1Vn9DsgnEFJwi
🔥КОНКУРС ВІД ПОРОШЕНКА
Куди привезе ?? Кому ? У нас "гуляйполе" ? Як Ви собі це уявляєте ?
Це такий собі "стьоб" Порошенка. Крім того, Порошенко сказав: "у той підрозділ".
Я так зрозумів, що він використав образний вислів, який вжив в переносному значенні, мовляв, першим хто візьме в полон живого корейського полоненого, тому і дістануться 20 мавіків.
Поживемо - побачимо. Якщо виявиться, що Порошенко відвезе бійцям, полонившим еорейця 20 мавіків, значить це не жарт. А я зі свої сторони задоначк, як завжди це роблю через ГО "Справа громад". А Петро Олексійович вміє тримати слово.
Даремно ви іронізуєте на рахунок "авторитета", бо я ніколи таким себе не позиціонував і нічим не відрізняюся від вас чи інших дописувачів на ЦН.
Ніякої іронії. Періодично використовую Ваш доробок про поняття "війна" у міжнародних доках.
І ще щось.
Взагалі то,дяуцю, якщо хоч чимось був корисним.
https://youtu.be/q_VxojvN9g0?si=g0JG5kVsBF2fmJlC
🔥КОМУ ДІСТАЛИСЯ 20 МАВІКІВ ЗА ПОЛОНЕНОГО ПІВНІЧНОГО КОРЕЙЦЯ??
Так і вийшло, як я написав вище, що Порошенко сам відвезе ці "Мавіки" бійцят ССО та 95-й бригаді, поділивши "Мавіки" на ці два підрозділи навпіл.
https://youtu.be/q_VxojvN9g0?si=g0JG5kVsBF2fmJlC
🔥КОМУ ДІСТАЛИСЯ 20 МАВІКІВ ЗА ПОЛОНЕНОГО ПІВНІЧНОГО КОРЕЙЦЯ??
Ще раз. Мене зачепило наступне.
Амандрапапупа
Петро Порошенко оголосив конкурс.
Він пообіцяв подарувати 20 мавіків тому, хто привезе йому полоненого північнокорейського військовослужбовця з документами.
11.01.2025 14:32
Все інше мене радує.
В Петра Олексійовича чимало заяв. Ось ще одна, пряма мова: «І про актуальне. Оголошуємо конкурс: перший, хто візьме північнокорейського найманця в полон - отримає від нас з Мариною 20 нічних «Мавіків» 3Т», - резюмував пʼятий Президент. Ця заява ще від 14.11.2024 року.
А ще Порошенко, як освічена людина вміє використовувати образні висловлювання, як це вийшло з його заявою про , " ... хто привезе йому полоненого північнокорейського військовослужбовця з документами."
Я думаю, що для Вас це не секрет?
А взагалі то - я здаюсь!
Наразі Петро Олексійович депутат ВР, а не Президент. При усій повазі.
Військовий стан продовжується кожні 3 місяці. Ну от такий варіант.
Що там рашисти пишуть, то їх справа. Вони тут СВО проводять. Літаки цивільні збивають. І що ? ООН ци МКС щось вирішили ? Ну то чого тут знову ці теревені ??
Амандрапапупа
В Міжнародному Праві немає терміну "війна". Міжнародне Право користується терміном "Агресія" відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 ООН від 14.12.1974 р.
Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=4#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=4#_blank ред. код]
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#_blank оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
Стаття 4[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=5#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=5#_blank ред. код]
Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.
Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=6#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=6#_blank ред. код]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними
08.10.2023 10:04
Усі решта війн, де Америка брала військову участь не були проголошені Конгресом, як війни. Якщо звернути увагу, то війни були проголошені країнам, коли військові конфлікти проходили на американській території (Перл Харбор - американська база, а це і теритоія Америки апріорі), а також країнам які були союзниками країни, що напала. Японії була оголошена війна 8 Грудня 1941, а Німеччиі аж 11 Грудня 1941.
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_war_by_the_United_States
Ніхто у світі їх не визнав, крім 5 маргіналів.
Ну так, Світ зупинись, бо там щось Нікарагуа заявило !!
Further information: https://en.wikipedia.org/wiki/On_conducting_a_special_military_operation On conducting a special military operation
https://en.wikipedia.org/wiki/File:2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg Current territorial control in Ukraine and nearby areas of Russia
No formal https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_war declaration of war has been issued in the ongoing Russo-Ukrainian War. When Putin announced the https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_invasion_of_Ukraine Russian invasion of Ukraine, he claimed to commence a "https://en.wikipedia.org/wiki/Special_military_operation special military operation", side-stepping a formal declaration of war.https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-47 [43] The statement was, however, regarded by the Ukrainian government as a declaration of warhttps://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-48 [44] and reported as such by many international news sources.https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-49 [45]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-50 [46] While the Ukrainian parliament refers to Russia as a "terrorist state" in regard to its military actions in Ukraine,https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-51 [47] it has not issued a formal declaration of war on its behalf.
The Russian invasion of Ukraine violated https://en.wikipedia.org/wiki/International_law international law (including the https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations Charter of the United Nations).https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-59 [55]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-60 [56]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-61 [57]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-62 [58] The invasion has also been called a https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_of_aggression crime of aggression under https://en.wikipedia.org/wiki/International_criminal_law international criminal lawhttps://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-63 [59] and under some countries' domestic https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_code criminal codes-including those of https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Ukraine and Russia-although procedural obstacles exist to prosecutions under these laws.https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-:02-64 [60]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-:12-65 [61]
Чого Ви за них так переживаєте ? Наприклад, МКС вже видав ордер н *****. Норм.
ЗеПрезидент сказав, що вже 3800 чучхеїстів знищили. Поранених роССіяни і чучхеїсти самі добивають.
Пишуть, що це перша хвиля рядового складу, ті хто проштрафився у себе вдома у КНДР.
Виявляєтья і там таке буває.
Згідно Женевських конвенцій 1965 року.
В Міжнародному Праві немає терміну "війна". Міжнародне Право користується терміном "Агресія" відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 ООН від 14.12.1974 р.
Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=4#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=4#_blank ред. код]
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#_blank оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
Стаття 4[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=5#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=5#_blank ред. код]
Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.
Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=6#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=6#_blank ред. код]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними
08.10.2023 10:04
Так що все норм.
Козир не був би козирем,якщо би не нагодував,не підлікував,не реалібітував і не віддав назад полонених північнокорейців.