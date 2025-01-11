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Захвачены в плен 2 КНДРовца, получены неопровержимые доказательства участия КНДР в войне, - СБУ. ВИДЕО

Воины Сил обороны Украины взяли в плен первых военнослужащих Северной Кореи, которые воевали за рашистов на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Таким образом, как отмечается, Служба безопасности Украины, которая документирует и расследует соответствующие преступления, получила неопровержимые доказательства участия КНДР в войне против нашего государства.

"Речь идет о двух военных Северной Кореи, одного из которых 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины.

Сразу после взятия в плен иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией", - отмечают в СБУ.

Также отмечается, что для проведения первоочередных следственных мероприятий их доставили в Киев. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства.

"Пленные не говорят на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС.

На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува рф. А другой вообще был без документов", - добавили в СБУ.

Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками рашистов.

Также читайте: Солдат КНДР используют на фронте как "живых миноискателей", - The Times

Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Примечательно, что пленный, так же как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть.

По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

Сейчас СБУ проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия военных КНДР в войне РФ против Украины. Следствие ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Читайте также: Если ВСУ отступят из Курской области, то 60 тысяч российских военных начнут оттуда масштабное наступление на Украину, - WP

Ранее Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Автор: 

КНДР (1212) СБУ (19937) Курск (1119) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+19
упакуйте їх і пошліть Трампу на Інавгурацію
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11.01.2025 14:45
+18
Петро Порошенко оголосив конкурс.
Він пообіцяв подарувати 20 мавіків тому, хто привезе йому полоненого північнокорейського військовослужбовця з документами.
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11.01.2025 14:32
+13
Меркель подарувати?
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11.01.2025 14:53
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Правила форума Совет форумчан
Петро Порошенко оголосив конкурс.
Він пообіцяв подарувати 20 мавіків тому, хто привезе йому полоненого північнокорейського військовослужбовця з документами.
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11.01.2025 14:32 Ответить
десантура отримає 100 відсотків А тільки ось нащо було з ноги в пику пробивати
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11.01.2025 14:37 Ответить
мабуть говорити не хотів, ти глянь на його рожу, типа воно дуже важливе, то й пояснили йому, що воно шмат лайна.
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11.01.2025 17:23 Ответить
Це якийсь жарт ?
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11.01.2025 19:58 Ответить
Перші чотири слова з мойого допису забийте в пошукову стрічку гугла і все стане відомо.
Добре, я сам . Дивіться з 2 хв. 00 сек.
https://youtu.be/eKchuV7X8Lo?si=yAC1Vn9DsgnEFJwi
🔥КОНКУРС ВІД ПОРОШЕНКА
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11.01.2025 20:07 Ответить
При усій повазі, буквально. Ви мені авторитет.
Куди привезе ?? Кому ? У нас "гуляйполе" ? Як Ви собі це уявляєте ?

Це такий собі "стьоб" Порошенка. Крім того, Порошенко сказав: "у той підрозділ".
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11.01.2025 21:32 Ответить
Можливо, що і жарт, але принаймі Порошенко про це писав в соцмережах і заявляв в ютубі неодноразово.
Я так зрозумів, що він використав образний вислів, який вжив в переносному значенні, мовляв, першим хто візьме в полон живого корейського полоненого, тому і дістануться 20 мавіків.
Поживемо - побачимо. Якщо виявиться, що Порошенко відвезе бійцям, полонившим еорейця 20 мавіків, значить це не жарт. А я зі свої сторони задоначк, як завжди це роблю через ГО "Справа громад". А Петро Олексійович вміє тримати слово.
Даремно ви іронізуєте на рахунок "авторитета", бо я ніколи таким себе не позиціонував і нічим не відрізняюся від вас чи інших дописувачів на ЦН.
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12.01.2025 09:22 Ответить
Схеми допомоги (участі) у притомних громадян усі різні.

Ніякої іронії. Періодично використовую Ваш доробок про поняття "війна" у міжнародних доках.
І ще щось.
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12.01.2025 11:32 Ответить
Щось тут не так, бо мого доробку ніякого немає. Я використовую готові доки, тобто виступаю в ролі якогось поганенького ретранслятора - на офіціальних сайтах знайшов, заскрінив і поділився.
Взагалі то,дяуцю, якщо хоч чимось був корисним.
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12.01.2025 12:17 Ответить
Пане Маск13, 10 секунд тому, Порошенко звітував про те, кому відправляються обіцяні ним 20 "Мавіків" за полоненого корейця (в відеоролику конкретно з 1 хв. 30 сек.):

https://youtu.be/q_VxojvN9g0?si=g0JG5kVsBF2fmJlC
🔥КОМУ ДІСТАЛИСЯ 20 МАВІКІВ ЗА ПОЛОНЕНОГО ПІВНІЧНОГО КОРЕЙЦЯ??

Так і вийшло, як я написав вище, що Порошенко сам відвезе ці "Мавіки" бійцят ССО та 95-й бригаді, поділивши "Мавіки" на ці два підрозділи навпіл.
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13.01.2025 09:08 Ответить
Пане Маск13, 10 секунд тому, Порошенко звітував про те, кому відправляються обіцяні ним 20 "Мавіків":

https://youtu.be/q_VxojvN9g0?si=g0JG5kVsBF2fmJlC
🔥КОМУ ДІСТАЛИСЯ 20 МАВІКІВ ЗА ПОЛОНЕНОГО ПІВНІЧНОГО КОРЕЙЦЯ??
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13.01.2025 08:59 Ответить
Чудово !

Ще раз. Мене зачепило наступне.

Амандрапапупа

Петро Порошенко оголосив конкурс.
Він пообіцяв подарувати 20 мавіків тому, хто привезе йому полоненого північнокорейського військовослужбовця з документами.

11.01.2025 14:32

Все інше мене радує.
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13.01.2025 21:23 Ответить
Ви мене поклали на лопатки, здаюся.
В Петра Олексійовича чимало заяв. Ось ще одна, пряма мова: «І про актуальне. Оголошуємо конкурс: перший, хто візьме північнокорейського найманця в полон - отримає від нас з Мариною 20 нічних «Мавіків» 3Т», - резюмував пʼятий Президент. Ця заява ще від 14.11.2024 року.
А ще Порошенко, як освічена людина вміє використовувати образні висловлювання, як це вийшло з його заявою про , " ... хто привезе йому полоненого північнокорейського військовослужбовця з документами."
 Я думаю, що для Вас це не секрет?
А взагалі то - я здаюсь!
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14.01.2025 07:30 Ответить
Нє, нє, нє ... Це я здаюсь ! Це ж хто привезе "йому" полоненого з доками ? Навіть не корейця ?

Наразі Петро Олексійович депутат ВР, а не Президент. При усій повазі.
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15.01.2025 21:23 Ответить
а з цим бурятом що робити чи най акварелі малюе
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11.01.2025 14:33 Ответить
Меркель подарувати?
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11.01.2025 14:53 Ответить
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11.01.2025 14:54 Ответить
Посадити на палю з бамбуку і хай кукурікає півнем
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11.01.2025 15:13 Ответить
Знову цей цапочорт коментує.
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11.01.2025 14:33 Ответить
Нарешті
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11.01.2025 14:34 Ответить
I в результаті санкції проти КНДР запровадять
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11.01.2025 14:36 Ответить
І шо, по корейські навчились балакати ? А до того неясно було, що це не родичі Шойгу. ?
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11.01.2025 14:39 Ответить
упакуйте їх і пошліть Трампу на Інавгурацію
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11.01.2025 14:45 Ответить
Потрібно зняти з цими тваринами пропагандистський фільм де вони посилають Ина і його режим на на всі веселі букви. И відео Ину відправити. А потім гарно вдягнути їх, посадити в ресторані і сфоткати а фото розповсюдити між його соплемінників з призивами здаватися і вбивати офіцерів.
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11.01.2025 14:59 Ответить
Ага ,покажуть їх по гівномарафону ,чи зєля зніме з ними свій відосік.
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11.01.2025 16:20 Ответить
Їхніх рідних в КНДР, схоже закопають живцем...
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11.01.2025 15:09 Ответить
Ви навіть не уявляєте наскільки мені на це похєр
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11.01.2025 15:27 Ответить
теж не буде таємницею що мені геть похер що комусь на щось похер..
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11.01.2025 16:20 Ответить
Таку дурість лише у нашому марафоні можуть вигадати.
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11.01.2025 15:51 Ответить
а собак тобі не шкода ?
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11.01.2025 15:59 Ответить
а що нам до здичавілих мавп, які як зомбі пруть вбивати людей?
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11.01.2025 16:41 Ответить
Так їх взяли в полон на території рашки , а не на території України , так що формально тут немає ніяких порушень міжнародного права.
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11.01.2025 16:18 Ответить
Олексій, а ти дійсно правий. А я щось про це і не подумав. Так виглдає, що Україна їх вилікує, заплатить компенсацію за втрачене здоровя та ще літаком через Європу доставить в Корею. Яке право мала Україна їх брати в полон не території Кацапії? Вони ж не були на території України і вони захищали теритоію кацапії, як миротворці. Українські ж підрозділи на теритоії кацапії можна рахувати , як злочинні військові формування. Адже офіційно війни між кацапією та Україною немає.
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11.01.2025 17:09 Ответить
Дякую за твоє почуття гумору ,але тут не до сміху ,бо дійсно наші "спєци " з СБУ вже згадали про "женевські конвенції" і про поводження з "військовополоненими ",
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11.01.2025 18:37 Ответить
Олексію, то не був гумор. Я на повному серйозі.
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11.01.2025 18:47 Ответить
Війну (агресію) хто розпочав ?? Далі і війна з усима наслідками. Згідно Женевських конвенцій 1965 року.
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11.01.2025 20:00 Ответить
От біда укаїнців полягє в тому, що вони не читають документи, закони уважно, а потім трактують їх так як самі хочуть. Так було і з Будапештським Меморандумом, так є і зараз. Нема війни з кацапією. Все крапка. Це питання до вашої влади чому так. Є вторгнення кацапії в Україну, але ні кацапи ні українці не заявили один одному через дипломатичні канали, що вони в стані війни. Які кацапські військовополонені? Немає таких. Є бойовики, що вторглись в суверенну країну (терористи, озброєні бандюки) і ніякими військовополоненими вони не можуть бути, і ніякі Женевські угоди на них не діють. Україна сама добровільно зробила з кацапів військовополоненими і придумала їм всякі індульгенції. Кацапські медіа про обмін кажуть, що відбувся обмін українських бойовиків на їхніх солдат. Нігде вони не називають українських полонених військовополоненими. Усюди вони йдуть як "украінскіє боєвікі".
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11.01.2025 21:52 Ответить
Цю тему мусолять у нас з 2014 р. І Вам захотілось ? Все що можна було зробити, зробили.
Військовий стан продовжується кожні 3 місяці. Ну от такий варіант.

Що там рашисти пишуть, то їх справа. Вони тут СВО проводять. Літаки цивільні збивають. І що ? ООН ци МКС щось вирішили ? Ну то чого тут знову ці теревені ??

Амандрапапупа

В Міжнародному Праві немає терміну "війна". Міжнародне Право користується терміном "Агресія" відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 ООН від 14.12.1974 р.
Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=4#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=4#_blank ред. код]

Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#_blank оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;

b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;

e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;

f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
Стаття 4[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=5#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=5#_blank ред. код]

Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.

Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=6#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=6#_blank ред. код]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними

08.10.2023 10:04
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12.01.2025 11:55 Ответить
Ну що ж , тоді кацапи пішли допомагати ДНР, ЛНР. Ніяка не агресія. Це те, що було у Панамі, В'єтнамі зі сторони США, Афганістані (1979), Угорщині (1956), Чехословаччині(1968) зі сторои СРСР. А от Японія і США друга світова тут не підпадає, бо Америка оголосила війну Японії після нападу на Перл Харбор, а також Болгарії, Угорщині, Італії, Румунії (а могли й промовчати, як і Україна зараз).
Усі решта війн, де Америка брала військову участь не були проголошені Конгресом, як війни. Якщо звернути увагу, то війни були проголошені країнам, коли військові конфлікти проходили на американській території (Перл Харбор - американська база, а це і теритоія Америки апріорі), а також країнам які були союзниками країни, що напала. Японії була оголошена війна 8 Грудня 1941, а Німеччиі аж 11 Грудня 1941.
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_war_by_the_United_States
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12.01.2025 16:46 Ответить
Стрєлков і Бородай вже набалакали відкрито - ніяких ДНР немає, то все рашистська операція.
Ніхто у світі їх не визнав, крім 5 маргіналів.
Ну так, Світ зупинись, бо там щось Нікарагуа заявило !!
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12.01.2025 22:07 Ответить
Legality and declaration of war

Further information: https://en.wikipedia.org/wiki/On_conducting_a_special_military_operation On conducting a special military operation

https://en.wikipedia.org/wiki/File:2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg Current territorial control in Ukraine and nearby areas of Russia

No formal https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_war declaration of war has been issued in the ongoing Russo-Ukrainian War. When Putin announced the https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_invasion_of_Ukraine Russian invasion of Ukraine, he claimed to commence a "https://en.wikipedia.org/wiki/Special_military_operation special military operation", side-stepping a formal declaration of war.https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-47 [43] The statement was, however, regarded by the Ukrainian government as a declaration of warhttps://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-48 [44] and reported as such by many international news sources.https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-49 [45]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-50 [46] While the Ukrainian parliament refers to Russia as a "terrorist state" in regard to its military actions in Ukraine,https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-51 [47] it has not issued a formal declaration of war on its behalf.

The Russian invasion of Ukraine violated https://en.wikipedia.org/wiki/International_law international law (including the https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations Charter of the United Nations).https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-59 [55]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-60 [56]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-61 [57]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-62 [58] The invasion has also been called a https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_of_aggression crime of aggression under https://en.wikipedia.org/wiki/International_criminal_law international criminal lawhttps://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-63 [59] and under some countries' domestic https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_code criminal codes-including those of https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine Ukraine and Russia-although procedural obstacles exist to prosecutions under these laws.https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-:02-64 [60]https://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Ukrainian_War#cite_note-:12-65 [61]
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12.01.2025 17:02 Ответить
У російсько-українській війні, яка триває, офіційного оголошення війни не було. Коли Путін оголосив про російське вторгнення в Україну, він заявив, що розпочне «спеціальну військову операцію», обійшовши офіційне оголошення війни.[43] Проте ця заява була розцінена українським урядом як оголошення війни [44] і про це повідомили багато міжнародних джерел новин [45] [46]. Незважаючи на те, що український парламент називає Росію «терористичною державою» щодо її військових дій в Україні [47], він не видав офіційного оголошення війни від її імені. Російське вторгнення в Україну порушило міжнародне право (зокрема Статут Організації Об'єднаних Націй).[55][56][57][58] Вторгнення також було названо злочином агресії згідно з міжнародним кримінальним правом[59] і згідно з внутрішніми кримінальними кодексами деяких країн, у тому числі України та Росії, хоча існують процесуальні перешкоди для судового переслідування згідно з цими законами.[60][61].
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12.01.2025 17:08 Ответить
Ось тобі і пояснення, що усі українські військові формування на території кацапії з міжнародного права, такі ж агресори як і кацапи на території України. Кацапам Україна нічого не сказала, а промовчала, чого не зробила Америка по відношенню до Японії в 1941.
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12.01.2025 17:14 Ответить
Котра година у вас у Техасі ?? Не спиться ?

Чого Ви за них так переживаєте ? Наприклад, МКС вже видав ордер н *****. Норм.
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12.01.2025 22:04 Ответить
Ой, вже немає ні сил і ні нервів спостерігати цей український дебілізм. Вони вас в пику, а ви їм цукерку. Це дійсно, як Пуйло каже, недокраїна.
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11.01.2025 17:00 Ответить
Що за морок ? Це тільки троє полонених, яких вдалося доставити. Один таки здох місяць тому.

ЗеПрезидент сказав, що вже 3800 чучхеїстів знищили. Поранених роССіяни і чучхеїсти самі добивають.

Пишуть, що це перша хвиля рядового складу, ті хто проштрафився у себе вдома у КНДР.
Виявляєтья і там таке буває.
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11.01.2025 20:05 Ответить
А кацапи дотримуются Женевську конвенцію ????
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11.01.2025 17:15 Ответить
Ми ж не кацапи ?! Єс, сер ?
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11.01.2025 20:06 Ответить
Звиздец, хоть нашу форму с презерватива снимите… ганьба…
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11.01.2025 17:21 Ответить
То не наша форма мультикам, вона продається у всіх воєнторгах у всіх країнах.
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11.01.2025 18:56 Ответить
Неясно. Колись вибирали, придумували, піксель для нашої форми, то він суттєво був відмінний від форм інших країн.
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11.01.2025 20:09 Ответить
Означає, два полонені.А що там на Донбасі?
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11.01.2025 17:54 Ответить
А там торба. Зато дві мавпочки взяли в полон.
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11.01.2025 18:58 Ответить
Мабуть я тупий. Який злочин розслідує СБУ і для чого? Ми хочемо самі юридично підтвердити захоплення корейців нашими військовими на території третьої країни і таким чином дати привід КНДР офіційно вступити у війну або моральне право на військові дії на території України? Війна офіційно не оголошена, ВР навіть стан війни для врегулювання внутрішніх правових колізій не визнала, тому маємо питання правомірності використання ЗСУ на території іншої країни. Які претензії ми можемо пред'явити КНДР поки їхні військові не перетнули кордон України?
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11.01.2025 19:16 Ответить
Війну (агресію) хто розпочав ?? Далі війна (воєнні дії) з усима наслідками.
Згідно Женевських конвенцій 1965 року.
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11.01.2025 20:10 Ответить
Так війна ж не оголошена. Немає війни між росією та Україною.
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11.01.2025 20:58 Ответить
Амандрапапупа

В Міжнародному Праві немає терміну "війна". Міжнародне Право користується терміном "Агресія" відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 ООН від 14.12.1974 р.
Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=4#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=4#_blank ред. код]

Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#_blank оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;

b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;

e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;

f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
Стаття 4[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=5#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=5#_blank ред. код]

Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.

Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=6#_blank ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=6#_blank ред. код]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними

08.10.2023 10:04
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11.01.2025 21:26 Ответить
Ви самі собі суперечите... Ст.5 п.2.
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11.01.2025 23:33 Ответить
Я так зрозумів це цитати з резолюції ООН.
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12.01.2025 11:41 Ответить
Я вас здивую, Юлія, - починаючи десь з кінця 18-го століття війни офіційно на міжнародному рівні практично не оголошувались, але в країнах, які були учасниками воєн, приймались відповіні закони для регулювання внутрішньої політики і екноміки в час війни. Тобто уряди чи парламенти визнавали, що країна знаходиться в стані війни, внутрішніми указами чи рішеннями, але дуже рідко оголошували війну супротивнику через дипломатичні ноти офіційно. В нашому випадку обставини за яких мусово введеня стану війни прописані в Конституції і влада зобов'язана це виконувати. Наразі стан війни не введено, а значить дозвіл на використання ЗСУ для ведення військових дій на території рашки повинен бути наданий ВР окремим законом. Думаю я не помиляюсь, що для кожного випадку участі наших військових в миротворчих місіях за кордоном приймались окремі закони. Тільки безпосередня участь корейських військових в бойових діях на території України може класифікуватись на рівні Міжнародного права як військова агресія КНДР проти України або це повинна визначити Рада безпеки ООН.
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11.01.2025 23:55 Ответить
Шість півд. корейців знищили ще рік тому на тер. Донецької області під час навчань, здається.
Так що все норм.
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12.01.2025 11:44 Ответить
"півд. корейців..."?
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12.01.2025 12:53 Ответить
північних -- так
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13.01.2025 21:26 Ответить
Якщо це дійсно так, але відсутні докази для представлення в ООН чи Міжнародний суд, то користі від такої інформації нема, єдина втіха, що знищили.
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12.01.2025 12:59 Ответить
До чого тут Женевські конвенції? D даному випадку вони захищають цих корейців. Питання нахіба цю срань взагалі притягнули на територію України і засвітили?
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11.01.2025 23:11 Ответить
Новина ні про що! Кацапи можуть використовувати на своїй території кого завгодно і немає в цьому ніякої інтриги. Скільки можна сцяти цією ******* в очі?
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11.01.2025 19:40 Ответить
им домой возвращаться нельзя теперь-вечные враги народа и подлежат немедленному расстрелу!
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11.01.2025 19:42 Ответить
Ну то через деякий час опиняться у Південній Кореї.
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11.01.2025 20:11 Ответить
Міняти тільки на азовців
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11.01.2025 20:35 Ответить
Дякуємо підрозділу ССО за високий професіоналізм помножений на героїзм. Я Вами пишаюсь колеги . 👍
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11.01.2025 22:43 Ответить
Ловить в плен смысла не было, ранее печатал. Западу похер это. Только крошить. Так устроена война. Пуздру ничего не прилепишь за это, там все зомби. Глушить, в плен не брать.
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12.01.2025 00:40 Ответить
Доказательства для кого? Для Украины ? Остальных это не интересует
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12.01.2025 05:47 Ответить
Очевидно,справа на контрлі у ермака.
Козир не був би козирем,якщо би не нагодував,не підлікував,не реалібітував і не віддав назад полонених північнокорейців.
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12.01.2025 08:51 Ответить
 
 