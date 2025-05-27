Все освобожденные из плена военные после обмена нуждались в медпомощи, - Лубинец

Все украинские военнослужащие после освобождения из российского плена нуждались в медицинской помощи.

Об этом в эфире телемарафона заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последний обмен военнопленными не отличался от предыдущих.

"К сожалению, мы официально зафиксировали, что все возвращенные граждане Украины нуждались в медицинской помощи. После обмена они немедленно поехали в медицинские учреждения", - отметил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что РФ не держит украинских военнопленных в надлежащих условиях, что является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Мы зафиксировали, что ребята, которые находились три года в плену, были перемещены из одной исправительной колонии в другую", - добавил он.

Также захватчики применяли пытки. Один из освобожденных из плена рассказал, что ему не позволяли выходить на улицу, заставляли учить российский гимн и петь его.

Украинские военные жаловались на свое здоровье, а российская сторона не оказывала медицинской помощи.

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