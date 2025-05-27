Все освобожденные из плена военные после обмена нуждались в медпомощи, - Лубинец
Все украинские военнослужащие после освобождения из российского плена нуждались в медицинской помощи.
Об этом в эфире телемарафона заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, последний обмен военнопленными не отличался от предыдущих.
"К сожалению, мы официально зафиксировали, что все возвращенные граждане Украины нуждались в медицинской помощи. После обмена они немедленно поехали в медицинские учреждения", - отметил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что РФ не держит украинских военнопленных в надлежащих условиях, что является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
"Мы зафиксировали, что ребята, которые находились три года в плену, были перемещены из одной исправительной колонии в другую", - добавил он.
Также захватчики применяли пытки. Один из освобожденных из плена рассказал, что ему не позволяли выходить на улицу, заставляли учить российский гимн и петь его.
Украинские военные жаловались на свое здоровье, а российская сторона не оказывала медицинской помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи лише , весь час , тут "захищаєш"...?