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Новости Обмен пленными
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Все освобожденные из плена военные после обмена нуждались в медпомощи, - Лубинец

Все освобожденные из плена воины нуждались в медицинской помощи

Все украинские военнослужащие после освобождения из российского плена нуждались в медицинской помощи.

Об этом в эфире телемарафона заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последний обмен военнопленными не отличался от предыдущих.

"К сожалению, мы официально зафиксировали, что все возвращенные граждане Украины нуждались в медицинской помощи. После обмена они немедленно поехали в медицинские учреждения", - отметил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что РФ не держит украинских военнопленных в надлежащих условиях, что является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Мы зафиксировали, что ребята, которые находились три года в плену, были перемещены из одной исправительной колонии в другую", - добавил он.

Также захватчики применяли пытки. Один из освобожденных из плена рассказал, что ему не позволяли выходить на улицу, заставляли учить российский гимн и петь его.

Украинские военные жаловались на свое здоровье, а российская сторона не оказывала медицинской помощи.

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военнопленные (1109) плен (2627) россия (96018) Лубинец Дмитрий (480)


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всі?! навіть отой зрадник?!!
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27.05.2025 12:03 Ответить
так, лубінець - тилова істота, для нього немає різниці. усі полонені для нього - українчики.
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27.05.2025 12:09 Ответить
Є у ютюбі відео, як виглядають полонені з рашки - пілять, як після курорту - вгодовані, як кабани. І наші полонені - худюші, знесилені, катовані.... Куди дивиться Україна з зеленским - та звісно - відосіки та підтримка 73%. Хтож піде у таких випадках захищати - оті пидтримувачі гнидви - так ні - вони по 10-15 тис.$ будуть платити турагентам шоб тіки виїхати за кордон.
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27.05.2025 12:10 Ответить
Ти вже пішов захищати ?
Чи лише , весь час , тут "захищаєш"...?
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27.05.2025 12:36 Ответить
Режим зеленского захищати - чим. Ось такою зброєю, котру він разом з міністром оброни виробляє на загибель військових - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
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27.05.2025 12:47 Ответить
 
 