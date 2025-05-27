Усі визволені з полону військові після обміну потребували меддопомоги, - Лубінець

Всі українські військовослужбовці після визволення із російського полону потребували медичної допомоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останній обмін військовополоненими не відрізнявся від попередніх.

"На жаль, ми офіційно зафіксували, що всі повернуті громадяни України потребували медичної допомоги. Після обміну вони негайно поїхали до медичних закладів", - зазначив Лубінець.

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Омбудсмен наголосив, що РФ не тримає українських військовополонених в належних умовах, що є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Ми зафіксували, що хлопці, які перебували три роки в полоні, були переміщені з однієї виправної колонії до іншої", - додав він.

Також загарбники застосовували тортури. Один із визволених з полону розповів, що йому не дозволяли виходити на вулицю, змушували вчити російський гімн та співати його.

Українські військові скаржилися на своє здоров'я, а російська сторона не надавала медичної допомоги.

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