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Новини Обмін полоненими
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Усі визволені з полону військові після обміну потребували меддопомоги, - Лубінець

Всі визволені з полону воїни потребували медичної допомоги

Всі українські військовослужбовці після визволення із російського полону потребували медичної допомоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останній обмін військовополоненими не відрізнявся від попередніх.

"На жаль, ми офіційно зафіксували, що всі повернуті громадяни України потребували медичної допомоги. Після обміну вони негайно поїхали до медичних закладів", - зазначив Лубінець.

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Омбудсмен наголосив, що РФ не тримає українських військовополонених в належних умовах, що є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Ми зафіксували, що хлопці, які перебували три роки в полоні, були переміщені з однієї виправної колонії до іншої", - додав він.

Також загарбники застосовували тортури. Один із визволених з полону розповів, що йому не дозволяли виходити на вулицю, змушували вчити російський гімн та співати його.

Українські військові скаржилися на своє здоров'я, а російська сторона не надавала медичної допомоги.

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Автор: 

військовополонені (978) полон (1578) росія (65829) Лубінець Дмитро (613)


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всі?! навіть отой зрадник?!!
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27.05.2025 12:03 Відповісти
так, лубінець - тилова істота, для нього немає різниці. усі полонені для нього - українчики.
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27.05.2025 12:09 Відповісти
Є у ютюбі відео, як виглядають полонені з рашки - пілять, як після курорту - вгодовані, як кабани. І наші полонені - худюші, знесилені, катовані.... Куди дивиться Україна з зеленским - та звісно - відосіки та підтримка 73%. Хтож піде у таких випадках захищати - оті пидтримувачі гнидви - так ні - вони по 10-15 тис.$ будуть платити турагентам шоб тіки виїхати за кордон.
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27.05.2025 12:10 Відповісти
Ти вже пішов захищати ?
Чи лише , весь час , тут "захищаєш"...?
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27.05.2025 12:36 Відповісти
Режим зеленского захищати - чим. Ось такою зброєю, котру він разом з міністром оброни виробляє на загибель військових - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
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27.05.2025 12:47 Відповісти
 
 