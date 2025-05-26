Уперше військових із 46 частин звільнено з полону РФ, їх раніше жодного разу не було в списках на обмін, - Коордштаб

У результаті наймасштабнішого обміну "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки – 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року. 122 воїни перебували у російських застінках з 2023 року і 150 оборонців – з 2024 року.

Загалом серед звільнених у великому обміні військовослужбовців - 497 представників Сухопутних сил, 97 моряків Військово-Морських Сил, 95 бійців Територіальної оборони, 72 десантники, 21 - Сили безпілотних систем, 2 представники Повітряних Сил і 2 - Сил підтримки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Коордштабі пояснили визволення з полону зрадника Тараненка: Україна не впливала на списки РФ, ним займуться правоохоронці. ФОТО

Також звільнено 56 прикордонників, 31 нацгвардієць, 1 представник Державної спеціальної служби транспорту.

Крім того, додому повернулися 175 оборонців Маріупольського гарнізону, 81 із них потрапили в полон з Азовсталі.

Усі визволені військовослужбовці - це солдати та сержанти, які тримали оборону на найгарячіших ділянках фронту, нагадали в Коордштабі.

"Координаційний штаб висловлює вдячність усім, хто зробив цей день можливим, і продовжує працювати, щоб кожен українець, який залишається в полоні, повернувся додому", - додали там.

Також читайте: Міноборони та Генштаб розробили довідник для звільнених із полону воїнів

Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

У Координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський після завершення триденного обміну полоненими: Щоденно працюємо над збільшенням обмінного фонду