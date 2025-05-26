Міноборони та Генштаб розробили довідник для звільнених із полону воїнів

Міноборони та Генштаб ЗСУ розробили довідник для звільнених з полону військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, довідник для звільнених з полону військовослужбовців розробило Міністерство оборони України спільно з Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України.

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Інформація у довіднику поділена на чотири основні розділи:

психологічна допомога

відновлення документів

отримання виплат

лікування.

"Інформація допоможе колишнім полоненим отримати покрокові алгоритми з відновлення грошових виплат та документів, поновлення соціальних гарантій, отримання юридичних, медичних та психологічних послуг", - йдеться у повідомленні.

"Ми розробили наочні картки, які допоможуть звільненому з полону отримати покрокові інструкції під час реінтеграційних заходів. Детальна та зрозуміла інформація роз’яснює як пройти обстеження організму та лікування, поновити виплати та отримати соціальну підтримку. Також в довіднику зібрані контакти волонтерських та громадських організацій, які надають юридичну, медичну та психологічну допомогу. Брошура також стане у нагоді представникам служб супроводу, які постійно супроводжують колишніх полонених на шляху до їхнього повернення у нормальне життя", - зазначив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України полковник Олександр Кутков.

Друковану версію довідника будуть розповсюджувати серед військовослужбовців відразу після звільнення їх з полону.

Електронна версія доступна за посиланням.

Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.