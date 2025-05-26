У рамках обміну "1000 на 1000" в Україну повернулися 55 прикордонників, - ДПСУ

Під час обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", що відбувався у три етапи, в Україну повернулися 55 військовослужбовців Державної прикордонної служби.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед визволених - прикордонники з дев'яти прикордонних загонів та одного загону морської охорони. Зокрема, йдеться про військовослужбовців Донецького прикордонного загону, які захищали Маріуполь, а також Сумського, Луганського, Харківського та Краматорського загонів.

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Більшість військовослужбовців потрапила у полон у 2022 та 2023 роках. Водночас деякі прикордонники, зокрема зі складу Сумського загону, перебували у полоні ще з перших днів повномасштабного вторгнення.

За словами Демченка, під час перебування в полоні прикордонники зазнавали тиску, тортур та поранень. "Наше завдання зараз - надати їм всю необхідну медичну допомогу, реабілітацію, психологічну, соціальну підтримку.., щоб вони якомога швидше відновилися", - сказав Демченко.

Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

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