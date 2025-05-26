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Новости Обмен пленными
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В рамках обмена "1000 на 1000" в Украину вернулись 55 пограничников, - ГПСУ

Обмен пленными 24 мая

Во время обмена пленными в формате "1000 на 1000", который проходил в три этапа, в Украину вернулись 55 военнослужащих Государственной пограничной службы.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди освобожденных - пограничники из девяти пограничных отрядов и одного отряда морской охраны. В частности, речь идет о военнослужащих Донецкого пограничного отряда, которые защищали Мариуполь, а также Сумского, Луганского, Харьковского и Краматорского отрядов.

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Большинство военнослужащих попало в плен в 2022 и 2023 годах. В то же время некоторые пограничники, в частности из состава Сумского отряда, находились в плену еще с первых дней полномасштабного вторжения.

По словам Демченко, во время пребывания в плену пограничники подвергались давлению, пыткам и ранениям. "Наша задача сейчас - предоставить им всю необходимую медицинскую помощь, реабилитацию, психологическую, социальную поддержку, чтобы они как можно скорее восстановились", - сказал Демченко.

Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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Госпогранслужба (6551) обмен (1414) плен (2627)


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Усі нормальні люди беруть на себе прапор держави коли їх звільняють, але тільки послідовники військ КГБ затягують на себе своє знамено, демонструючи свою зверхність. Ніколи їх не поважав за таке.
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26.05.2025 13:09 Ответить
 
 