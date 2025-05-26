Минобороны и Генштаб разработали справочник для освобожденных из плена воинов

Минобороны и Генштаб ВСУ разработали справочник для освобожденных из плена военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, справочник для освобожденных из плена военнослужащих разработало Министерство обороны Украины совместно с Центральным управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Информация в справочнике разделена на четыре основных раздела:

психологическая помощь

восстановление документов

получение выплат

лечение.

"Информация поможет бывшим пленным получить пошаговые алгоритмы по восстановлению денежных выплат и документов, восстановление социальных гарантий, получение юридических, медицинских и психологических услуг", - говорится в сообщении.

"Мы разработали наглядные карточки, которые помогут освобожденному из плена получить пошаговые инструкции во время реинтеграционных мероприятий. Подробная и понятная информация разъясняет как пройти обследование организма и лечение, восстановить выплаты и получить социальную поддержку. Также в справочнике собраны контакты волонтерских и общественных организаций, оказывающих юридическую, медицинскую и психологическую помощь. Брошюра также пригодится представителям служб сопровождения, которые постоянно сопровождают бывших пленных на пути к их возвращению в нормальную жизнь", - отметил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Александр Кутков.

Печатную версию справочника будут распространять среди военнослужащих сразу после освобождения их из плена.

Электронная версия доступна по ссылке.

Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.