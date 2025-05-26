Впервые военные из 46 частей освобождены из плена РФ, их ранее ни разу не было в списках на обмен, - Коордштаб
В результате самого масштабного обмена "1000 на 1000" Украине удалось вернуть из плена военнослужащих из 46 частей, которых ранее ни разу не было в списках. Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что каждый третий освобожденный украинский военнослужащий пробыл в плену более 3 лет - 311 защитников содержались в неволе с 2022 года. 122 воина находились в российских застенках с 2023 года и 150 защитников - с 2024 года.
Всего среди освобожденных в большом обмене военнослужащих - 497 представителей Сухопутных сил, 97 моряков Военно-Морских Сил, 95 бойцов Территориальной обороны, 72 десантника, 21 - Силы беспилотных систем, 2 представителя Воздушных Сил и 2 - Сил поддержки.
Также освобождены 56 пограничников, 31 нацгвардеец, 1 представитель Государственной специальной службы транспорта.
Кроме того, домой вернулись 175 защитников Мариупольского гарнизона, 81 из них попали в плен из Азовстали.
Все освобожденные военнослужащие - это солдаты и сержанты, которые держали оборону на самых горячих участках фронта, напомнили в Коордштабе.
"Координационный штаб выражает благодарность всем, кто сделал этот день возможным, и продолжает работать, чтобы каждый украинец, который остается в плену, вернулся домой", - добавили там.
Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".
В Координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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