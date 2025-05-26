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Новини Повернення дітей з окупації
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68 українських дітей вдалося повернути додому завдяки сприянню Катару, - Лубінець

Лубінець і посол Катару Гаді Насер Аль-Гаджрі

За сприяння Держави Катар Україні вдалося повернути додому загалом 68 дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з Послом Держави Катар в Україні Гаді Насер Аль-Гаджрі. Насамперед - подякував цій країні за ефективну та надзвичайно важливу підтримку в поверненні та реабілітації українських дітей. Загалом, 68 дітей вдалося повернути додому завдяки сприянню Катару", - зазначив омбудсмен.

Також зазначається, що сторони обговорили нещодавній обмін полоненими, повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією, а також ситуація з депортацією українських дітей.

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"Обговорили співпрацю надалі, включно з поверненням українських дітей, реабілітацією постраждалих та підтримкою депортованих жінок і дітей. Вірю та знаю, що взаємодія України і Катару й надалі базуватиметься на принципах поваги до прав людини! Щиро вдячний цій країні за таку неоціненну допомогу!" - зауважив Лубінець.

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