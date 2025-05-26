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Новости Возвращение детей из оккупации
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68 украинских детей удалось вернуть домой благодаря содействию Катара, - Лубинец

Лубинец и посол Катара Гади Насер Аль-Гаджри

При содействии Государства Катар Украине удалось вернуть домой в целом 68 детей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с Послом Государства Катар в Украине Гади Насер Аль-Гаджри. Прежде всего - поблагодарил эту страну за эффективную и чрезвычайно важную поддержку в возвращении и реабилитации украинских детей. В целом, 68 детей удалось вернуть домой благодаря содействию Катара", - отметил омбудсмен.

Также отмечается, что стороны обсудили недавний обмен пленными, возвращение гражданских, которые были незаконно задержаны Россией, а также ситуация с депортацией украинских детей.

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"Обсудили сотрудничество в дальнейшем, включая возвращение украинских детей, реабилитацию пострадавших и поддержку депортированных женщин и детей. Верю и знаю, что взаимодействие Украины и Катара и в дальнейшем будет базироваться на принципах уважения прав человека! Искренне благодарен этой стране за такую неоценимую помощь!" - отметил Лубинец.

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Не «Гади Насер Аль-Гаджри», а: Хади Насер Аль-Хаджри
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26.05.2025 19:53 Ответить
 
 