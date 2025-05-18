РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9062 посетителя онлайн
Новости Фото Возвращение детей из оккупации
4 539 5

Более трех лет не видел отца: из ВОТ удалось вернуть 15-летнего парня. ФОТО

С временно оккупированных территорий удалось вернуть 15-летнего юношу. Он более трех лет не виделся с отцом и мечтал вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

возвращение из оккупации

Как рассказал Лубинец, юноша вместе с мамой проживал на ВОТ Украины. После ее смерти из-за болезни в 2022 году остался проживать совместно с тетей, бабушкой и дедушкой. Однако мальчик мечтал вернуться к отцу на подконтрольную Украине территорию.

возвращение из оккупации

"Самостоятельно осуществить мечту о воссоединении и вернуть ребенка отец не имел возможности. Именно поэтому папа мальчика обратился в Офис Омбудсмена. Наша команда помогла в возвращении юноши и поддерживала отца до возвращения ребенка", - рассказал Лубинец.

Вернуть ребенка из оккупации удалось благодаря посредническим усилиям государства Катар.

Читайте также: Еще девять украинских детей удалось вернуть из оккупации

Автор: 

дети (6690) Катар (143) оккупация (10267) Лубинец Дмитрий (497)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Те що сам захотів повернутися це добре.
Тепер має шанс змінити своє життя.
Нехай все складається в майбутньому!
показать весь комментарий
18.05.2025 19:40 Ответить
Кожна людина, яка вирвалася звідти цінна для держави.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:09 Ответить
Та й та, що не може вирватись, а бажає, а де хто і шось робить на ТОТ на користь України, теж цінна!
показать весь комментарий
18.05.2025 20:36 Ответить
Да уж. Когда один - это одно. А когда ты там, а родные там, это сильно тяжело.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:10 Ответить
Дякую. Хай щастить.
показать весь комментарий
19.05.2025 03:51 Ответить
 
 