Более трех лет не видел отца: из ВОТ удалось вернуть 15-летнего парня. ФОТО

С временно оккупированных территорий удалось вернуть 15-летнего юношу. Он более трех лет не виделся с отцом и мечтал вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Лубинец, юноша вместе с мамой проживал на ВОТ Украины. После ее смерти из-за болезни в 2022 году остался проживать совместно с тетей, бабушкой и дедушкой. Однако мальчик мечтал вернуться к отцу на подконтрольную Украине территорию.

"Самостоятельно осуществить мечту о воссоединении и вернуть ребенка отец не имел возможности. Именно поэтому папа мальчика обратился в Офис Омбудсмена. Наша команда помогла в возвращении юноши и поддерживала отца до возвращения ребенка", - рассказал Лубинец.

Вернуть ребенка из оккупации удалось благодаря посредническим усилиям государства Катар.

Читайте также: Еще девять украинских детей удалось вернуть из оккупации