Еще девять украинских детей удалось вернуть из оккупации

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще девять украинских детей с временно оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщила директор инициативы Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди возвращенных детей - 14-летний Дмитрий, чей дом был рядом с огневой позицией россиян, и семья жила под постоянные звуки стрельбы.

"В школе парня заставляли петь военные песни и метать гранаты, а часть его одноклассников отправили в военные лагеря, где их учили вагнеровцы", - говорится в сообщении.

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Также вернули маленькую Екатерину, маму которой заставили оформить российский паспорт, иначе ей отказали бы в медицинской помощи во время сложных родов.

Еще один мальчик, 9-летний Стас, несмотря на угрозы и преследования со стороны учителей и ФСБ, отказался петь гимн РФ и участвовать в милитаризованных мероприятиях.



"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые сделали эту спасательную миссию возможной. Продолжаем бороться за каждого украинского ребенка", - добавила Заривная.

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