Ще дев’ятьох українських дітей вдалося повернути з окупації

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще девʼятьох українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій.

Про це повідомила директорка ініціативи Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед повернутих дітей - 14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби.

"У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили вагнерівці", - йдеться в повідомленні.

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Також повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй відмовили б у медичній допомозі під час складних пологів.

Ще один хлопець, 9-річний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і ФСБ, відмовився співати гімн РФ і брати участь у мілітаризованих заходах.



"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які зробили цю рятувальну місію можливою. Продовжуємо боротися за кожну українську дитину", - додала Зарівна.

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