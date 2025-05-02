Шістьох українських дітей повернули з окупації РФ

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох українських дітей із російської окупації.

Про це повідомила директорка ініціативи Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

Серед врятованих - родина з двома дітьми, яка тривалий час жила під окупацією. Молодша дитина потребувала медичної допомоги, однак через дії окупантів доступ до неї був заблокований. Попри численні спроби виїхати самостійно, сім’я постійно стикалася з перешкодами з боку загарбників.

Ще одна історія - мати з донькою, які категорично відмовлялися отримувати російські документи. Через це вони зазнавали постійного психологічного тиску, шантажу й погроз. Коли ситуація стала критичною, родина звернулася по допомогу для евакуації.

Зарівна подякувала Офісу Омбудсмана та Державі Катар за сприяння у реалізації рятувальної місії. "Продовжуємо працювати доти, доки кожна українська дитина не повернеться додому", - заявила вона.

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