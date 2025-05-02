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Новости Возвращение детей из оккупации
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Шестерых украинских детей вернули из оккупации РФ

Украина вернула домой 449 детей благодаря инициативе Bring Kids Back UA

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще шестерых украинских детей из российской оккупации.

Об этом сообщила директор инициативы Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

Среди спасенных - семья с двумя детьми, которая долгое время жила под оккупацией. Младший ребенок нуждался в медицинской помощи, однако из-за действий оккупантов доступ к ней был заблокирован. Несмотря на многочисленные попытки выехать самостоятельно, семья постоянно сталкивалась с препятствиями со стороны захватчиков.

Еще одна история - мать с дочерью, которые категорически отказывались получать российские документы. Из-за этого они подвергались постоянному психологическому давлению, шантажу и угрозам. Когда ситуация стала критической, семья обратилась за помощью для эвакуации.

Заривная поблагодарила Офис Омбудсмена и Государство Катар за содействие в реализации спасательной миссии. "Продолжаем работать до тех пор, пока каждый украинский ребенок не вернется домой", - заявила она.

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