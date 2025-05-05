В Україні стартувала інформаційна кампанія з повернення вивезених Росією українських дітей

Сьогодні, 5 травня, в Україні стартувала національна та міжнародна ініціатива у відповідь на незаконну депортацію та насильницьке переміщення українських дітей до Росії

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кампанію запускають Міністерство внутрішніх справ України, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Національна поліція України, ініціатива Президента України "Bring Kids Back UA" у співпраці з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти осіб (МКЗБ).

Повідомляється, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 20 000 українських дітей були депортовані та/або примусово переміщені. Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт російських посадовців, визнавши ці дії воєнними злочинами. На сьогодні понад 1200 дітей повернулися додому.

Особлива увага приділяється створенню єдиної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Ініціатива закликає українські родини подавати офіційні заяви до НПУ та надавати зразки ДНК, які допоможуть ідентифікувати дітей і возз’єднати їх з близькими.

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"Ми закликаємо родичів, сусідів і небайдужих громадян долучитися до цієї загальнонаціональної справи. Ваш голос, спогади або ваша ДНК можуть стати ключем до порятунку примусово переміщеної дитини", - зазначив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Реалізація кампанії розпочалася по всій Україні, приділяючи особливу увагу східним та південним регіонам України.

"Якщо вам відомо про депортацію або примусове переміщення дітей - повідомте про це. Якщо ви маєте родинні зв’язки з викраденими дітьми - здайте ДНК. Це може для них у майбутньому стати шансом на повернення додому та відновлення етнічного зв’язку з Батьківщиною", - закликала директорка Департаменту комунікації МВС України Мар’яна Рева.

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Зазначається, що ініціатива містить активності у соціальних мережах, зовнішню рекламу та партнерство з громадами через регіональні Спеціалізовані центри НПУ з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Слідчі поліції першими контактують з безпосередніми свідками воєнних злочинів та родинами депортованих росією, безвісти зниклих через війну маленьких українців і мають найбільший досвід роботи з потерпілими.

Своєю чергою програмний директор МКЗБ в Європі Метью Холідей зазначив, що ця інформаційно-просвітницька кампанія має на меті заохотити сім'ї зниклих безвісти та депортованих дітей надавати дані, в тому числі ДНK-зразки, щоб допомогти ідентифікувати дітей, яким самостійно це важко зробити.

"Збір даних та їх безпечне зберігання в централізованій базі даних є ключовим компонентом пошуку великої кількості зниклих безвісти, в тому числі зниклих та депортованих дітей", - додав він.

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