В Украине стартовала информационная кампания по возвращению вывезенных Россией украинских детей

Сегодня, 5 мая, в Украине стартовала национальная и международная инициатива в ответ на незаконную депортацию и насильственное перемещение украинских детей в Россию

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, кампанию запускают Министерство внутренних дел Украины, Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Национальная полиция Украины, инициатива Президента Украины "Bring Kids Back UA" в сотрудничестве с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести лиц (МКЗБ).

Сообщается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину почти 20 000 украинских детей были депортированы и/или принудительно перемещены. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест российских чиновников, признав эти действия военными преступлениями. На сегодня более 1200 детей вернулись домой.

Особое внимание уделяется созданию единой ДНК-базы данных родственников пропавших детей. Инициатива призывает украинские семьи подавать официальные заявления в НПУ и предоставлять образцы ДНК, которые помогут идентифицировать детей и воссоединить их с близкими.

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"Мы призываем родственников, соседей и неравнодушных граждан присоединиться к этому общенациональному делу. Ваш голос, воспоминания или ваша ДНК могут стать ключом к спасению принудительно перемещенного ребенка", - отметил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Реализация кампании началась по всей Украине, уделяя особое внимание восточным и южным регионам Украины.

"Если вам известно о депортации или принудительном перемещении детей - сообщите об этом. Если вы имеете родственные связи с похищенными детьми - сдайте ДНК. Это может для них в будущем стать шансом на возвращение домой и восстановление этнической связи с Родиной", - призвала директор Департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева.

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Отмечается, что инициатива содержит активности в социальных сетях, наружную рекламу и партнерство с общинами через региональные Специализированные центры НПУ по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Следователи полиции первыми контактируют с непосредственными свидетелями военных преступлений и семьями депортированных Россией, без вести пропавших из-за войны маленьких украинцев и имеют наибольший опыт работы с пострадавшими.

В свою очередь программный директор МКЗБ в Европе Мэтью Холидей отметил, что эта информационно-просветительская кампания имеет целью поощрить семьи пропавших без вести и депортированных детей предоставлять данные, в том числе ДНК-образцы, чтобы помочь идентифицировать детей, которым самостоятельно это трудно сделать.

"Сбор данных и их безопасное хранение в централизованной базе данных является ключевым компонентом поиска большого количества пропавших без вести, в том числе пропавших и депортированных детей", - добавил он.

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