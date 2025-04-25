Парламент Австрии принял резолюцию в поддержку похищенных РФ украинских детей, - Кондратюк
Национальный совет Австрии на своем заседании единогласно проголосовал за резолюцию "Защита и помощь украинским детям", направленную на защиту и восстановление прав похищенных Россией украинских детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
"С просьбой подготовить и принять такой документ как вице-спикер украинского парламента - обращалась лично к Спикеру Национального совета Вальтеру Розенкранцу во время рабочей встречи в Вене. Также поднимала этот вопрос на встречах с фракциями и депутатами новоизбранной Нижней палаты австрийского парламента", - отметила она.
Этой резолюцией Национальный Совет обращается к Федеральному Правительству, в частности Федеральному Министру по вопросам европейских и международных дел Австрии, с призывом:
- Продолжить усилия на европейском, международном и двустороннем уровнях для защиты и поддержки детей в соответствии с Конвенцией ООН по правам детей.
- Принимать меры на европейском, международном и двусторонних уровнях для возвращения депортированных детей и привлечения к уголовной ответственности за эти преступления.
"Искренне благодарна Спикеру Вальтеру Розенкранцу, руководству, фракциям, авторам резолюции и депутатам Национального совета Австрии за поддержку и принципиальную позицию по возвращению всех похищенных Россией украинских детей", - подчеркнула Кондратюк.
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