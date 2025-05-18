Понад три роки не бачив батька: з ТОТ вдалося повернути 15-річного хлопця. ФОТО

Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути 15-річного юнака. Він понад три роки не бачився з батьком і мріяв повернутися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Лубінець, юнак разом із мамою проживав на ТОТ України. Після її смерті через хворобу у 2022 році, залишився проживати спільно з тіткою, бабусею та дідусем. Проте хлопчик мріяв повернутися до батька на підконтрольну Україні територію.

"Самостійно здійснити мрію про возз’єднання та повернути дитину батько не мав змоги. Саме тому тато хлопчика звернувся до Офісу Омбудсмана. Наша команда допомогла у поверненні юнака та підтримувала батька до повернення дитини", - розповів Лубінець.

Повернути дитину з окупації вдалося завдяки посередницьким зусиллям держави Катар.

