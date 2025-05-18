УКР
Понад три роки не бачив батька: з ТОТ вдалося повернути 15-річного хлопця. ФОТО

Із тимчасово окупованих територій вдалося повернути 15-річного юнака. Він понад три роки не бачився з батьком і мріяв повернутися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Лубінець, юнак разом із мамою проживав на ТОТ України. Після її смерті через хворобу у 2022 році, залишився проживати спільно з тіткою, бабусею та дідусем. Проте хлопчик мріяв повернутися до батька на підконтрольну Україні територію.

"Самостійно здійснити мрію про возз’єднання та повернути дитину батько не мав змоги. Саме тому тато хлопчика звернувся до Офісу Омбудсмана. Наша команда допомогла у поверненні юнака та підтримувала батька до повернення дитини", - розповів Лубінець.

Повернути дитину з окупації вдалося завдяки посередницьким зусиллям держави Катар.

Читайте також: Ще дев’ятьох українських дітей вдалося повернути з окупації

Те що сам захотів повернутися це добре.
Тепер має шанс змінити своє життя.
Нехай все складається в майбутньому!
18.05.2025 19:40 Відповісти
Кожна людина, яка вирвалася звідти цінна для держави.
18.05.2025 20:09 Відповісти
Та й та, що не може вирватись, а бажає, а де хто і шось робить на ТОТ на користь України, теж цінна!
18.05.2025 20:36 Відповісти
Да уж. Когда один - это одно. А когда ты там, а родные там, это сильно тяжело.
18.05.2025 22:10 Відповісти
Дякую. Хай щастить.
19.05.2025 03:51 Відповісти
 
 