Во время обмена "1000 на 1000" Украина вернула 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала

Во время масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" Украина вернула 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала из колоний во время отступления с Херсонщины и Николаевщины в 2022 году.

Об этом сообщила юридический советник организации "Защита заключенных Украины" Анна Скрипка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, осужденные находились в колониях на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Они отбывали наказание за различные преступления.

После отступления из этих регионов россияне принудительно депортировали около 1800 украинских заключенных и разместили в других колониях в России и на оккупированных территориях.

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Правозащитники считают, что тем самым Россия нарушила международное гуманитарное право и совершила военное преступление.

Скрипка отметила, что с 2022 года удалось вернуть около 380 заключенных. Во время последнего обмена Украина вернула еще по меньшей мере 15 таких осужденных.

Срок их пребывания в России засчитали в срок заключения.

Скрипка добавила, что трое пленных после освобождения отправились в СИЗО и продолжат отбывать наказание. У остальных срок заключения закончился, и они свободны.

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Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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