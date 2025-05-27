Во время обмена "1000 на 1000" Украина вернула 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала
Во время масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" Украина вернула 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала из колоний во время отступления с Херсонщины и Николаевщины в 2022 году.
Об этом сообщила юридический советник организации "Защита заключенных Украины" Анна Скрипка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По ее словам, осужденные находились в колониях на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Они отбывали наказание за различные преступления.
После отступления из этих регионов россияне принудительно депортировали около 1800 украинских заключенных и разместили в других колониях в России и на оккупированных территориях.
Правозащитники считают, что тем самым Россия нарушила международное гуманитарное право и совершила военное преступление.
Скрипка отметила, что с 2022 года удалось вернуть около 380 заключенных. Во время последнего обмена Украина вернула еще по меньшей мере 15 таких осужденных.
Срок их пребывания в России засчитали в срок заключения.
Скрипка добавила, что трое пленных после освобождения отправились в СИЗО и продолжат отбывать наказание. У остальных срок заключения закончился, и они свободны.
Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".
В Координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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