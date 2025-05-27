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Новости Обмен пленными
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Во время обмена "1000 на 1000" Украина вернула 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала

Обмен пленными 24 мая

Во время масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" Украина вернула 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала из колоний во время отступления с Херсонщины и Николаевщины в 2022 году.

Об этом сообщила юридический советник организации "Защита заключенных Украины" Анна Скрипка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, осужденные находились в колониях на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Они отбывали наказание за различные преступления.

После отступления из этих регионов россияне принудительно депортировали около 1800 украинских заключенных и разместили в других колониях в России и на оккупированных территориях.

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Правозащитники считают, что тем самым Россия нарушила международное гуманитарное право и совершила военное преступление.

Скрипка отметила, что с 2022 года удалось вернуть около 380 заключенных. Во время последнего обмена Украина вернула еще по меньшей мере 15 таких осужденных.

Срок их пребывания в России засчитали в срок заключения.

Скрипка добавила, что трое пленных после освобождения отправились в СИЗО и продолжат отбывать наказание. У остальных срок заключения закончился, и они свободны.

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Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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обмен (1412) заключенные (514) пленные (2167)


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зеленого полку прибуло
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27.05.2025 23:35 Ответить
Потужно!!!!
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28.05.2025 00:33 Ответить
Во время обмена "1000 на 1000" нет ни одного бойца «Азова».Прокопенко В профиле Facebook прямо написал: что «отсутствие хотя бы одного бойца «Азова» среди 1000 перечисленных лиц - позор для всей страны».
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28.05.2025 00:40 Ответить
Цивільні , в'язні на передодні окупації? таким чином в них необмежений ресурс , з тих самих ждунов, які після обміну можуть через третє коло повернутись в рф
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28.05.2025 01:03 Ответить
Цікаво, якби кацапи, замість 1000 українських полонених, передали нам 1000 садових гномів, у відповідальних за обмін осіб, теж ніяких заперечень не виникло?
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28.05.2025 01:08 Ответить
це пздц! і жодного азовця!
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28.05.2025 01:29 Ответить
Патужна, впарили как лохам непонятно кого. Зато видосики записали и прлпиарились. За обмен и списки лично буданга отвечал?
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28.05.2025 01:30 Ответить
враховуючи кількість українців на окупованих землях, у кацапів - необмежений обмінний фонд..
Московія - кончене, людожерське, злоякісне утворення народців-кріпаків, щасливих від величі своєї ницості-гнидості..
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28.05.2025 04:00 Ответить
 
 