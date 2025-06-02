Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелоранеными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, - Умеров
Во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.
Об этом министр обороны Рустем Умеров сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Мы договорились об обменах. Настаиваем на освобождении всех пленных и гражданских заложников. Украина и Россия договорились сосредоточиться на обменах в формате всех на всех по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Также договорились обменяться по 6 тысяч тел погибших солдат", - подчеркнул он.
По его словам, сегодня также обсуждался вопрос прекращения огня.
"Первый пункт - прекращение огня. Второй - освобождение наших людей, пленных, похищенных детей. Третье - встреча лидеров. Мы согласовали только об обмене. Другие детали предоставим позже", - сообщил Умеров.
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Трамп знову проти санкцій для кацапні , бо Владімір хороший хлопець ?
Пі..... ць 🤬
еще надо досипать кацапам
Ми домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія - це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, "всіх на всіх". Також ми домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.
х у йло сказал перемирие или мир не раньше конца 2026.
если хотите раньше давайте оружие и ядовитые санкции, но что европа, что трамп набутылены и перепуганы, поэтому идет как идет.