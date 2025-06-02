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Новости Обмен пленными Переговоры в Турции
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Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелоранеными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, - Умеров

Обмен пленными 24 мая

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились об обменах. Настаиваем на освобождении всех пленных и гражданских заложников. Украина и Россия договорились сосредоточиться на обменах в формате всех на всех по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Также договорились обменяться по 6 тысяч тел погибших солдат", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня также обсуждался вопрос прекращения огня.

"Первый пункт - прекращение огня. Второй - освобождение наших людей, пленных, похищенных детей. Третье - встреча лидеров. Мы согласовали только об обмене. Другие детали предоставим позже", - сообщил Умеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский после завершения переговоров в Стамбуле: Готовится новый обмен военнопленными

Автор: 

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Рашка може спати спокійно. Санкції знов не вводитимуть бо «пооцес йде»
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02.06.2025 17:02 Ответить
Не можна вірити тому хто постійно бреше-бо є брехуном...
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02.06.2025 17:04 Ответить
Боже, хай здійсниться🙏🙏🇺🇦
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02.06.2025 17:10 Ответить
Переговори з кацапами йдуть , а де ж припинення вогню ?
Трамп знову проти санкцій для кацапні , бо Владімір хороший хлопець ?
Пі..... ць 🤬
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02.06.2025 17:16 Ответить
вот что дрони животворящіе делают
еще надо досипать кацапам
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02.06.2025 17:28 Ответить
Умєров про підсумки переговорів у Стамбулі:
Ми домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія - це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, "всіх на всіх". Також ми домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.
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02.06.2025 17:29 Ответить
Тут підступ в тому, що в нас до 24-х років не бусифікують, а от в них такі натовпом йдуть на контракт, бо за МКАДом нема перспективи по життю. Тобто ми віддамо більше, ніж отримуємо.
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02.06.2025 17:30 Ответить
Умерову на це однаково.
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02.06.2025 18:00 Ответить
я не пойму, чего весь мир на стуле ж елозит.

х у йло сказал перемирие или мир не раньше конца 2026.

если хотите раньше давайте оружие и ядовитые санкции, но что европа, что трамп набутылены и перепуганы, поэтому идет как идет.
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02.06.2025 18:41 Ответить
 
 