Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелоранеными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, - Умеров

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились об обменах. Настаиваем на освобождении всех пленных и гражданских заложников. Украина и Россия договорились сосредоточиться на обменах в формате всех на всех по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Также договорились обменяться по 6 тысяч тел погибших солдат", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня также обсуждался вопрос прекращения огня.

"Первый пункт - прекращение огня. Второй - освобождение наших людей, пленных, похищенных детей. Третье - встреча лидеров. Мы согласовали только об обмене. Другие детали предоставим позже", - сообщил Умеров.

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