Якби РФ була готова до припинення вогню, її літаки не підривали б, - МЗС України
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували операцію СБУ під назвою "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Якби росіяни були справді готові до припинення вогню, їхні літаки не були б підірвані", - цитує заяву речника МЗС України.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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John Jackson
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@hissgoescobra
Ukraine just did America a huge favor-Russia has been using TU-95s to threaten American soil for 30+ years. The below is one flying off Kodiak Island, Alaska, being intercepted by an F-22.
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Украина только что оказала Америке огромную услугу - Россия использовала Ту-95, чтобы угрожать американской территории более 30 лет. Ниже показан один из них, летящий над островом Кадьяк, Аляска, перехваченный F-22.
"Дибіли, млять" (с) кацапо-кінь