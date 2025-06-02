Якби РФ була готова до припинення вогню, її літаки не підривали б, - МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували операцію СБУ під назвою "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Якби росіяни були справді готові до припинення вогню, їхні літаки не були б підірвані", - цитує заяву речника МЗС України.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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