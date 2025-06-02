УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11308 відвідувачів онлайн
Новини Масове знищення російських літаків
949 10

Якби РФ була готова до припинення вогню, її літаки не підривали б, - МЗС України

Спецоперація СБУ Павутина

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували операцію СБУ під назвою "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Якби росіяни були справді готові до припинення вогню, їхні літаки не були б підірвані", - цитує заяву речника МЗС України.  

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масштабна атака на авіабази РФ: російські правоохоронці розшукують власника фур Тимофєєва. ФОТО

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до переговорів у будь-якому форматі та будь-якій точці світу. Це лише РФ висуває вимоги, - МЗС

Автор: 

МЗС (4165) росія (65949) припинення вогню (285)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їх і так варто було підірвати - щоб боялися )))
показати весь коментар
02.06.2025 17:32 Відповісти
У московитів з прутіним, нервова діарея, після 1 червня!!
Тому і гадять, де тільки з'являються….!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
02.06.2025 17:32 Відповісти
https://x.com/hissgoescobra



https://x.com/hissgoescobra

https://x.com/hissgoescobra https://x.com/hissgoescobra





https://x.com/hissgoescobra

John Jackson



https://x.com/hissgoescobra

@hissgoescobra


Ukraine just did America a huge favor-Russia has been using TU-95s to threaten American soil for 30+ years. The below is one flying off Kodiak Island, Alaska, being intercepted by an F-22.

______________________________________________________________________________

Украина только что оказала Америке огромную услугу - Россия использовала Ту-95, чтобы угрожать американской территории более 30 лет. Ниже показан один из них, летящий над островом Кадьяк, Аляска, перехваченный F-22.
показати весь коментар
02.06.2025 17:36 Відповісти
Шота СЗС несет якусь херню - причем тут круглое к железному?
показати весь коментар
02.06.2025 17:37 Відповісти
СЗС = МЗС
показати весь коментар
02.06.2025 17:38 Відповісти
А що саме зі сказаного ти не второпав?
показати весь коментар
02.06.2025 18:33 Відповісти
Маск написав рашка потерпіла на 1 млрд
показати весь коментар
02.06.2025 17:37 Відповісти
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США. Джерело: https://censor.net/ua/n3555684мене більше цікавить психологічний аспект: які саме враження отримала уражена українцями частина кацапської авіації? 🤔
показати весь коментар
02.06.2025 17:50 Відповісти
Тобто готували 1.5 роки і просрали б як "Авеню"?
"Дибіли, млять" (с) кацапо-кінь
показати весь коментар
02.06.2025 18:00 Відповісти
Хто що просрав? Ти в курсі, що кацапо-кінь мав на увазі дебільного себе?
показати весь коментар
02.06.2025 18:34 Відповісти
 
 