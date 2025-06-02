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Новости Массовое уничтожение российских самолетов
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Если бы РФ была готова к прекращению огня, ее самолеты не взрывали бы, - МИД Украины

Спецоперация СБУ Паутина

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали операцию СБУ под названием "Павутина" по поражению российской стратегической авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Если бы россияне были действительно готовы к прекращению огня, их самолеты не были бы взорваны", - цитирует заявление представителя МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на авиабазы РФ - огромный позор для Путина и его военных, - Welt

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После атаки Украины Россия больше не сможет использовать стратегические Ту-95 или Ту-22, - WSJ

Автор: 

МИД (6993) россия (96107) прекращения огня (285)


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Їх і так варто було підірвати - щоб боялися )))
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02.06.2025 17:32 Ответить
У московитів з прутіним, нервова діарея, після 1 червня!!
Тому і гадять, де тільки з'являються….!!
Слава Україні!!
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02.06.2025 17:32 Ответить
https://x.com/hissgoescobra



https://x.com/hissgoescobra

https://x.com/hissgoescobra https://x.com/hissgoescobra





https://x.com/hissgoescobra

John Jackson



https://x.com/hissgoescobra

@hissgoescobra


Ukraine just did America a huge favor-Russia has been using TU-95s to threaten American soil for 30+ years. The below is one flying off Kodiak Island, Alaska, being intercepted by an F-22.

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Украина только что оказала Америке огромную услугу - Россия использовала Ту-95, чтобы угрожать американской территории более 30 лет. Ниже показан один из них, летящий над островом Кадьяк, Аляска, перехваченный F-22.
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02.06.2025 17:36 Ответить
Шота СЗС несет якусь херню - причем тут круглое к железному?
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02.06.2025 17:37 Ответить
СЗС = МЗС
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02.06.2025 17:38 Ответить
А що саме зі сказаного ти не второпав?
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02.06.2025 18:33 Ответить
Маск написав рашка потерпіла на 1 млрд
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02.06.2025 17:37 Ответить
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США. Джерело: https://censor.net/ua/n3555684мене більше цікавить психологічний аспект: які саме враження отримала уражена українцями частина кацапської авіації? 🤔
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02.06.2025 17:50 Ответить
Тобто готували 1.5 роки і просрали б як "Авеню"?
"Дибіли, млять" (с) кацапо-кінь
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02.06.2025 18:00 Ответить
Хто що просрав? Ти в курсі, що кацапо-кінь мав на увазі дебільного себе?
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02.06.2025 18:34 Ответить
 
 