Если бы РФ была готова к прекращению огня, ее самолеты не взрывали бы, - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали операцию СБУ под названием "Павутина" по поражению российской стратегической авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Если бы россияне были действительно готовы к прекращению огня, их самолеты не были бы взорваны", - цитирует заявление представителя МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на авиабазы РФ - огромный позор для Путина и его военных, - Welt

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После атаки Украины Россия больше не сможет использовать стратегические Ту-95 или Ту-22, - WSJ