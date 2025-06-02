Если бы РФ была готова к прекращению огня, ее самолеты не взрывали бы, - МИД Украины
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали операцию СБУ под названием "Павутина" по поражению российской стратегической авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Если бы россияне были действительно готовы к прекращению огня, их самолеты не были бы взорваны", - цитирует заявление представителя МИД Украины.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
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John Jackson
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@hissgoescobra
Ukraine just did America a huge favor-Russia has been using TU-95s to threaten American soil for 30+ years. The below is one flying off Kodiak Island, Alaska, being intercepted by an F-22.
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Украина только что оказала Америке огромную услугу - Россия использовала Ту-95, чтобы угрожать американской территории более 30 лет. Ниже показан один из них, летящий над островом Кадьяк, Аляска, перехваченный F-22.
"Дибіли, млять" (с) кацапо-кінь