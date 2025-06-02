Масштабна атака на авіабази РФ: російські правоохоронці розшукують власника фур Тимофєєва. ФОТО
Влада Усть-Кута (Іркутська область РФ) повідомила про розшук 37-річного Артема Тимофєєва, який начебто може бути причетним до масової атаки безпілотників на військові аеродроми РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
За даними видання, саме йому належали автомобілі, з яких, власне, вилітали дрони.
"За словами джерел, Тимофєєв народився у Житомирі (при цьому адміністрація Усть-Кута стверджує, що у Донецьку), потім якийсь час жив у Києві. Кілька років тому він переїхав до Челябінської області. Більшість його родичів, а також він сам був зареєстрований у Міасі (місто обласного підпорядкування в Росії, Челябінська область".
За даними "Бази", Тимофєєв у жовтні 2024 року відкрив ПП з вантажних перевезень. У грудні він придбав кілька автомобілів. Саме за допомогою цих автомобілів 1 червня нібито і було організовано атаки на військові об'єкти. Джерела стверджують, що орієнтування на Тимофєєва направлені до всіх відділів МВС.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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Де і'бана росія а де право?
Сккк... Ви хоч самі себе чуєте...
Яка їх куй разніца Тимофєєв чи Тимофєй😃
На пляшку посадять, він зізнається в будь-чому.
Все одно він навіть приховує того, що він д#**** 😂
Симпатичний навіть, обличчя вольове.
Давай, хлопчино, покидай парашистан, давай в Європу, з новим паспортом.
Покажи хер парахованам.
Слава СБУ!
ЗСУ Слава!
Смерть ворогам!
Україні Слава!!!
Слава Герою !