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Новини Фото Масове знищення російських літаків
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Масштабна атака на авіабази РФ: російські правоохоронці розшукують власника фур Тимофєєва. ФОТО

Влада Усть-Кута (Іркутська область РФ) повідомила про розшук 37-річного Артема Тимофєєва, який начебто може бути причетним до масової атаки безпілотників на військові аеродроми РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

За даними видання, саме йому належали автомобілі, з яких, власне, вилітали дрони.

"За словами джерел, Тимофєєв народився у Житомирі (при цьому адміністрація Усть-Кута стверджує, що у Донецьку), потім якийсь час жив у Києві. Кілька років тому він переїхав до Челябінської області. Більшість його родичів, а також він сам був зареєстрований у Міасі (місто обласного підпорядкування в Росії, Челябінська область".

За даними "Бази", Тимофєєв у жовтні 2024 року відкрив ПП з вантажних перевезень. У грудні він придбав кілька автомобілів. Саме за допомогою цих автомобілів 1 червня нібито і було організовано атаки на військові об'єкти. Джерела стверджують, що орієнтування на Тимофєєва направлені до всіх відділів МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на авіабази РФ - величезний сором для Путіна та його військових, - Welt

Артем Тимофєєв
Артем Тимофєєв

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте: Операція СБУ "Павутина": у Челябінську виявили склад, на якому зберігали дрони для ударів по аеродромах. ФОТОрепортаж

Автор: 

літак (2947) знищення (7511) дрони (4870)


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Топ коментарі
+36
Треба на росії заборонити усі вантожеперевезення.
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02.06.2025 14:09
+29
Справжній герой цієї війни!
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02.06.2025 14:10
+17
Слава герою! Дай Бог, щоб устиг виїхати в Україну, а не в туреччину, звідки його зразу ж видадауть кацапам. Надіюсь, сбу не повторять помилки?
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02.06.2025 14:12
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Треба на росії заборонити усі вантожеперевезення.
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02.06.2025 14:09 Відповісти
Справжній герой цієї війни!
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02.06.2025 14:10 Відповісти
Слава герою! Дай Бог, щоб устиг виїхати в Україну, а не в туреччину, звідки його зразу ж видадауть кацапам. Надіюсь, сбу не повторять помилки?
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02.06.2025 14:12 Відповісти
Молодець, Тимофієнко! Ми ще їм Зелений Клин пригадаємо!!!✌️
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02.06.2025 14:14 Відповісти
Надіюсь його вже переправили з родиною в Україну.
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02.06.2025 14:16 Відповісти
Російські "правоохоронці"? Серйозно?
Де і'бана росія а де право?
Сккк... Ви хоч самі себе чуєте...
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02.06.2025 14:16 Відповісти
Дякую,пане.
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02.06.2025 14:16 Відповісти
Головне, щоб всі його родичі і він були в небезпеці .
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02.06.2025 14:20 Відповісти
в "небезпеці"? ви прям як проФФесор віктор фьодоровіч!
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02.06.2025 14:49 Відповісти
це по Фройду.
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02.06.2025 15:09 Відповісти
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02.06.2025 14:21 Відповісти
Дякуємо Ані Лорак за допомогу і Таїсії Повалій. Україна Вас не забуде.
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02.06.2025 14:21 Відповісти
аха плюсую !!!
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02.06.2025 14:47 Відповісти
В небезпеці? Ви нічого не наплутали?
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02.06.2025 14:25 Відповісти
Дуже красиви хлопак ...дай Боже шоб він ,та вся його родина, була захищенна ❤️ ...
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02.06.2025 14:31 Відповісти
дякую ,🙂
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02.06.2025 14:32 Відповісти
Дарма вони його шукають під цим прізвищем. Відкрию таємницю: Справжнє його прізвище - Тимофійченко (тільки не кому не кажіть).
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02.06.2025 14:26 Відповісти
Віддайте к@ц@пам Тимофія Милованова.
Яка їх куй разніца Тимофєєв чи Тимофєй😃
На пляшку посадять, він зізнається в будь-чому.
Все одно він навіть приховує того, що він д#**** 😂
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02.06.2025 14:28 Відповісти
Наш Слон!
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02.06.2025 14:28 Відповісти
я сподіваюсь, що ніхто з дотичних не буде свистіти, де зараз ця людина та що вона робить..., рашка обожнює труїти всіх, кого вона вважає своїми ворогами..., треба нове ім'я та може інша країна. а краще нова зовнішність...
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02.06.2025 14:30 Відповісти
Ну, судячи з фото хлопчина нормальний, не вироджений рахован.
Симпатичний навіть, обличчя вольове.
Давай, хлопчино, покидай парашистан, давай в Європу, з новим паспортом.
Покажи хер парахованам.
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02.06.2025 14:32 Відповісти
Судячи з фото 100% агент СБУ, куди там нуль-нуль-сьомому!
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02.06.2025 16:36 Відповісти
Не всі такі красотуни, як ти, одоробло.
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02.06.2025 16:42 Відповісти
Велика подяка українському Штірліцу - Тимофєєву!
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02.06.2025 14:37 Відповісти
Більш чим впевнений, то не всі заряджені фури відкрили свої дахи. Думаю, ще стільки ж стоять вже на точках нам місті і чекають команди. Тим більше тепло, літій не мерзне, заряд на довго...
Слава СБУ!
ЗСУ Слава!
Смерть ворогам!
Україні Слава!!!
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02.06.2025 14:55 Відповісти
На Українку фура не доїхала, її дистанційно підірвали, щоб не залишати слідів.
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02.06.2025 15:00 Відповісти
скоріш за все там стався технічний збій і несанкціоновано спрацювала плата ініціації.
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02.06.2025 15:15 Відповісти
Цікаво, які плани у Малюка на наших трьох головних диверсантів...Ані Лорак, Таїсія Повалій та Анатолій Тимощук.
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02.06.2025 14:58 Відповісти
подарувати самокати
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02.06.2025 15:28 Відповісти
Ищи его свищи его...дырку вам от бублика а не Шарапова, то бишь Тимофеева...
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02.06.2025 15:02 Відповісти
Слава українським Героям!
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02.06.2025 15:07 Відповісти
мене звуть себасьен параравейло - торгівець чорним вуглем для трун в}{yйсосіян
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02.06.2025 15:18 Відповісти
Погляд козака характерника
Слава Герою !
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02.06.2025 15:37 Відповісти
"Инжинер Тимофеев, живого царя привел! Я не пьющий! С кинжалом, холодное оружие!"
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02.06.2025 15:48 Відповісти
Молодчинка. Якщо власника фур до цього часу не відшукали, то мабуть його там немає, або добре заховався.
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02.06.2025 15:49 Відповісти
Всі дотичні до операції вже в безпечному місці.І це не росія....А водії,ну,таке.....
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02.06.2025 15:57 Відповісти
Яке красиве обличчя у цього хлопця. Бажаю йому міцного здоров'я та щастя .
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02.06.2025 16:11 Відповісти
Да! Дуже вродливе і вольове обличчя.
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02.06.2025 16:26 Відповісти
Тімофєєв уже олію розливає на виході з бункеру.
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02.06.2025 16:38 Відповісти
 
 