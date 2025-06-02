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Новости Фото Массовое уничтожение российских самолетов
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Масштабная атака на авиабазы РФ: российские правоохранители разыскивают владельца фур Тимофеева. ФОТО

Власти Усть-Кута (Иркутская область РФ) сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который якобы может быть причастен к массовой атаке беспилотников на военные аэродромы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным издания, именно ему принадлежали автомобили, из которых, собственно, вылетали дроны.

"По словам источников, Тимофеев родился в Житомире (при этом администрация Усть-Кута утверждает, что в Донецке), затем какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам был зарегистрирован в Миасе (город областного подчинения в России, Челябинская область".

По данным "Базы", Тимофеев в октябре 2024 года открыл ЧП по грузовым перевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей. Именно с помощью этих автомобилей 1 июня якобы и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировки на Тимофеева направлены во все отделы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на авиабазы РФ - огромный позор для Путина и его военных, - Welt

Артем Тимофеев
Артем Тимофеев

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Читайте: Операция СБУ "Паутина": в Челябинске обнаружили склад, на котором хранили дроны для ударов по аэродромам. ФОТОрепортаж

Автор: 

самолет (3630) уничтожение (7197) дроны (4079)


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Топ комментарии
+30
Треба на росії заборонити усі вантожеперевезення.
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02.06.2025 14:09
+23
Справжній герой цієї війни!
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02.06.2025 14:10
+12
Слава герою! Дай Бог, щоб устиг виїхати в Україну, а не в туреччину, звідки його зразу ж видадауть кацапам. Надіюсь, сбу не повторять помилки?
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02.06.2025 14:12
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Правила форума Совет форумчан
Треба на росії заборонити усі вантожеперевезення.
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02.06.2025 14:09 Ответить
Справжній герой цієї війни!
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02.06.2025 14:10 Ответить
Слава герою! Дай Бог, щоб устиг виїхати в Україну, а не в туреччину, звідки його зразу ж видадауть кацапам. Надіюсь, сбу не повторять помилки?
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02.06.2025 14:12 Ответить
Молодець, Тимофієнко! Ми ще їм Зелений Клин пригадаємо!!!✌️
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02.06.2025 14:14 Ответить
Надіюсь його вже переправили з родиною в Україну.
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02.06.2025 14:16 Ответить
Російські "правоохоронці"? Серйозно?
Де і'бана росія а де право?
Сккк... Ви хоч самі себе чуєте...
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02.06.2025 14:16 Ответить
Дякую,пане.
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02.06.2025 14:16 Ответить
Головне, щоб всі його родичі і він були в небезпеці .
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02.06.2025 14:20 Ответить
в "небезпеці"? ви прям як проФФесор віктор фьодоровіч!
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02.06.2025 14:49 Ответить
це по Фройду.
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02.06.2025 15:09 Ответить
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02.06.2025 14:21 Ответить
Дякуємо Ані Лорак за допомогу і Таїсії Повалій. Україна Вас не забуде.
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02.06.2025 14:21 Ответить
аха плюсую !!!
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02.06.2025 14:47 Ответить
В небезпеці? Ви нічого не наплутали?
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02.06.2025 14:25 Ответить
Дуже красиви хлопак ...дай Боже шоб він ,та вся його родина, була захищенна ❤️ ...
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02.06.2025 14:31 Ответить
дякую ,🙂
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02.06.2025 14:32 Ответить
Дарма вони його шукають під цим прізвищем. Відкрию таємницю: Справжнє його прізвище - Тимофійченко (тільки не кому не кажіть).
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02.06.2025 14:26 Ответить
Віддайте к@ц@пам Тимофія Милованова.
Яка їх куй разніца Тимофєєв чи Тимофєй😃
На пляшку посадять, він зізнається в будь-чому.
Все одно він навіть приховує того, що він д#**** 😂
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02.06.2025 14:28 Ответить
Наш Слон!
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02.06.2025 14:28 Ответить
я сподіваюсь, що ніхто з дотичних не буде свистіти, де зараз ця людина та що вона робить..., рашка обожнює труїти всіх, кого вона вважає своїми ворогами..., треба нове ім'я та може інша країна. а краще нова зовнішність...
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02.06.2025 14:30 Ответить
Ну, судячи з фото хлопчина нормальний, не вироджений рахован.
Симпатичний навіть, обличчя вольове.
Давай, хлопчино, покидай парашистан, давай в Європу, з новим паспортом.
Покажи хер парахованам.
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02.06.2025 14:32 Ответить
Велика подяка українському Штірліцу - Тимофєєву!
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02.06.2025 14:37 Ответить
Більш чим впевнений, то не всі заряджені фури відкрили свої дахи. Думаю, ще стільки ж стоять вже на точках нам місті і чекають команди. Тим більше тепло, літій не мерзне, заряд на довго...
Слава СБУ!
ЗСУ Слава!
Смерть ворогам!
Україні Слава!!!
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02.06.2025 14:55 Ответить
На Українку фура не доїхала, її дистанційно підірвали, щоб не залишати слідів.
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02.06.2025 15:00 Ответить
скоріш за все там стався технічний збій і несанкціоновано спрацювала плата ініціації.
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02.06.2025 15:15 Ответить
Цікаво, які плани у Малюка на наших трьох головних диверсантів...Ані Лорак, Таїсія Повалій та Анатолій Тимощук.
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02.06.2025 14:58 Ответить
подарувати самокати
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02.06.2025 15:28 Ответить
Ищи его свищи его...дырку вам от бублика а не Шарапова, то бишь Тимофеева...
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02.06.2025 15:02 Ответить
Слава українським Героям!
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02.06.2025 15:07 Ответить
мене звуть себасьен параравейло - торгівець чорним вуглем для трун в}{yйсосіян
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02.06.2025 15:18 Ответить
Погляд козака характерника
Слава Герою !
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02.06.2025 15:37 Ответить
"Инжинер Тимофеев, живого царя привел! Я не пьющий! С кинжалом, холодное оружие!"
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02.06.2025 15:48 Ответить
Молодчинка. Якщо власника фур до цього часу не відшукали, то мабуть його там немає, або добре заховався.
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02.06.2025 15:49 Ответить
Всі дотичні до операції вже в безпечному місці.І це не росія....А водії,ну,таке.....
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02.06.2025 15:57 Ответить
 
 