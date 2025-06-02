Масштабная атака на авиабазы РФ: российские правоохранители разыскивают владельца фур Тимофеева. ФОТО
Власти Усть-Кута (Иркутская область РФ) сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который якобы может быть причастен к массовой атаке беспилотников на военные аэродромы РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.
По данным издания, именно ему принадлежали автомобили, из которых, собственно, вылетали дроны.
"По словам источников, Тимофеев родился в Житомире (при этом администрация Усть-Кута утверждает, что в Донецке), затем какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам был зарегистрирован в Миасе (город областного подчинения в России, Челябинская область".
По данным "Базы", Тимофеев в октябре 2024 года открыл ЧП по грузовым перевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей. Именно с помощью этих автомобилей 1 июня якобы и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировки на Тимофеева направлены во все отделы МВД.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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Де і'бана росія а де право?
Сккк... Ви хоч самі себе чуєте...
Яка їх куй разніца Тимофєєв чи Тимофєй😃
На пляшку посадять, він зізнається в будь-чому.
Все одно він навіть приховує того, що він д#**** 😂
Симпатичний навіть, обличчя вольове.
Давай, хлопчино, покидай парашистан, давай в Європу, з новим паспортом.
Покажи хер парахованам.
Слава СБУ!
ЗСУ Слава!
Смерть ворогам!
Україні Слава!!!
Слава Герою !