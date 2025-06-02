Масштабная атака на авиабазы РФ: российские правоохранители разыскивают владельца фур Тимофеева. ФОТО

Власти Усть-Кута (Иркутская область РФ) сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который якобы может быть причастен к массовой атаке беспилотников на военные аэродромы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным издания, именно ему принадлежали автомобили, из которых, собственно, вылетали дроны.

"По словам источников, Тимофеев родился в Житомире (при этом администрация Усть-Кута утверждает, что в Донецке), затем какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам был зарегистрирован в Миасе (город областного подчинения в России, Челябинская область".

По данным "Базы", Тимофеев в октябре 2024 года открыл ЧП по грузовым перевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей. Именно с помощью этих автомобилей 1 июня якобы и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировки на Тимофеева направлены во все отделы МВД.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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