Україна готова до переговорів у будь-якому форматі та будь-якій точці світу. Це лише РФ висуває вимоги, - МЗС

Україна готова до перемовин в будь-яких форматах та в будь-якій точці світу. Умови для зустрічі висуває лише Росія.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час під час пресконференції, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові зустрічатися в будь-яких форматах, в будь-якій географії, в будь-якому місці, яке може їх провести. Це тільки Росія висуває вимоги: їм подобається це місце, цей день, у них є всі ці умови. У нас їх немає", - сказав Тихий.

Речник відомства зауважив, що для України важливо, щоб за столом переговорів були присутні європейські партнери.

"Європа має бути частиною цього процесу, тому що результати мирного процесу безпосередньо впливають на Європу",- сказав Тихий.

Читайте також: Ми готові до зустрічі з Трампом і Путіним, до будь-якого формату, - Зеленський

Окремо він підкреслив роль Туреччини як важливої платформи для переговорів і подякував Анкарі за вже надану підтримку.

Також речник МЗС прокоментував інцидент під час попередньої зустрічі в Стамбулі, що відбулася 16 травня. За його словами, російська сторона наполягала, щоб США не брали участі в цих переговорах.

"Американська сторона досі дивується, чому росіяни не хотіли, щоб вони були в кімнаті. Що вони мають приховувати? Можливо, вимоги, які вони висувають, настільки жорсткі, що не витримують критики. І саме тому їм важливо, аби Сполучені Штати не чули ці умови",- сказав посадовець.

Тихий додав, що Україна вважає США ключовим гравцем у мирному врегулюванні й високо оцінює їхню роль.

Читайте також: Росія запропонувала Україні провести наступний раунд перемовин у Стамбулі 2 червня, - Лавров