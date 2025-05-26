РФ в останню хвилину виключила участь американської сторони на переговорах у Стамбулі, - Сибіга

Під час зустрічі у Стамбулі 16 травня делегація РФ виключила участь американської сторони в переговорах. Це сталося в останню хвилину.

Про це в інтерв’ю для французького видання Libération розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"До речі, російська сторона виключила участь американської сторони в переговорах. Це сталося в останню хвилину. Ми вважаємо це свого роду "дипломатичним ляпасом", що свідчить про фальшивість намірів Москви", - сказав міністр.

Сибіга додав, що "завжди дотримувався принципу, що дипломатія любить тишу, але має визнати, що промова і риторика росіян не змінилися".

За його словами, росіяни "читають лекції з псевдоісторії, бо не мають інших аргументів".

Міністр розповів, що українська делегація прибула на переговори з чітким порядком денним: припинення вогню в повітрі, на суші і на морі. У гуманітарному блоці - це обмін військовополоненими, повернення дітей та цивільних осіб. І третій елемент - це зустріч на рівні лідерів та можливий порядок денний цієї зустрічі.

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Говорячи про ширший процес мирного врегулювання, Сибіга сказав, що Україна чітко окреслила свої "червоні лінії": жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету, Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території як російські, не прийме обмежень своєї обороноздатності чи права вето третіх країн на вибір союзів і альянсів.

Також глава МЗС розповів, що як попередню умову припинення вогню, росіяни вимагають зупинити військову допомогу Україні від західних партнерів.

"Наші союзники чітко відповіли "ні" під час візиту лідерів "Коаліції рішучих" до Києва. Це неприйнятно. Україну будуть підтримувати для зміцнення наших позицій. Росія також виступає проти розміщення іноземного контингенту в Україні, який може стати ключовим елементом системи безпеки", - додав міністр.

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Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

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