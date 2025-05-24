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Новини Переговори у Туреччині
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Росіяни на переговорах у Стамбулі заявляли, що безумовне припинення вогню є категорично неприйнятним, - Кислиця

Кислиця про переговори у Стамбулі

Під час переговорів у Стамбулі російська делегація декілька разів повторювала, що безумовне припинення вогню є категорично неприйнятним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ефірі телемарафону.

"Я не думаю, що в їхніх директивах була позиція, яка передбачала можливість досягнення домовленості з українською стороною про припинення вогню", - сказав він.

Кислиця наголосив, що у росіян була позиція про те, чому припинення вогню для них "категорично неприйнятне".

"Натомість у них була позиція цілком очевидно про те, чому пропозиція і американської, і української сторони про безумовне припинення вогню для них категорично неприйнятне. Вони декілька (разів, - Ред.) впродовж перемовин казали: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне", - розповів Кислиця.

Також читайте: Під час перемовин у Стамбулі росіяни вдавалися до погроз і аморальних заяв, - Кислиця

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Автор: 

перемовини (2989) Кислиця Сергій (212) припинення вогню (267)


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Топ коментарі
+16
Лавров не погребував і ще раз повторити про намір знищити Україну. Тільки зайшов з боку «недопустимих законів». «Якщо так званий уряд, за великим рахунком хунта Зеленського, якщо вони розраховують на те, що якимось чином буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій, і те, що залишиться від України, житиме за тими законами, які вони наприймали [щодо захисту української мови і зменшення впливу російської - О.Г.], - це ілюзія, цього допустити не можна ні в якому разі».

ТОБТО РУКИ УКРАЇНІ РОЗВʼЯЗАНІ цімі заявами - ПОРА НИЩИТЬ НПЗ ‼️‼️‼️
досить бути толерантними
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24.05.2025 23:25
+12
Смерть рашистським підорасам!
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24.05.2025 23:27
+10
у )(уйла нет ни одной причины перестать стрелять и воевать.
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24.05.2025 23:15
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Пора вже з правил цензору прибрати - бан 3 доби за матюки..з подібних новин - тільки матюки..
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24.05.2025 23:14 Відповісти
у )(уйла нет ни одной причины перестать стрелять и воевать.
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24.05.2025 23:15 Відповісти
Дякуємо кеп.
Звісно що "категорично неприйнятне", кацапи ж наступають.

Коли росія дивом видохнеться і фронт стабілізується, побачим що російські виплятки заспівають
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24.05.2025 23:19 Відповісти
Нажаль у кацапів біосміття ще дохера...
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24.05.2025 23:27 Відповісти
Лавров не погребував і ще раз повторити про намір знищити Україну. Тільки зайшов з боку «недопустимих законів». «Якщо так званий уряд, за великим рахунком хунта Зеленського, якщо вони розраховують на те, що якимось чином буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій, і те, що залишиться від України, житиме за тими законами, які вони наприймали [щодо захисту української мови і зменшення впливу російської - О.Г.], - це ілюзія, цього допустити не можна ні в якому разі».

ТОБТО РУКИ УКРАЇНІ РОЗВʼЯЗАНІ цімі заявами - ПОРА НИЩИТЬ НПЗ ‼️‼️‼️
досить бути толерантними
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24.05.2025 23:25 Відповісти
Адреса ТЦК подсказать?
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24.05.2025 23:43 Відповісти
Брись під плинтус , кацап
Ivan Petrov #607994

Реєстрація: 02.05.2025
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24.05.2025 23:46 Відповісти
ти гомику болотний краще адреса ваших НПЗ підкажи, локації ППО і таке інше
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25.05.2025 07:42 Відповісти
Смерть рашистським підорасам!
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24.05.2025 23:27 Відповісти
Тільки дебіли могли йти на перемовини з вбивцею. Будапештський договір, мінські угоди нічому не вчать?
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24.05.2025 23:46 Відповісти
Пора запитати - а що робить Буданов? Чому кремляді досі живі?
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24.05.2025 23:52 Відповісти
Оман-ский наzюцюрник думає лише про збагачення і наркоту...
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25.05.2025 00:28 Відповісти
Росія стверджує, що в неї вже майже готовий «меморандум» для пред'явлення Україні як умови переговорів. Судячи з заяв останніх днів, в тому «меморандумі» буде все: і відновлення привілеїв російської мови, і відновлення маєтків і статусу РПЦвУ, і території (окуповані і ні), і вибори з квотами для проросійських сил (з формальним статусом «захисників прав російськомовних»), і зміни до наших законів і Конституції...

Тобто, вони вирішили витиснути з «захисту російськомовних» весь ще не використаний військовий потенціал. Як сказав Лавров на конференції «Історичні південно-російські землі, національна ідентичність і самовизначення народів»: «На території України мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна, і залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою - це буде дуже великим злочином». Тобто, «нищитимуть керівництво хунти над російськомовними» до останнього українця - і це офіційна позиція.
Олексій Голобуцкий
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24.05.2025 23:50 Відповісти
Та вони нас, як хунту, нищити будуть. За останні три дні - голова вже розколюється, бо постійний вий сирен, робота ППО й вибухи..і це Київ..навіть не уявляю, які жахи у прифронтових населених пунктах..
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25.05.2025 10:22 Відповісти
***** ще раз золотий дощ на голову Тампону зробив. І де обіцяні страшні санкції проти московського режиму?
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25.05.2025 00:04 Відповісти
заявляли, що безумовне припинення вогню є категорично неприйнятним Джерело: https://censor.net/ua/n3554163

Можу помилятися, але ви ж самі недавно таке заявляли, і переконливо доводили, що перемир'я потрібно тільки Орді.
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25.05.2025 00:38 Відповісти
Чому ти мовчав скільки часу, штірліц ти такий.
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25.05.2025 09:02 Відповісти
 
 