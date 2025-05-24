Росіяни на переговорах у Стамбулі заявляли, що безумовне припинення вогню є категорично неприйнятним, - Кислиця
Під час переговорів у Стамбулі російська делегація декілька разів повторювала, що безумовне припинення вогню є категорично неприйнятним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ефірі телемарафону.
"Я не думаю, що в їхніх директивах була позиція, яка передбачала можливість досягнення домовленості з українською стороною про припинення вогню", - сказав він.
Кислиця наголосив, що у росіян була позиція про те, чому припинення вогню для них "категорично неприйнятне".
"Натомість у них була позиція цілком очевидно про те, чому пропозиція і американської, і української сторони про безумовне припинення вогню для них категорично неприйнятне. Вони декілька (разів, - Ред.) впродовж перемовин казали: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне", - розповів Кислиця.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
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Звісно що "категорично неприйнятне", кацапи ж наступають.
Коли росія дивом видохнеться і фронт стабілізується, побачим що російські виплятки заспівають
ТОБТО РУКИ УКРАЇНІ РОЗВʼЯЗАНІ цімі заявами - ПОРА НИЩИТЬ НПЗ ‼️‼️‼️
досить бути толерантними
Ivan Petrov #607994
Реєстрація: 02.05.2025
Тобто, вони вирішили витиснути з «захисту російськомовних» весь ще не використаний військовий потенціал. Як сказав Лавров на конференції «Історичні південно-російські землі, національна ідентичність і самовизначення народів»: «На території України мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна, і залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою - це буде дуже великим злочином». Тобто, «нищитимуть керівництво хунти над російськомовними» до останнього українця - і це офіційна позиція.
Олексій Голобуцкий
Можу помилятися, але ви ж самі недавно таке заявляли, і переконливо доводили, що перемир'я потрібно тільки Орді.