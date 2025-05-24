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Новости Переговоры в Турции
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Россияне на переговорах в Стамбуле заявляли, что безусловное прекращение огня является категорически неприемлемым, - Кислица

Кислица о переговорах в Стамбуле

Во время переговоров в Стамбуле российская делегация несколько раз повторяла, что безусловное прекращение огня является категорически неприемлемым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в эфире телемарафона.

"Я не думаю, что в их директивах была позиция, которая предусматривала возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня", - сказал он.

Кислица подчеркнул, что у россиян была позиция о том, почему прекращение огня для них "категорически неприемлемо".

"Зато у них была позиция вполне очевидно о том, почему предложение и американской, и украинской стороны о безусловном прекращении огня для них категорически неприемлемо. Они несколько (раз, - Ред.) в течение переговоров говорили: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", - рассказал Кислица.

Также читайте: Во время переговоров в Стамбуле россияне прибегали к угрозам и аморальным заявлениям, - Кислица

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Автор: 

переговоры (5052) Кислица Сергей (176) прекращения огня (267)


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Топ комментарии
+16
Лавров не погребував і ще раз повторити про намір знищити Україну. Тільки зайшов з боку «недопустимих законів». «Якщо так званий уряд, за великим рахунком хунта Зеленського, якщо вони розраховують на те, що якимось чином буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій, і те, що залишиться від України, житиме за тими законами, які вони наприймали [щодо захисту української мови і зменшення впливу російської - О.Г.], - це ілюзія, цього допустити не можна ні в якому разі».

ТОБТО РУКИ УКРАЇНІ РОЗВʼЯЗАНІ цімі заявами - ПОРА НИЩИТЬ НПЗ ‼️‼️‼️
досить бути толерантними
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24.05.2025 23:25
+12
Смерть рашистським підорасам!
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24.05.2025 23:27
+10
у )(уйла нет ни одной причины перестать стрелять и воевать.
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24.05.2025 23:15
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Правила форума Совет форумчан
Пора вже з правил цензору прибрати - бан 3 доби за матюки..з подібних новин - тільки матюки..
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24.05.2025 23:14 Ответить
у )(уйла нет ни одной причины перестать стрелять и воевать.
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24.05.2025 23:15 Ответить
Дякуємо кеп.
Звісно що "категорично неприйнятне", кацапи ж наступають.

Коли росія дивом видохнеться і фронт стабілізується, побачим що російські виплятки заспівають
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24.05.2025 23:19 Ответить
Нажаль у кацапів біосміття ще дохера...
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24.05.2025 23:27 Ответить
Лавров не погребував і ще раз повторити про намір знищити Україну. Тільки зайшов з боку «недопустимих законів». «Якщо так званий уряд, за великим рахунком хунта Зеленського, якщо вони розраховують на те, що якимось чином буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій, і те, що залишиться від України, житиме за тими законами, які вони наприймали [щодо захисту української мови і зменшення впливу російської - О.Г.], - це ілюзія, цього допустити не можна ні в якому разі».

ТОБТО РУКИ УКРАЇНІ РОЗВʼЯЗАНІ цімі заявами - ПОРА НИЩИТЬ НПЗ ‼️‼️‼️
досить бути толерантними
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24.05.2025 23:25 Ответить
Адреса ТЦК подсказать?
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24.05.2025 23:43 Ответить
Брись під плинтус , кацап
Ivan Petrov #607994

Реєстрація: 02.05.2025
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24.05.2025 23:46 Ответить
ти гомику болотний краще адреса ваших НПЗ підкажи, локації ППО і таке інше
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25.05.2025 07:42 Ответить
Смерть рашистським підорасам!
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24.05.2025 23:27 Ответить
Тільки дебіли могли йти на перемовини з вбивцею. Будапештський договір, мінські угоди нічому не вчать?
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24.05.2025 23:46 Ответить
Пора запитати - а що робить Буданов? Чому кремляді досі живі?
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24.05.2025 23:52 Ответить
Оман-ский наzюцюрник думає лише про збагачення і наркоту...
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25.05.2025 00:28 Ответить
Росія стверджує, що в неї вже майже готовий «меморандум» для пред'явлення Україні як умови переговорів. Судячи з заяв останніх днів, в тому «меморандумі» буде все: і відновлення привілеїв російської мови, і відновлення маєтків і статусу РПЦвУ, і території (окуповані і ні), і вибори з квотами для проросійських сил (з формальним статусом «захисників прав російськомовних»), і зміни до наших законів і Конституції...

Тобто, вони вирішили витиснути з «захисту російськомовних» весь ще не використаний військовий потенціал. Як сказав Лавров на конференції «Історичні південно-російські землі, національна ідентичність і самовизначення народів»: «На території України мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна, і залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою - це буде дуже великим злочином». Тобто, «нищитимуть керівництво хунти над російськомовними» до останнього українця - і це офіційна позиція.
Олексій Голобуцкий
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24.05.2025 23:50 Ответить
Та вони нас, як хунту, нищити будуть. За останні три дні - голова вже розколюється, бо постійний вий сирен, робота ППО й вибухи..і це Київ..навіть не уявляю, які жахи у прифронтових населених пунктах..
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25.05.2025 10:22 Ответить
***** ще раз золотий дощ на голову Тампону зробив. І де обіцяні страшні санкції проти московського режиму?
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25.05.2025 00:04 Ответить
заявляли, що безумовне припинення вогню є категорично неприйнятним Джерело: https://censor.net/ua/n3554163

Можу помилятися, але ви ж самі недавно таке заявляли, і переконливо доводили, що перемир'я потрібно тільки Орді.
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25.05.2025 00:38 Ответить
Чому ти мовчав скільки часу, штірліц ти такий.
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25.05.2025 09:02 Ответить
 
 