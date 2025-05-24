Россияне на переговорах в Стамбуле заявляли, что безусловное прекращение огня является категорически неприемлемым, - Кислица
Во время переговоров в Стамбуле российская делегация несколько раз повторяла, что безусловное прекращение огня является категорически неприемлемым.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в эфире телемарафона.
"Я не думаю, что в их директивах была позиция, которая предусматривала возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня", - сказал он.
Кислица подчеркнул, что у россиян была позиция о том, почему прекращение огня для них "категорически неприемлемо".
"Зато у них была позиция вполне очевидно о том, почему предложение и американской, и украинской стороны о безусловном прекращении огня для них категорически неприемлемо. Они несколько (раз, - Ред.) в течение переговоров говорили: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", - рассказал Кислица.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
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Звісно що "категорично неприйнятне", кацапи ж наступають.
Коли росія дивом видохнеться і фронт стабілізується, побачим що російські виплятки заспівають
ТОБТО РУКИ УКРАЇНІ РОЗВʼЯЗАНІ цімі заявами - ПОРА НИЩИТЬ НПЗ ‼️‼️‼️
досить бути толерантними
Ivan Petrov #607994
Реєстрація: 02.05.2025
Тобто, вони вирішили витиснути з «захисту російськомовних» весь ще не використаний військовий потенціал. Як сказав Лавров на конференції «Історичні південно-російські землі, національна ідентичність і самовизначення народів»: «На території України мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна, і залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою - це буде дуже великим злочином». Тобто, «нищитимуть керівництво хунти над російськомовними» до останнього українця - і це офіційна позиція.
Олексій Голобуцкий
Можу помилятися, але ви ж самі недавно таке заявляли, і переконливо доводили, що перемир'я потрібно тільки Орді.