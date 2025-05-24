Россияне на переговорах в Стамбуле заявляли, что безусловное прекращение огня является категорически неприемлемым, - Кислица

Во время переговоров в Стамбуле российская делегация несколько раз повторяла, что безусловное прекращение огня является категорически неприемлемым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в эфире телемарафона.

"Я не думаю, что в их директивах была позиция, которая предусматривала возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня", - сказал он.

Кислица подчеркнул, что у россиян была позиция о том, почему прекращение огня для них "категорически неприемлемо".

"Зато у них была позиция вполне очевидно о том, почему предложение и американской, и украинской стороны о безусловном прекращении огня для них категорически неприемлемо. Они несколько (раз, - Ред.) в течение переговоров говорили: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", - рассказал Кислица.

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Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.