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Новости Переговоры в Турции
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Во время переговоров в Стамбуле россияне прибегали к угрозам и аморальным заявлениям, - Кислица

Кислица о переговорах в Стамбуле

Первый заместитель министра иностранных дел и экс-представитель в ООН Сергей Кислица раскрыл детали переговоров с делегацией РФ в Стамбуле 16 мая. В частности, по словам дипломата, российская делегация прибегала к угрозам и "аморальным заявлениям".

Об этом он рассказал в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Кислица среди прочего вспомнил о "длиннющих псевдоисторических экскурсах" от россиян, их требованиях 4-6 украинских областей и угрозах относительно того, что некоторые члены украинской делегации могут потерять родственников.

"Количество треша, угроз, цинизма и аморальных заявлений - это шло сплошным потоком... На каком-то этапе глава российской делегации (Владимир Мединский, - ред.) говорит: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". То есть, по сути, тебе та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: "Ты не украинец, ты русский"", - рассказал дипломат.

Также Кислица прокомментировал сообщения СМИ о том, что российская сторона настаивала на отсутствии представителей США. По словам заместителя главы МИД, россияне заявили, что не имеют мандата вести переговоры, если на них будут присутствовать американцы.

Относительно языка переговоров, дипломат заявил, что там общались на четырех языках: украинском, английском, русском и турецком. Украина пользовалась украинским и английским, а россияне - русским.

Читайте также: Кислица рассказал о попытках россиян запугать украинскую делегацию в Стамбуле: Это не сработало

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Кислица после переговоров в Стамбуле: Есть много вопросов, которые можно решить, если состоится встреча Зеленского и Путина

Автор: 

переговоры (5052) россия (96001) Кислица Сергей (176)


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Топ комментарии
+17
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24.05.2025 22:21
+14
..
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24.05.2025 22:49
+11
Черговий доказ того що кацапів зупинить лише тотальне зубожіння або фізичне знищення. Інструменти у Заходу є, бажання немає.
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24.05.2025 22:51
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24.05.2025 22:21 Ответить
пану Кислиці, в якого кацапи вбили племінника Воїна, треба було таки дати в табло тому мединському.

це був би найкращий "дипломатичний демарш" і по справедливості, і по ефекту - показав би відношення українців до кацапів і добре труханув відношення до війни Америки й Європи.

.
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24.05.2025 22:50 Ответить
Якби був би трамп, то цього б не було. Взагалі б не було цих довбаних переговорів нікому не потрібних, просто руде вирішило надати ***** козирів. У нього ж їх дохєра.
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24.05.2025 22:22 Ответить
Те що вони гірше за гамодрилів, це було відомо давно.
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24.05.2025 22:23 Ответить
Манкурты
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24.05.2025 22:24 Ответить
Хто саме?
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24.05.2025 22:32 Ответить
ті, хто навесні 2014-го кричав "путєн ввіді", ********** аквафрешами.
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24.05.2025 22:36 Ответить
Хто манкурти?
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25.05.2025 12:56 Ответить
А нащо ви всю цю дичину слухали?
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24.05.2025 22:31 Ответить
Навіщо коментувати заяви під@рів? Для кого?
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24.05.2025 22:31 Ответить
потрібно !

і для українців, і для всього світу, бо аморальність агресії рашки почали забувати

.
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24.05.2025 22:51 Ответить
"Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами".
маньяк ліліпутін вбиває свої рускіх солдат, що вбивають населення Донбасу що найбільш проросійське.
В цілому все вірно. Звична тактика кацапів - вбивай своїх щоб НАТО боялось.
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24.05.2025 22:40 Ответить
Коли їздили в Оман про це не думали
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24.05.2025 22:42 Ответить
За словами заступника глави МЗС, росіяни заявили, що не мають мандату вести переговори, якщо на них будуть присутні американці. Джерело: https://censor.net/ua/n3554159

принципово щоб представники ЕС ТА США були присутні на перемовинах і чули ЯКА МЕРЗОСТЬ ЦІ КАЦАПИ
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24.05.2025 22:42 Ответить
..
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24.05.2025 22:49 Ответить
Хорош !
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25.05.2025 05:08 Ответить
Черговий доказ того що кацапів зупинить лише тотальне зубожіння або фізичне знищення. Інструменти у Заходу є, бажання немає.
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24.05.2025 22:51 Ответить
Ось тому було потрібно залучити на перемовини представників єс і америки.
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24.05.2025 22:54 Ответить
Говорити з кацапом вже є аморальним...
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24.05.2025 22:56 Ответить
Блін, а що вони чекали, забули з ким мають справу? У цих «переговорників» була чітка задача - вивести протилежну сторону з рівноваги будь якими методами й до цього треба було бути готовими…, тому й американців не повинно було бути, там ще є якась цивілізація, а за порєбріком вже немає…
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24.05.2025 23:00 Ответить
про родичів - це натяк на батька ярмака, який на ГРУ працює?
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24.05.2025 23:14 Ответить
а чого ти кислиія, скиглиш ? шо не встигаєш відпарірувати ? хіба не можно відповісти , тим шо навіть юридично нема такої нації як руский , чи росея !а просто федерасня маленьких ординських але об'єднаних кланів ?!!!
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24.05.2025 23:59 Ответить
Анал - табу, або обіцяли посадити на пляшку?
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25.05.2025 01:42 Ответить
Українській делегації корисно було б включити у склад якусь історично ерудовану людину, популярізатора історії. Наприклад - Алфьорова, чи то Капранова, щоб розвінчувати псевдоісторичні казки ує*ана мединського.
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25.05.2025 12:55 Ответить
 
 