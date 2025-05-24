Во время переговоров в Стамбуле россияне прибегали к угрозам и аморальным заявлениям, - Кислица

Первый заместитель министра иностранных дел и экс-представитель в ООН Сергей Кислица раскрыл детали переговоров с делегацией РФ в Стамбуле 16 мая. В частности, по словам дипломата, российская делегация прибегала к угрозам и "аморальным заявлениям".

Об этом он рассказал в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Кислица среди прочего вспомнил о "длиннющих псевдоисторических экскурсах" от россиян, их требованиях 4-6 украинских областей и угрозах относительно того, что некоторые члены украинской делегации могут потерять родственников.

"Количество треша, угроз, цинизма и аморальных заявлений - это шло сплошным потоком... На каком-то этапе глава российской делегации (Владимир Мединский, - ред.) говорит: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". То есть, по сути, тебе та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: "Ты не украинец, ты русский"", - рассказал дипломат.

Также Кислица прокомментировал сообщения СМИ о том, что российская сторона настаивала на отсутствии представителей США. По словам заместителя главы МИД, россияне заявили, что не имеют мандата вести переговоры, если на них будут присутствовать американцы.

Относительно языка переговоров, дипломат заявил, что там общались на четырех языках: украинском, английском, русском и турецком. Украина пользовалась украинским и английским, а россияне - русским.

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Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

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