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Новини Переговори у Туреччині
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Під час перемовин у Стамбулі росіяни вдавалися до погроз і аморальних заяв, - Кислиця

Кислиця про перемовини в Стамбулі

Перший заступник міністра закордонних справ та експредставник в ООН Сергій Кислиця розкрив деталі перемовин з делегацією РФ в Стамбулі 16 травня. Зокрема, за словами дипломата, російська делегація вдавалася до погроз і "аморальних заяв".

Про це він розповів в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Кислиця серед іншого згадав про "довжелезні псевдоісторичні екскурси" від росіян, їхні вимоги 4-6 українських областей і погрози щодо того, що деякі члени української делегації можуть втратити родичів.

"Кількість трешу, погроз, цинізму та аморальних заяв - це йшло суцільним потоком... На якомусь етапі глава російської делегації (Володимир Мединський, - ред.) каже: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Тобто, по суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть: "Ти не українець, ти росіянин"", - розповів дипломат.

Також Кислиця прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що російська сторона наполягала на відсутності представників США. За словами заступника глави МЗС, росіяни заявили, що не мають мандату вести переговори, якщо на них будуть присутні американці.

Щодо мови переговорів, дипломат заявив, що там спілкувалися чотирма мовами: українською, англійською, російською та турецькою. Україна послуговувалася українською та англійською, а росіяни - російською.

Читайте також: Кислиця розповів про спроби росіян залякати українську делегацію в Стамбулі: Це не спрацювало

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Кислиця після перемовин у Стамбулі: Є багато питань, які можна вирішити, якщо відбудеться зустріч Зеленського та Путіна

Автор: 

перемовини (2989) росія (65800) Кислиця Сергій (212)


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Топ коментарі
+17
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24.05.2025 22:21
+14
..
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24.05.2025 22:49
+11
Черговий доказ того що кацапів зупинить лише тотальне зубожіння або фізичне знищення. Інструменти у Заходу є, бажання немає.
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24.05.2025 22:51
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24.05.2025 22:21 Відповісти
пану Кислиці, в якого кацапи вбили племінника Воїна, треба було таки дати в табло тому мединському.

це був би найкращий "дипломатичний демарш" і по справедливості, і по ефекту - показав би відношення українців до кацапів і добре труханув відношення до війни Америки й Європи.

.
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24.05.2025 22:50 Відповісти
Якби був би трамп, то цього б не було. Взагалі б не було цих довбаних переговорів нікому не потрібних, просто руде вирішило надати ***** козирів. У нього ж їх дохєра.
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24.05.2025 22:22 Відповісти
Те що вони гірше за гамодрилів, це було відомо давно.
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24.05.2025 22:23 Відповісти
Манкурты
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24.05.2025 22:24 Відповісти
Хто саме?
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24.05.2025 22:32 Відповісти
ті, хто навесні 2014-го кричав "путєн ввіді", ********** аквафрешами.
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24.05.2025 22:36 Відповісти
Хто манкурти?
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25.05.2025 12:56 Відповісти
А нащо ви всю цю дичину слухали?
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24.05.2025 22:31 Відповісти
Навіщо коментувати заяви під@рів? Для кого?
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24.05.2025 22:31 Відповісти
потрібно !

і для українців, і для всього світу, бо аморальність агресії рашки почали забувати

.
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24.05.2025 22:51 Відповісти
"Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами".
маньяк ліліпутін вбиває свої рускіх солдат, що вбивають населення Донбасу що найбільш проросійське.
В цілому все вірно. Звична тактика кацапів - вбивай своїх щоб НАТО боялось.
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24.05.2025 22:40 Відповісти
Коли їздили в Оман про це не думали
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24.05.2025 22:42 Відповісти
За словами заступника глави МЗС, росіяни заявили, що не мають мандату вести переговори, якщо на них будуть присутні американці. Джерело: https://censor.net/ua/n3554159

принципово щоб представники ЕС ТА США були присутні на перемовинах і чули ЯКА МЕРЗОСТЬ ЦІ КАЦАПИ
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24.05.2025 22:42 Відповісти
..
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24.05.2025 22:49 Відповісти
Хорош !
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25.05.2025 05:08 Відповісти
Черговий доказ того що кацапів зупинить лише тотальне зубожіння або фізичне знищення. Інструменти у Заходу є, бажання немає.
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24.05.2025 22:51 Відповісти
Ось тому було потрібно залучити на перемовини представників єс і америки.
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24.05.2025 22:54 Відповісти
Говорити з кацапом вже є аморальним...
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24.05.2025 22:56 Відповісти
Блін, а що вони чекали, забули з ким мають справу? У цих «переговорників» була чітка задача - вивести протилежну сторону з рівноваги будь якими методами й до цього треба було бути готовими…, тому й американців не повинно було бути, там ще є якась цивілізація, а за порєбріком вже немає…
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24.05.2025 23:00 Відповісти
про родичів - це натяк на батька ярмака, який на ГРУ працює?
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24.05.2025 23:14 Відповісти
а чого ти кислиія, скиглиш ? шо не встигаєш відпарірувати ? хіба не можно відповісти , тим шо навіть юридично нема такої нації як руский , чи росея !а просто федерасня маленьких ординських але об'єднаних кланів ?!!!
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24.05.2025 23:59 Відповісти
Анал - табу, або обіцяли посадити на пляшку?
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25.05.2025 01:42 Відповісти
Українській делегації корисно було б включити у склад якусь історично ерудовану людину, популярізатора історії. Наприклад - Алфьорова, чи то Капранова, щоб розвінчувати псевдоісторичні казки ує*ана мединського.
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25.05.2025 12:55 Відповісти
 
 