Під час перемовин у Стамбулі росіяни вдавалися до погроз і аморальних заяв, - Кислиця

Перший заступник міністра закордонних справ та експредставник в ООН Сергій Кислиця розкрив деталі перемовин з делегацією РФ в Стамбулі 16 травня. Зокрема, за словами дипломата, російська делегація вдавалася до погроз і "аморальних заяв".

Про це він розповів в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Кислиця серед іншого згадав про "довжелезні псевдоісторичні екскурси" від росіян, їхні вимоги 4-6 українських областей і погрози щодо того, що деякі члени української делегації можуть втратити родичів.

"Кількість трешу, погроз, цинізму та аморальних заяв - це йшло суцільним потоком... На якомусь етапі глава російської делегації (Володимир Мединський, - ред.) каже: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Тобто, по суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть: "Ти не українець, ти росіянин"", - розповів дипломат.

Також Кислиця прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що російська сторона наполягала на відсутності представників США. За словами заступника глави МЗС, росіяни заявили, що не мають мандату вести переговори, якщо на них будуть присутні американці.

Щодо мови переговорів, дипломат заявив, що там спілкувалися чотирма мовами: українською, англійською, російською та турецькою. Україна послуговувалася українською та англійською, а росіяни - російською.

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Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

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