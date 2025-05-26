РФ в последнюю минуту исключила участие американской стороны в переговорах в Стамбуле, - Сибига

Во время встречи в Стамбуле 16 мая делегация РФ исключила участие американской стороны в переговорах. Это произошло в последнюю минуту.

Об этом в интервью для французского издания Libération рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Кстати, российская сторона исключила участие американской стороны в переговорах. Это произошло в последнюю минуту. Мы считаем это своего рода "дипломатической пощечиной", свидетельствующей о фальшивости намерений Москвы", - сказал министр.

Сибига добавил, что "всегда придерживался принципа, что дипломатия любит тишину, но должен признать, что речь и риторика россиян не изменились".

По его словам, россияне "читают лекции по псевдоистории, потому что не имеют других аргументов".

Министр рассказал, что украинская делегация прибыла на переговоры с четкой повесткой дня: прекращение огня в воздухе, на суше и на море. В гуманитарном блоке - это обмен военнопленными, возвращение детей и гражданских лиц. И третий элемент - это встреча на уровне лидеров и возможная повестка дня этой встречи.

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Говоря о более широком процессе мирного урегулирования, Сибига сказал, что Украина четко очертила свои "красные линии": никакого компромисса относительно территориальной целостности и суверенитета, Украина никогда не признает временно оккупированные территории как российские, не примет ограничений своей обороноспособности или права вето третьих стран на выбор союзов и альянсов.

Также глава МИД рассказал, что как предварительное условие прекращения огня, россияне требуют остановить военную помощь Украине от западных партнеров.

"Наши союзники четко ответили "нет" во время визита лидеров "Коалиции решительных" в Киев. Это неприемлемо. Украину будут поддерживать для укрепления наших позиций. Россия также выступает против размещения иностранного контингента в Украине, который может стать ключевым элементом системы безопасности", - добавил министр.

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Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

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