РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9763 посетителя онлайн
Новости Переговоры в Турции
1 189 10

РФ в последнюю минуту исключила участие американской стороны в переговорах в Стамбуле, - Сибига

Сибига рассказал о переговорах в Стамбуле

Во время встречи в Стамбуле 16 мая делегация РФ исключила участие американской стороны в переговорах. Это произошло в последнюю минуту.

Об этом в интервью для французского издания Libération рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Кстати, российская сторона исключила участие американской стороны в переговорах. Это произошло в последнюю минуту. Мы считаем это своего рода "дипломатической пощечиной", свидетельствующей о фальшивости намерений Москвы", - сказал министр.

Сибига добавил, что "всегда придерживался принципа, что дипломатия любит тишину, но должен признать, что речь и риторика россиян не изменились".

По его словам, россияне "читают лекции по псевдоистории, потому что не имеют других аргументов".

Министр рассказал, что украинская делегация прибыла на переговоры с четкой повесткой дня: прекращение огня в воздухе, на суше и на море. В гуманитарном блоке - это обмен военнопленными, возвращение детей и гражданских лиц. И третий элемент - это встреча на уровне лидеров и возможная повестка дня этой встречи.

Читайте также: Обмен пленными - самый положительный результат переговоров Украины и РФ в Стамбуле, - Келлог

Говоря о более широком процессе мирного урегулирования, Сибига сказал, что Украина четко очертила свои "красные линии": никакого компромисса относительно территориальной целостности и суверенитета, Украина никогда не признает временно оккупированные территории как российские, не примет ограничений своей обороноспособности или права вето третьих стран на выбор союзов и альянсов.

Также глава МИД рассказал, что как предварительное условие прекращения огня, россияне требуют остановить военную помощь Украине от западных партнеров.

"Наши союзники четко ответили "нет" во время визита лидеров "Коалиции решительных" в Киев. Это неприемлемо. Украину будут поддерживать для укрепления наших позиций. Россия также выступает против размещения иностранного контингента в Украине, который может стать ключевым элементом системы безопасности", - добавил министр.

Читайте также: Во время переговоров в Стамбуле россияне прибегали к угрозам и аморальным заявлениям, - Кислица

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Россияне на переговорах в Стамбуле заявляли, что безусловное прекращение огня является категорически неприемлемым, - Кислица

Автор: 

переговоры (5052) россия (96001) США (27034) Сибига Андрей (468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Да какие переговоры? Людей убивают круглосуточно. Трампу все фиолетово. Для кого эти переговоры. Мерц правильно сказал, что Россия воспринимает переговоры как слабость. Ваши переговорные потуги похожи на уже на скулеж. Чем бульше будете скулить, чем жестче Путин будет давить. Неужели психология гопника непонятна? Вы своими переговорами подставляете и народ, и армию
показать весь комментарий
26.05.2025 17:16
+3
Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій - Сибіга.
показать весь комментарий
26.05.2025 16:57
+2
та йдіть вже нах..у відставку разом з 🤡 ...
показать весь комментарий
26.05.2025 16:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій - Сибіга.
показать весь комментарий
26.05.2025 16:57 Ответить
Він ще англійську не вивчив, чи він раніше теж на базарі працював ?
показать весь комментарий
26.05.2025 18:30 Ответить
та йдіть вже нах..у відставку разом з 🤡 ...
показать весь комментарий
26.05.2025 16:57 Ответить
Іди нах@й зі своїми переговорами, заїб@в....😡
показать весь комментарий
26.05.2025 16:58 Ответить
Да какие переговоры? Людей убивают круглосуточно. Трампу все фиолетово. Для кого эти переговоры. Мерц правильно сказал, что Россия воспринимает переговоры как слабость. Ваши переговорные потуги похожи на уже на скулеж. Чем бульше будете скулить, чем жестче Путин будет давить. Неужели психология гопника непонятна? Вы своими переговорами подставляете и народ, и армию
показать весь комментарий
26.05.2025 17:16 Ответить
... российская сторона исключила участие американской стороны в переговорах. Это произошло в последнюю минуту.

ПТУ-шная хитрожопость.
показать весь комментарий
26.05.2025 17:44 Ответить
Досить вже мусолити ті перемовини.
показать весь комментарий
26.05.2025 18:26 Ответить
Московія ще й США буде шантажувати, та допускати їх чи ні на перемовини .
показать весь комментарий
26.05.2025 18:28 Ответить
То треба було не сідати за стіл переговорів.
А якщо в останню мить, рашисти скажуть стати раком, виходить станете.
показать весь комментарий
26.05.2025 19:17 Ответить
 
 