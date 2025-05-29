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Новости Мирные переговоры
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Украина готова к переговорам в любом формате и в любой точке мира. Это только РФ выдвигает требования, - МИД

Тихий о готовности Украины к переговорам

Украина готова к переговорам в любых форматах и в любой точке мира. Условия для встречи выдвигает только Россия.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время во время пресс-конференции, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы встречаться в любых форматах, в любой географии, в любом месте, которое может их провести. Это только Россия выдвигает требования: им нравится это место, этот день, у них есть все эти условия. У нас их нет", - сказал Тихий.

Представитель ведомства отметил, что для Украины важно, чтобы за столом переговоров присутствовали европейские партнеры.

"Европа должна быть частью этого процесса, потому что результаты мирного процесса непосредственно влияют на Европу",- сказал Тихий.

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Отдельно он подчеркнул роль Турции как важной платформы для переговоров и поблагодарил Анкару за уже оказанную поддержку.

Также спикер МИД прокомментировал инцидент во время предыдущей встречи в Стамбуле, состоявшейся 16 мая. По его словам, российская сторона настаивала, чтобы США не участвовали в этих переговорах.

"Американская сторона до сих пор удивляется, почему россияне не хотели, чтобы они были в комнате. Что они должны скрывать? Возможно, требования, которые они выдвигают, настолько жесткие, что не выдерживают критики. И именно поэтому им важно, чтобы Соединенные Штаты не слышали эти условия", - сказал чиновник.

Тихий добавил, что Украина считает США ключевым игроком в мирном урегулировании и высоко оценивает их роль.

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Автор: 

МИД (6987) переговоры (5060) россия (96057) Тихий Георгий (13)


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жорік!
переговори про що?
про що україна готова переговорюватись з будь ким, будь про що?
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29.05.2025 18:22 Ответить
Болотных тварей пора опускать по полной, по всем понятиям кацапы ******.
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29.05.2025 18:26 Ответить
зебіл. зараз піськов скаже, щоб переговори тоді в мацкві провести. і що ж ти тоді, фраєр скажеш? здасиш взад? чи поїдеш в мацкву. в Трускавець тобі потрібно на перекваліфікацію...
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29.05.2025 18:33 Ответить
Переговоры в нынешней ситуации - это тупик, из которого для нас нет хорошего выхода.
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29.05.2025 18:40 Ответить
 
 