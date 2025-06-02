"Вони ідіоти", - Зеленський про пропозицію РФ щодо припинення вогню на 2-3 дні

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Про це він заявив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну і в принципі як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що вони ідіоти. Бо припинення вогню для того, щоб не було убитих", - наголосив голова держави.

За його словами, для росіян – це питання просто невеликої паузи у війні.

"Командири й так обмінюються на полі бою тілами загиблих солдатів. Те, про що говорять росіяни, – це не припинення вогню", - зазначає Зеленський.

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Президент додав, що Москва намагається імітувати дипломатію, щоб відтягнути введення американських санкцій проти РФ.

"Для чого вони це роблять, як в принципі й обміни. Обміни для нас дуже важливі й вони це розуміють, вони цим годують американців, щоб ті пролонгували своє рішення щодо введення санкцій, щоб вони не ввели їх, як це потрібно було вже зробити. Тому для нас важливо підкреслити, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогню не рухатись вперед, то повинні бути санкційні кроки від Штатів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

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