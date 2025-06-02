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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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"Вони ідіоти", - Зеленський про пропозицію РФ щодо припинення вогню на 2-3 дні

Зеленський відреагував на ідею РФ щодо перемир’я на 2-3 дні

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Про це він заявив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну і в принципі як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що вони ідіоти. Бо припинення вогню для того, щоб не було убитих", - наголосив голова держави.

За його словами, для росіян – це питання просто невеликої паузи у війні.

"Командири й так обмінюються на полі бою тілами загиблих солдатів. Те, про що говорять росіяни, – це не припинення вогню", - зазначає Зеленський.

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Президент додав, що Москва намагається імітувати дипломатію, щоб відтягнути введення американських санкцій проти РФ.

"Для чого вони це роблять, як в принципі й обміни. Обміни для нас дуже важливі й вони це розуміють, вони цим годують американців, щоб ті пролонгували своє рішення щодо введення санкцій, щоб вони не ввели їх, як це потрібно було вже зробити. Тому для нас важливо підкреслити, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогню не рухатись вперед, то повинні бути санкційні кроки від Штатів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24275) війна в Україні (4633) припинення вогню (285)


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Топ коментарі
+16
вони такі як і ти.
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02.06.2025 20:09 Відповісти
+14
Сьомий рік при владі, і ніфіга в цьому не тямить. Вважає це потужним проявом неперевершеного лідера **********? Дипломат Вселенського рівня.
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02.06.2025 20:14 Відповісти
+7
Вони не ідіоти. Ідіоти ті хто їм повірить і пристане на їхні умови
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02.06.2025 20:14 Відповісти
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вони такі як і ти.
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02.06.2025 20:09 Відповісти
Він більш схож на ТРАМПА.Хто такий Мединський?Це відіграна шістка.А Трамп дійсний ідіот.Усі росіяни завжди в дерьмі і брудними будуть залишатися,поки є таке гівно,як ерефія.
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02.06.2025 20:45 Відповісти
Що зараз не так, Сашик?
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02.06.2025 21:15 Відповісти
Вони не ідіоти, вони с.ки
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02.06.2025 20:10 Відповісти
Припарат подіяв
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02.06.2025 20:12 Відповісти
потужний надпотужності?
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02.06.2025 20:14 Відповісти
... а я Д'Артаньян.
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02.06.2025 20:13 Відповісти
Сьомий рік при владі, і ніфіга в цьому не тямить. Вважає це потужним проявом неперевершеного лідера **********? Дипломат Вселенського рівня.
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02.06.2025 20:14 Відповісти
Зебіли впісяються
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02.06.2025 20:18 Відповісти
Іншого не заслуговуєте
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02.06.2025 20:18 Відповісти
Вони не ідіоти. Ідіоти ті хто їм повірить і пристане на їхні умови
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02.06.2025 20:14 Відповісти
О знову показує свою потужність.
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02.06.2025 20:15 Відповісти
Е-е-е... А, може, то була незламність?
Щось я з тим зє!-новойазом геть заплутався...
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02.06.2025 20:24 Відповісти
А як же: "ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ", "ДАГАВАРІМСЯ ГДЄ ТА ПА СІРІДІНЄ", "МІР В ГЛАЗАХ пУТІНА".... !?!
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02.06.2025 20:18 Відповісти
Криворізький пацик може вважати що завгодно, але кацапи далеко не ідіоти...
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02.06.2025 20:20 Відповісти
Перший ідіот у списку-це оманський віслюк!!!
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02.06.2025 20:21 Відповісти
ні, перший ідіот - той, хто повірив в кіношного Голобородька.
Але ти в цьому не признаєшся.
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02.06.2025 20:42 Відповісти
В омані домовлялися вивести з ладу млн. кацапоїдів та третину стратегічної авіації? Як у Німеччині з віслюками?
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02.06.2025 21:18 Відповісти
Да, как конь проржал, ДЕБИЛЫ ***...
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02.06.2025 20:21 Відповісти
Як би я ненавидів кацапів але вважаю, що в дипломатії биковати не можна, тим паче коли ти в невиграшній ситуації.
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02.06.2025 20:24 Відповісти
..А раньше он этого не знал? )
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02.06.2025 20:41 Відповісти
На День Малюка Трамп ні слова? Тепер зреагує? Чи може на саміті НАТО видасть темник від ХУ?
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02.06.2025 20:41 Відповісти
до речі... справді, нічого не чути... гольф важливіший...
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02.06.2025 20:43 Відповісти
Колись ти стукав себе в груди, так хотів зазирнути в "очко" сцарю цих ідіотів.
А ще раніше просив його забрати тебе "за далгі", ну то таке..
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02.06.2025 20:52 Відповісти
Включив режим альфа самця.
Дивися Вова, щоб тобі знову снікерсом по губах не провели на саміті НАТО.
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02.06.2025 20:54 Відповісти
Добре, шо ты знаешь як воно!!!!🥳😆😊😊🤪
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02.06.2025 22:05 Відповісти
Зе влучно сказав, що мета припинення вогню, щоб не було більше вбитих.
...а обмін павшими на окремих участках і так час від часу проводиться за домовленностю командирів і всі це знають.
Мета пу тягнути час і варити воду... імітувати перемовини, щоб 47й тормозив із санкціями і поставками зброї.
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02.06.2025 21:03 Відповісти
Скоморох далі розважає електорат потужністю і брутальністю, а тим часом ідіоти вже окуповують Сумщину
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02.06.2025 21:54 Відповісти
*****, Зе назвал тебя идиотом!!!!🤪😅🤡🥳🥳😆🤣😊
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02.06.2025 22:04 Відповісти
 
 