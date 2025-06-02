РФ запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на "окремих ділянках фронту", - Мединський

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна та РФ організують медичні комісії для обміну тяжкопораненими бійцями, обміни будуть регулярними.

"Хворих і тяжкопоранених буде обміняно за принципом "всіх на всіх". Москва і Київ створять комісію, щоб без політичних рішень обмінюватися тяжкопораненими бійцями", - заявив Мединський.

"Москва і Київ домовилися про припинення вогню на окремих ділянках, щоб командири могли забрати тіла своїх солдатів. РФ наступає, тому жертв серед українських військових на полі бою більше", - стверджує він.

Українські військові обіцяли опрацювати пропозицію про припинення вогню на окремих ділянках найближчим часом, додав Мединський.

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"Тема повернення дітей була центральною на переговорах", - додав Мединський

Він заявив, що Україна передала Росії список, що включає 339 прізвищ.

За словами Мединського, серед них немає "жодної викраденої дитини", всі вони були врятовані із зони бойових дій.

"Із теми "викрадення дітей" Україна робить шоу для європейців", - додав глава російської делегації.

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