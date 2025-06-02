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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Переговори у Туреччині
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РФ запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на "окремих ділянках фронту", - Мединський

Мединський: Росія пропонує Україні припинення вогню на кілька днів

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. 

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна та РФ організують медичні комісії для обміну тяжкопораненими бійцями, обміни будуть регулярними. 

"Хворих і тяжкопоранених буде обміняно за принципом "всіх на всіх". Москва і Київ створять комісію, щоб без політичних рішень обмінюватися тяжкопораненими бійцями", - заявив Мединський.

"Москва і Київ домовилися про припинення вогню на окремих ділянках, щоб командири могли забрати тіла своїх солдатів. РФ наступає, тому жертв серед українських військових на полі бою більше", - стверджує він.

Українські військові обіцяли опрацювати пропозицію про припинення вогню на окремих ділянках найближчим часом, додав Мединський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія відмовляється від безумовного припинення вогню, - Кислиц

"Тема повернення дітей була центральною на переговорах", - додав Мединський

Він заявив, що Україна передала Росії список, що включає 339 прізвищ.

За словами Мединського, серед них немає "жодної викраденої дитини", всі вони були врятовані із зони бойових дій.

"Із теми "викрадення дітей" Україна робить шоу для європейців", - додав глава російської делегації.

Читайте також: Мединський цинічно відреагував на пропозицію повернути Україні викрадених дітей, - The Economist

Автор: 

росія (65949) припинення вогню (285) Мединський Володимир (12)


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Топ коментарі
+21
Спостерігачі за переговорами свідчать, що діалог із російською делегацією нагадує спробу встановлення контакту з бацилами чуми.
Чума абсолютно впевнена у своєму біологічному праві поширюватися світом, у тому числі і за допомогою замору великих мас людей.
Налаштовані чумні бацили скептично і встановлення «миру» з людьми здається їм нісенітницею і збоченням.
Обговорювати бацили готові лише тривалість агонії своїх жертв та колір гною в бубонах.
Свої права диктувати людям умови, бацили пояснюють тим,
що чума - «велика хвороба», яка вже вбила незліченну кількість жертв, яка завжди «може повторити».
Більш того, усі бактерії делегації стверджують, що смерть від чумного сепсису є дуже почесною.
Головний бацил, пан мединський, та й інші вібріони його групи наполягають на повній забороні тетрацикліну, ліквідації запасів стрептоміцину та інших, ворожих явно чумі антибіотиків.
Неприпустимими є будь-які спроби дезінфекції, санації та вакцинації, а також утиск прав бліх, вошей та тих гризунів, на яких покладено священну місію рознесення "великої хвороби".
(с) Невзоров
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02.06.2025 17:42 Відповісти
+16
І шо це за ділянки фронту? Аеродроми на рашці?
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02.06.2025 17:42 Відповісти
+9
Кремль ***** та ще не оговтався. Два-три дні буде сидіти на жидкому стулі.
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02.06.2025 17:41 Відповісти
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Кремль ***** та ще не оговтався. Два-три дні буде сидіти на жидкому стулі.
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02.06.2025 17:41 Відповісти
От риже чмо зрадіє. параша йде на нібито поступти. Певно його злякалася.
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02.06.2025 17:50 Відповісти
І шо це за ділянки фронту? Аеродроми на рашці?
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02.06.2025 17:42 Відповісти
А як ти здогадався?...
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02.06.2025 17:44 Відповісти
Спостерігачі за переговорами свідчать, що діалог із російською делегацією нагадує спробу встановлення контакту з бацилами чуми.
Чума абсолютно впевнена у своєму біологічному праві поширюватися світом, у тому числі і за допомогою замору великих мас людей.
Налаштовані чумні бацили скептично і встановлення «миру» з людьми здається їм нісенітницею і збоченням.
Обговорювати бацили готові лише тривалість агонії своїх жертв та колір гною в бубонах.
Свої права диктувати людям умови, бацили пояснюють тим,
що чума - «велика хвороба», яка вже вбила незліченну кількість жертв, яка завжди «може повторити».
Більш того, усі бактерії делегації стверджують, що смерть від чумного сепсису є дуже почесною.
Головний бацил, пан мединський, та й інші вібріони його групи наполягають на повній забороні тетрацикліну, ліквідації запасів стрептоміцину та інших, ворожих явно чумі антибіотиків.
Неприпустимими є будь-які спроби дезінфекції, санації та вакцинації, а також утиск прав бліх, вошей та тих гризунів, на яких покладено священну місію рознесення "великої хвороби".
(с) Невзоров
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02.06.2025 17:42 Відповісти
👍
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02.06.2025 17:44 Відповісти
Ахв, там где кацапне нужно штурмануть, провести подвоз бк, лс.
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02.06.2025 17:43 Відповісти
припинення вогню на окремих ділянках

Кацапи в соєму дусі. Це вже було - припинення вогню на окремих ділянках, де кацапам погано або де ЗСУ мають успіх. Єрмачок з нашої сторони - великий майстер так допомагати кацапам.
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02.06.2025 17:43 Відповісти
А не пойти бы вате на хер? Конечно же пойти именно туда.
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02.06.2025 17:44 Відповісти
Кароче..... на фуй... єто туда👉
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02.06.2025 17:49 Відповісти
Точно - давайте кацапи будуть вирішувати, де їм вигудно атакувати - там війна буде йти, а де потрібно передохнути та окопатися - там війни тимчасово не буде - саме кілька днів, які потрібні кацапам.
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02.06.2025 17:50 Відповісти
А чом не дві-три години? Поки БК підвозять....
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02.06.2025 17:50 Відповісти
В сруському полоні наші вже всі стали хворими..це ми уродів мокшанських, що до нас у полон потрапили - лікуємо, відгодовуємо..
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02.06.2025 17:51 Відповісти
- Сусід, не сріть в під'їзді!
- Обіцяю не срати два дні коло ліфту на першому й другому поверсі.
- Переговорний процес успішний, ми бачимо добрі наміри, п...дити серуна немає сенсу.
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02.06.2025 17:53 Відповісти
На очередном заседании ООН......

Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Сергеевым(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезли ваши экскременты!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно экскременты и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Это безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот экскременты, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею экскременты на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут по уши в дерьме, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.

https://durdom.in.ua/ru/main/user/user_id/4441.phtml Vilha [27.01.2015]
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02.06.2025 18:11 Відповісти
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02.06.2025 17:54 Відповісти
А у нас що? Окуповані чергові села Сумщини, Донеччини..
там ******** згоріли, нехай і дорогі, а у нас люди, хати, земля. Цілі життя людей, яким тепер ніде жити.
веселіше нікуди
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02.06.2025 18:02 Відповісти
І щож нам тоді робити пане Андрую? Розкажіть нам веселим..В Тису зануритися ,вішатись чи щось робити та допомагати нашим війсковим нищити їхні ********? розкажіть нам веселунам який ваш план,сидіти плакати чи копати померальні ями ?
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02.06.2025 18:10 Відповісти
Я продовжую задавати запитання: а нащо в той Стамбул літали? Заради того, щоб вчергове побачити текст касапського ультиматуму? Ну, з новими комами - але ж нічого нового!
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02.06.2025 17:55 Відповісти
Найголовніші поборники демократії сплять і бачать, як би вже Україну звинуватити у войовничості й зіскочити, так що цей принизливий спектакль - для наших любих друзів.
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02.06.2025 18:01 Відповісти
самі вигадали чи трамп підказав?
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02.06.2025 17:58 Відповісти
Якщо наші погодяться - будуть дебілами.
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02.06.2025 18:13 Відповісти
...щоб підтягнути туди свої війська. Невже ви усіх за дебілів рахуєте?
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02.06.2025 18:34 Відповісти
какой хитрый иезуит

дай угадаю, туда попадут аэродромы, порты, склады с оружием и вообще вся логистика.
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02.06.2025 18:37 Відповісти
Це тіпа на тих ділянках де Сосія не наступає буде перемир'я щоб бува українські війська не вибили рашистів з позицій з яких рашистські війська були перекинуті на інші напрямки. Для кого цей цирк? Невже не ясно що всі ці договорняки які підсовує ***** це тільки на користь рашистам
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02.06.2025 18:51 Відповісти
 
 