РФ запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на "окремих ділянках фронту", - Мединський
Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.
Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна та РФ організують медичні комісії для обміну тяжкопораненими бійцями, обміни будуть регулярними.
"Хворих і тяжкопоранених буде обміняно за принципом "всіх на всіх". Москва і Київ створять комісію, щоб без політичних рішень обмінюватися тяжкопораненими бійцями", - заявив Мединський.
"Москва і Київ домовилися про припинення вогню на окремих ділянках, щоб командири могли забрати тіла своїх солдатів. РФ наступає, тому жертв серед українських військових на полі бою більше", - стверджує він.
Українські військові обіцяли опрацювати пропозицію про припинення вогню на окремих ділянках найближчим часом, додав Мединський.
"Тема повернення дітей була центральною на переговорах", - додав Мединський
Він заявив, що Україна передала Росії список, що включає 339 прізвищ.
За словами Мединського, серед них немає "жодної викраденої дитини", всі вони були врятовані із зони бойових дій.
"Із теми "викрадення дітей" Україна робить шоу для європейців", - додав глава російської делегації.
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Чума абсолютно впевнена у своєму біологічному праві поширюватися світом, у тому числі і за допомогою замору великих мас людей.
Налаштовані чумні бацили скептично і встановлення «миру» з людьми здається їм нісенітницею і збоченням.
Обговорювати бацили готові лише тривалість агонії своїх жертв та колір гною в бубонах.
Свої права диктувати людям умови, бацили пояснюють тим,
що чума - «велика хвороба», яка вже вбила незліченну кількість жертв, яка завжди «може повторити».
Більш того, усі бактерії делегації стверджують, що смерть від чумного сепсису є дуже почесною.
Головний бацил, пан мединський, та й інші вібріони його групи наполягають на повній забороні тетрацикліну, ліквідації запасів стрептоміцину та інших, ворожих явно чумі антибіотиків.
Неприпустимими є будь-які спроби дезінфекції, санації та вакцинації, а також утиск прав бліх, вошей та тих гризунів, на яких покладено священну місію рознесення "великої хвороби".
(с) Невзоров
Кацапи в соєму дусі. Це вже було - припинення вогню на окремих ділянках, де кацапам погано або де ЗСУ мають успіх. Єрмачок з нашої сторони - великий майстер так допомагати кацапам.
- Обіцяю не срати два дні коло ліфту на першому й другому поверсі.
- Переговорний процес успішний, ми бачимо добрі наміри, п...дити серуна немає сенсу.
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Сергеевым(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезли ваши экскременты!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно экскременты и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Это безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот экскременты, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею экскременты на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут по уши в дерьме, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
https://durdom.in.ua/ru/main/user/user_id/4441.phtml Vilha [27.01.2015]
там ******** згоріли, нехай і дорогі, а у нас люди, хати, земля. Цілі життя людей, яким тепер ніде жити.
веселіше нікуди
дай угадаю, туда попадут аэродромы, порты, склады с оружием и вообще вся логистика.